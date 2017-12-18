Марика Рёкк

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Наша фотогалерея - о вековой истории немецкой киностудии UFA, которая была основана 18 декабря 1917 года.
Самой престижной и старейшей немецкой медийной премии королева шлягера из Сибири удостаивается за свой новый альбом, занимающий первые строчки в чартах.
3 ноября исполняется 100 лет со дня рождения звезды немецкого кино. Советские зрители запомнили ее по культовой "трофейной" картине "Девушка моей мечты" 1944 года.
Как сообщило со ссылкой на дочь певицы агентство dpa, в воскресенье 16 мая в Бадене под Веной скороспостижно скончалась Марика Рокк.
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