Марина Цветаева

"Цветаевский костер" в немецком Людвигсбурге

8 октября - день рождения Марины Цветаевой. Уже в третий раз в честь замечательной поэтессы зажегся "цветаевский костер" в немецком Людвигсбурге. Здесь ее стихи звучали на двух языках - немецком и русском.