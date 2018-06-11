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Мария Гайдар

Украинский, ранее российский политик

Гайдар начала политическую деятельность в России как оппозиционный политик в 2005 году. В 2009 году она, в качестве заместителя председателя правительства Кировской области по вопросам здравоохранения и социального развития, стала самым молодым вице-губернатором России. В 2015 году по приглашению Михаила Саакашвили она переезжает в Украину и и работает в его команде. Вскоре после отставки Саакашвили летом 2018 года Гайдар взяла паузу в политической деятельности.

ODESSA, UKRAINE. JULY 22, 2015. Odessa Region Deputy Governor Maria Gaidar speaks at a press conference. Andrei Malinovsky/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS00823C Odessa Ukraine July 22 2015 Odessa Region Deputy Governor Mary Gaidar Speaks AT a Press Conference Andrei Malinovsky TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS00823C

Экс-активистка российской оппозиции Мария Гайдар уходит из Одесского облсовета 11.06.2018

Гайдар решила досрочно сложить с себя полномочия депутата, сообщили украинские СМИ. Облсовет может рассмотреть ее заявление на будущей неделе.
ODESSA, UKRAINE. JULY 22, 2015. Odessa Region Deputy Governor Maria Gaidar speaks at a press conference. Andrei Malinovsky/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS00823C Odessa Ukraine July 22 2015 Odessa Region Deputy Governor Mary Gaidar Speaks AT a Press Conference Andrei Malinovsky TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS00823C

Мария Гайдар назначена советником президента Украины 05.04.2017

Президент Украины Порошенко назначил Марию Гайдар своим советником. Бывшая активистка российской оппозиции будет работать вне штата, отмечается в указе президента.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. JULY 29, 2014. Maria Gaidar, candidate for the upcoming Moscow City Assembly election, head of the Sotsialniy Zapros non-profit organization, gives a press conference. The press conference discussed the voting procedure in Moscow City Assembly elections. (Photo ITAR-TASS/ Vyacheslav Prokofyev)

Мария Гайдар: Россиянам полезно немного украинизироваться 06.10.2016

Советник Михаила Саакашвили Мария Гайдар в интервью Жанне Немцовой объяснила, почему она считает Украину страной огромных возможностей и что вынудило ее решиться на выход из российского гражданства.

Мария Гайдар в программе "Немцова.Интервью": у меня всегда в запасе есть пара вышиванок (05.10.2016) 05.10.2016

Советник губернатора Одессой области Михаила Саакашвили Мария Гайдар в интервью Жанне Немцовой объяснила, как она избавилась от державного шовинизма, живя на Украине, а также рассказала о причинах отказа от российского гражданства.

ODESSA, UKRAINE. JULY 22, 2015. Odessa Region Deputy Governor Maria Gaidar speaks at a press conference. Andrei Malinovsky/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS00823C Odessa Ukraine July 22 2015 Odessa Region Deputy Governor Mary Gaidar Speaks AT a Press Conference Andrei Malinovsky TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS00823C

Гайдар объявила об уходе с поста заместителя Саакашвили 10.05.2016

Мария Гайдар не собирается покидать Украину и намерена работать советником Михаила Саакашвили. Сообщается, что она не писала заявление об отставке, а перестала занимать должность автоматически.
ODESSA, UKRAINE. JULY 22, 2015. Odessa Region Deputy Governor Maria Gaidar speaks at a press conference. Andrei Malinovsky/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS00823C Odessa Ukraine July 22 2015 Odessa Region Deputy Governor Mary Gaidar Speaks AT a Press Conference Andrei Malinovsky TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS00823C

Марию Гайдар повысили до заместителя Саакашвили 16.01.2016

Мария Гайдар назначена на должность заместителя председателя Одесской облгосадминистрации. В качестве зама Саакашвили она будет курировать соцсферу и здравоохранение.
25.10.2015 *** A member of a local electoral commission empties a ballot box after a regional election at a polling station in Kiev, Ukraine, October 25, 2015. Local elections in Ukraine's port city of Mariupol were called off on Sunday, prompting the ruling party of President Petro Poroshenko and the pro-Russian Opposition Party to blame each other for alleged irregularities in the vote. REUTERS/Gleb Garanich TPX IMAGES OF THE DAY Reuters/G. Garanich

В Одессе ранена наблюдатель из штаба Марии Гайдар 26.10.2015

В штабе кандидата в депутаты Одесского облсовета Марии Гайдар ранили ножом волонтера общественной приемной. Милиция подтвердила факт нападения на наблюдателя избирательного участка.
ODESSA, UKRAINE. JULY 22, 2015. Odessa Region Deputy Governor Maria Gaidar speaks at a press conference. Andrei Malinovsky/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS00823C Odessa Ukraine July 22 2015 Odessa Region Deputy Governor Mary Gaidar Speaks AT a Press Conference Andrei Malinovsky TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS00823C

Выборы в Одессе: Марию Гайдар выдворили с избирательного участка 26.10.2015

Кандидата в Одесскую облдуму Марию Гайдар выдворили с избирательного участка при подсчете голосов, а одесским студентам платили по 300 гривен за "правильное голосование".

