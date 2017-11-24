Мария Василькова

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История отношений Беларуси и Евросоюза
В 2022 году исполняется 30 лет дипломатическим отношениям Беларуси и ЕС. Их история - в фотогалерее DW.
Политика
24.11.2017
24 ноября 2017 г.
Фото 18
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О предположительном участии Беларуси в российской военной операции против Украины ранее сообщил CNN.
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