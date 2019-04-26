Мария Бутина обжаловала судебный приговор

Россиянка Мария Бутина, приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы за работу незарегистрированным иностранным агентом, обжаловала судебное решение. Ее заявление в среду, 15 мая, было направлено в апелляционный суд, находящийся в округе Колумбия.

Тридцатилетнюю Марию Бутину задержали в июле 2018 года. Суд признал ее виновной в сговоре с целью работы иностранным агентом, а также в работе иностранным агентом без должной регистрации с 2015 года. В декабре Бутина заключила сделку со следствием и частично признала вину в сговоре с целью работы на иностранные власти.

Из 18 месяцев тюрьмы, которые ей присудили, девять Мария Бутина уже провела в заключении. Во время судебного заседания адвокаты настаивали на сроке в 9 месяцев. Бутина должна выйти на свободу в ноябре, после чего ее сразу же депортируют в Россию.

Российские власти утверждают, что Марию Бутину заставили оговорить себя, угрожая длительным тюремным заключением в случае отказа. В российском МИДе назвали приговор "позорным пятном на американской судебной системе". Как сообщает агентство AFP, Бутина является единственной гражданкой РФ, осужденной в США за оказание скрытого российского воздействия на американскую политику.

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