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Одна из крупнейших поэтов XX-го века.
Яркая представительница "серебряного века" русской поэзии. После революции эмигрировала в Германию. В 1939 году возвратилась в СССР, где через два года покончила жизнь самоубийством.
Тафофобия охватила Европу в XVIII-XIX веках неслучайно. На выставке в музее берлинской клиники Charité показывают изобретения, которые могли спасти человека от похорон по ошибке.
"Рильке и Россия" - так называется выставка, открывшаяся в городе Марбахе. Она посвящена путешествиям выдающегося немецкого поэта в страну, которую он считал своей духовной родиной.
Марина Цветаева называла Гамельн "славным городком". Связанная с ним немецкая легенда повествует о потерянном поколении и загадочном крысолове. Своей актуальности она не теряет.
В Германии вышел сборник Владислава Ходасевича "Европейская ночь". В нем много стихов, написанных в Берлине и о Берлине, который поэт нарисовал достаточно мрачными красками.
В жизни Марины Цветаевой, выдающейся поэтессы, человека трагической судьбы, Германия играла колоссальную роль. Даже стихи она начала впервые писать по-немецки.
8 октября - день рождения Марины Цветаевой. Уже в третий раз в честь замечательной поэтессы зажегся "цветаевский костер" в немецком Людвигсбурге. Здесь ее стихи звучали на двух языках - немецком и русском.
На стене пятиэтажного дома в берлинском районе Вильмерсдорф-Шарлоттенбург, где в 1922 году жила поэтесса Марина Цветаева, вновь появилась мемориальная доска.
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