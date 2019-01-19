Маркус Зёдер возглавил Христианско-социальный союз

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) сменил Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) на посту главы Христианско-социального союза (ХСС), входящего в правительственную коалицию Германии. На партийном съезде в Мюнхене в субботу, 19 января, он был избран председателем партии, являющейся партнером Христианско-демократического союза (ХДС), который до недавнего времени возглавляла Ангела Меркель (Angela Merkel).

За Зёдера проголосовали 87,4 процента делегатов. Выступая перед однопартийцами, баварский премьер заявил о намерении обновить и модернизировать ХСС. "Мы должны быть готовыми к новым задачам", - заявил он. Баварский политик объявил о полной приверженности к идее единой Европы и предупредил об угрозе отказа к временам расцвета национализма. Националисты и популисты хотят расколоть единую Европу, и ХСС будет решительно бороться с подобными тенденциями, подчеркнул он.

Кроме того, в своей речи Зёдер предложил перезагрузить отношения с братской партией ХДС. "Мы должны открыть новую главу в отношениях", - призвал он.

Зёдер также предложил сделать своего предшественника почетным председателем партии наряду с Тео Вайгелем (Theo Waigel) и Эдмундом Штойбером (Edmund Stoiber), указав на его "заслуги" в истории партии. Ранее на съезде Хорст Зеехофер сложил с себя полномочия председателя ХСС.

Зеехофер взял на себя ответственность за поражение ХСС на выборах

В ноябре 2018 года Зеехофер официально объявил о намерении оставить свой пост, отметив, что 2019 год "должен стать годом обновления" для баварской партии. В конце октября он заявлял, что не согласен брать на себя полную ответственность за крупную неудачу ХСС на выборах в баварский ландтаг , но готов уступить свой партийный пост. В то же время политик не комментировал вопрос о том, насколько долго намерен сохранять за собой правительственный пост - главы МВД Германии.

Маркус Зёдер был избран премьер-министром Баварии в марте 2018 года и переизбран на этот пост в начале ноября - после выборов в ландтаг, прошедших 14 октября. На них ХСС набрал лишь 37,6 процентов голосов, лишившись абсолютного большинства в парламенте земли и показав худший результат с 1950 года. До Зёдера правительство Баварии возглавлял Зеехофер.

Зёдер является членом баварского ландтага с 1994 года. С 2007 года он занимал различные посты в правительстве этой федеральной земли, в том числе должность министра финансов и министра окружающей среды.

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