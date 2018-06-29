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Марина Цветаева

Одна из крупнейших поэтов XX-го века.

Яркая представительница "серебряного века" русской поэзии. После революции эмигрировала в Германию. В 1939 году возвратилась в СССР, где через два года покончила жизнь самоубийством.

Die zeigen die Ausstellung Scheintot im medizinhistorischen Museum der Charité Berlin. Copyright: Berliner Medizinhistorisches Museum der Charité.

Нож в сердце и безопасные гробы: как европейцев возвращали с того света (фотогалерея) 29.06.2018

Тафофобия охватила Европу в XVIII-XIX веках неслучайно. На выставке в музее берлинской клиники Charité показывают изобретения, которые могли спасти человека от похорон по ошибке.
9584205 © Curtis J. Alexander - Fotolia.com holy; bible; book; window; scripture; sun; light; sunlight; word; inspired; inspiration; christian; church; christ; read; chapter; verse; god; revelation; preach; message; gospel; natural light; glass; open

Россия Рильке: страна незавершенного Бога 03.05.2017

"Рильке и Россия" - так называется выставка, открывшаяся в городе Марбахе. Она посвящена путешествиям выдающегося немецкого поэта в страну, которую он считал своей духовной родиной.
Rattenfänger von Hameln, Hameln. Reportage. Copyright: DW / Maksim Nelioubin

Фоторепортаж: По следам Гамельнского крысолова 14.10.2015

Марина Цветаева называла Гамельн "славным городком". Связанная с ним немецкая легенда повествует о потерянном поколении и загадочном крысолове. Своей актуальности она не теряет.
Eingang der Konditorei Kempler und des »Krakauer Café« in der Grenadierstraße, Berlin 1926 © JMB, Schenkung von Hillel Kempler Sonderausstellung »Berlin Transit« Jüdische Migranten aus Osteuropa in den 1920er Jahren Quelle: http://www.jmberlin.de/main/DE/06-Presse/03-Fotodownload/19-BerlinTransit/auswahl-berlintransit.php ### Folgende Pressefotos können zur Bebilderung redaktioneller Beiträge über das Jüdische Museum Berlin unter Nennung der Bildunterschriften und Copyrightangaben honorarfrei verwendet werden. ###

"Мачеха российских городов": Берлин глазами Ходасевича 10.06.2014

В Германии вышел сборник Владислава Ходасевича "Европейская ночь". В нем много стихов, написанных в Берлине и о Берлине, который поэт нарисовал достаточно мрачными красками.
Foto von einer alten Berlin-Postkarte (1924). Postkarte am Flohmarkt ersteigert, umfotografiert privat von unserem Mitarbeiter Wladimir Ansikeew für ein Bericht über das Leben von russischen Dichterin Marina Zwetajewa in Berlin.

Немецкая остановка Марины Цветаевой 08.10.2012

В жизни Марины Цветаевой, выдающейся поэтессы, человека трагической судьбы, Германия играла колоссальную роль. Даже стихи она начала впервые писать по-немецки.
Die russische Dichterin Marina Iwanowna Zwetajewa. (Aufnahme aus den 30-er Jahren). Sie wurde am 8.10.1892 in Moskau geboren und nahm sich am 31.8.1941 in Jelabuga in Tatarstan das Leben. Sie lebt von 1922 bis 1939 im Ausland (Berlin, Prag, Paris).

"Цветаевский костер" в немецком Людвигсбурге 07.10.2009

8 октября - день рождения Марины Цветаевой. Уже в третий раз в честь замечательной поэтессы зажегся "цветаевский костер" в немецком Людвигсбурге. Здесь ее стихи звучали на двух языках - немецком и русском.
quelle: Olja Melnik

Белоруска вернула памятную доску на дом в Берлине, в котором жила Цветаева 21.07.2008

На стене пятиэтажного дома в берлинском районе Вильмерсдорф-Шарлоттенбург, где в 1922 году жила поэтесса Марина Цветаева, вновь появилась мемориальная доска.

22.03.2001 Марина Цветаева: «Главная моя душа – германская» 30.11.2001