Как Саакашвили в Одессе борется с олигархами (08.09.2015) 08.09.2015

За первые 100 дней работы в Одессе экс-президент Грузии развил бурную деятельность: открыл пляжи, сократил госаппарат, начал борьбу с коррупционерами. А также выступил с обвинениями в адрес украинского премьера.
Beschreibung: Neue Gouverneur der Ukrainischer Stadt Odessa, ex Präsident Georgiens Schlagworte: Mikhail Saakashvili, Odessa, Gouverneur, Ukraine, Poroshenko Jahr/Ort: 2015/Ukraine

100 дней Саакашвили в Одессе 06.09.2015

Новый глава Одесской области Михаил Саакашвили глазами очевидца. Живущий в Одессе журналист Дмитрий Флорин по заказу DW описывает самые яркие действия губернатора.
ODESSA, UKRAINE. JULY 22, 2015. Odessa Region Deputy Governor Maria Gaidar speaks at a press conference. Andrei Malinovsky/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS00823C Odessa Ukraine July 22 2015 Odessa Region Deputy Governor Mary Gaidar Speaks AT a Press Conference Andrei Malinovsky TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS00823C

Мария Гайдар отказалась от гражданства РФ 07.08.2015

Заявление об отказе от российского гражданства написала и.о. замглавы Одесской облгосадминистрации Мария Гайдар. В Кремле заявляют, что пока не видели этого документа.
ODESSA, UKRAINE. JULY 22, 2015. Odessa Region Deputy Governor Maria Gaidar speaks at a press conference. Andrei Malinovsky/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS00823C Odessa Ukraine July 22 2015 Odessa Region Deputy Governor Mary Gaidar Speaks AT a Press Conference Andrei Malinovsky TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS00823C

Мария Гайдар стала гражданкой Украины 04.08.2015

Петр Порошенко лично вручил новые паспорта Марии Гайдар и Владимиру Федорину. Президент пожелал им не терять связи с РФ, отметив, что их позиция важна для миллионов россиян.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. JULY 29, 2014. Maria Gaidar, candidate for the upcoming Moscow City Assembly election, head of the Sotsialniy Zapros non-profit organization, gives a press conference. The press conference discussed the voting procedure in Moscow City Assembly elections. (Photo ITAR-TASS/ Vyacheslav Prokofyev)

Мария Гайдар - перспективный политгастарбайтер или предатель родины? 21.07.2015

Почему решение Марии Гайдар работать у Саакашвили вызвало бурную реакцию? И потянется ли теперь косяк российских оппозиционеров за рубеж? Александр Плющев - специально для DW.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. JULY 29, 2014. Maria Gaidar, candidate for the upcoming Moscow City Assembly election, head of the Sotsialniy Zapros non-profit organization, gives a press conference. The press conference discussed the voting procedure in Moscow City Assembly elections. (Photo ITAR-TASS/ Vyacheslav Prokofyev)

Мария Гайдар покинула пост главы фонда "Социальный запрос" 20.07.2015

Гайдар ушла из фонда "Социальный запрос". Организация отказалась от получения президентского гранта.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. JULY 29, 2014. Maria Gaidar, candidate for the upcoming Moscow City Assembly election, head of the Sotsialniy Zapros non-profit organization, gives a press conference. The press conference discussed the voting procedure in Moscow City Assembly elections. (Photo ITAR-TASS/ Vyacheslav Prokofyev)

Мария Гайдар подтвердила намерение получить гражданство Украины 18.07.2015

По словам Марии Гайдар, поводом для ее переезда из России послужило несогласие с аннексией Крыма и войной в Донбассе.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. JULY 29, 2014. Maria Gaidar, candidate for the upcoming Moscow City Assembly election, head of the Sotsialniy Zapros non-profit organization, gives a press conference. The press conference discussed the voting procedure in Moscow City Assembly elections. (Photo ITAR-TASS/ Vyacheslav Prokofyev)

Мария Гайдар станет вице-губернатором Одесской области 17.07.2015

Михаил Саакашвили назначит Марию Гайдар своим заместителем. Для вступления в должность она примет украинское гражданство.
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