Мария Гайдар

Украинский, ранее российский политик

Гайдар начала политическую деятельность в России как оппозиционный политик в 2005 году. В 2009 году она, в качестве заместителя председателя правительства Кировской области по вопросам здравоохранения и социального развития, стала самым молодым вице-губернатором России. В 2015 году по приглашению Михаила Саакашвили она переезжает в Украину и и работает в его команде. Вскоре после отставки Саакашвили летом 2018 года Гайдар взяла паузу в политической деятельности.