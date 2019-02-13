Марсоход Opportunity завершил свою миссию спустя 15 лет

Аппарат предоставил ученым данные, которые позволили установить, что на Марсе была вода. В июне Opportunity попал в песчаную бурю - с тех пор с ним не удавалось установить связь.
Спустя 15 лет после начала миссия американского марсохода Opportunity официально завершена. Об этом в среду, 13 февраля, сообщили представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
В июне 2018 года Opportunity попал в песчаную бурю, и с тех пор с марсоходом не удавалось установить связь. За время своей миссии аппарат смог отправить на Землю множество важных данных. Так, спустя короткое время после приземления в 2004 году марсоход предоставил ученым данные анализа почвы, которые позволили установить, что на Марсе была вода.
Инженеры NASA не ожидали, что Opportunity сможет находиться в строю столь долгий срок. Изначально планировалось, что миссия марсохода продлится всего несколько месяцев. И хотя речь идет лишь о машине, "прощание с аппаратом далось очень тяжело", заявил руководитель миссии Джон Каллас. Впрочем, миссия NASA по изучению Марса продолжается: сейчас там находятся два аппарата - марсоход Curiosity, работающий с 2012 года, и зонд InSight, достигший планеты в 2018 году.
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