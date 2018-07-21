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Мариано Рахой Брей с 21 декабря 2011 года по 1 июня 2018 года занимал пост председателя правительства Королевства Испании.
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37-летний Пабло Касадо сменил на посту главы Народной партии Мариано Рахоя, который ушел с этой должности после того, как 1 июня его правительству был вынесен вотум недоверия.
Высший земельный суд Шлезвиг-Гольштейна признал допустимой экстрадицию бывшего премьер-министра Каталонии Пучдемона в Испанию по статье о растрате госсредств.
Педро Санчес сменил на посту бывшего главу кабмина Испании - представляющего консервативную Народную партию (НП) Мариано Рахоя.
Парламент Испании отправил в отставку правительство Народной партии во главе с Мариано Рахоем. Это может дестабилизировать обстановку в стране, считают наблюдатели.
Парламент Каталонии избрал новым главой региона Жоакима Торру. Это назначение не будет способствовать разрешению кризиса между Барселоной и Мадридом. Почему? - разбиралась DW.
Экс-глава Каталонии, отпущенный под подписку о невыезде, прибыл в Берлин. Пучдемон призвал правительство в Мадриде к диалогу и потребовал международного посредничества в решении проблемы Каталонии.
Парламент Каталонии, в котором преобладают сторонники независимости, восстановил на посту главы региона Карлеса Пучдемона, скрывающегося от испанского правосудия. DW о последствиях этого решения.
Демократическая европейская каталонская партия участвовала в коррупционной схеме, 10 лет получая откаты от строительной компании Ferrovial. Суд предписал партии возместить государству ущерб в 6,6 миллиона евро.
Прокуратура Бельгии ходатайствовала об экстрадиции бывшего главы правительства Каталонии. На родине ему грозит лишение свободы сроком до 30 лет.
Премьер Испании подчеркнул, что, поскольку приговор лидерам сепаратистского движения в Каталонии вынесен не был, они смогут участвовать в выборах 21 декабря, несмотря на арест.
Выступая на предвыборном мероприятии своей партии, премьер Испании Мариано Рахой призвал представителей бизнеса не уходить из Каталонии.
В ответ на объявление Каталонии о своей независимости испанские власти задействовали 155-ю статью Конституции. Евросоюз должен наконец отреагировать на происходящее, считает Габриэль Гонсалес.
Кабинет министров Испании упразднил региональную администрацию и распустил парламент Каталонии. На 21 декабря в регионе назначены новые выборы.
Парламент Каталонии проголосовал за независимость, а испанский Сенат в ответ одобрил лишение каталонской администрации полномочий. Что это означает на практике?
В Мадриде проходит заседание Сената, на котором могут принять решение о роспуске правительства Пучдемона.
Совмин Испании наметил меры, направленные на нормализацию ситуации в Каталонии. DW разбиралась, будут ли они достаточными для достижения намеченной цели.
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