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Мария Василькова

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Мария Василькова: избранные публикации

Горящий бронетранспортер, Харьков

История отношений Беларуси и Евросоюза

В 2022 году исполняется 30 лет дипломатическим отношениям Беларуси и ЕС. Их история - в фотогалерее DW.
Политика
24 ноября 2017 г.
Фото 18
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Мария Василькова: другие публикации

Александр Лукашенко

Лукашенко о "спецоперации": Наши войска участия не принимают

Лукашенко о "спецоперации": Наши войска участия не принимают

О предположительном участии Беларуси в российской военной операции против Украины ранее сообщил CNN.
Конфликты
24 февраля 2022 г.
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