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Мариано Рахой

Мариано Рахой Брей с 21 декабря 2011 года по 1 июня 2018 года занимал пост председателя правительства Королевства Испании.

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21.07.2018 +++ Pablo Casado, one of two candidates hoping to lead Spain's Popular Party (PP), delivers a speech during a meeting to elect the conservative party's next leader in Madrid on July 21, 2018. - After an acrimonious campaign that saw mystery videos released attacking both candidates in turn, 3,082 delegates will be casting their ballot with a choice between Soraya Saenz de Santamaria, 47, who for six-and-a-half years was deputy prime minister, and Casado, a lawmaker who has promised hope with a generational revamp of the party and a step further to the political right. (Photo by PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP) (Photo credit should read PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP/Getty Images)

В Испании Народная партия выбрала преемника Рахоя 21.07.2018

37-летний Пабло Касадо сменил на посту главы Народной партии Мариано Рахоя, который ушел с этой должности после того, как 1 июня его правительству был вынесен вотум недоверия.
15.05.2018, Berlin: Carles Puigdemont, ehemaliger katalanischer Regionalpräsident, gibt eine Pressekonferenz. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Суд в Германии признал допустимой экстрадицию Пучдемона 12.07.2018

Высший земельный суд Шлезвиг-Гольштейна признал допустимой экстрадицию бывшего премьер-министра Каталонии Пучдемона в Испанию по статье о растрате госсредств.
31.05.2018+++Madrid, Spanien+++ Spain's Socialist (PSOE) leader Pedro Sanchez winks after delivering a speech during a motion of no confidence debate at Parliament in Madrid, Spain, May 31, 2018. REUTERS/Sergio Perez

Новый премьер Испании принес присягу 02.06.2018

Педро Санчес сменил на посту бывшего главу кабмина Испании - представляющего консервативную Народную партию (НП) Мариано Рахоя.

Spanish prime minister Mariano Rajoy attends a debate on a no-confidence motion tabled by Spanish Socialist Party (PSOE) at the Lower House of the Spanish Parliament in Madrid on May 31, 2018. - Spain's parliament today began debating a no-confidence motion against Prime Minister Mariano Rajoy following a court ruling in a major corruption case involving members of his ruling conservative Popular Party (PP). (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP) (Photo credit should read OSCAR DEL POZO/AFP/Getty Images)

Что ждет Испанию после отставки правительства Рахоя 01.06.2018

Парламент Испании отправил в отставку правительство Народной партии во главе с Мариано Рахоем. Это может дестабилизировать обстановку в стране, считают наблюдатели.
Junts per Catalonia (Together for Catalonia) MP and presidential candidate Quim Torra gestures during a vote session to elect a new regional president at the Catalan parliament in Barcelona on May 14, 2018. - The Catalan parliament is expected to elect fiercely pro-independence candidate Quim Torra to be its regional president today as separatists seek to end the emergency direct rule imposed by Madrid last year and renew their secession bid. (Photo by LLUIS GENE / AFP) (Photo credit should read LLUIS GENE/AFP/Getty Images)

Глава Каталонии избран, кризис не преодолен 14.05.2018

Парламент Каталонии избрал новым главой региона Жоакима Торру. Это назначение не будет способствовать разрешению кризиса между Барселоной и Мадридом. Почему? - разбиралась DW.
07.04.2018, Berlin: Carles Puigdemont, ehemaliger Präsident der spanischen Region Katalonien, gibt eine Pressekonferenz. Der katalanische Separatistenführer war gestern unter Auflagen aus dem Gefängnis in Deutschland freigekommen. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Пучдемон из Берлина призвал к международному посредничеству в Каталонии 07.04.2018

Экс-глава Каталонии, отпущенный под подписку о невыезде, прибыл в Берлин. Пучдемон призвал правительство в Мадриде к диалогу и потребовал международного посредничества в решении проблемы Каталонии.
BARCELONA, SPAIN - OCTOBER 27, 2017 Catalan President Carles Puigdemont arrives at the Catalan Parliament on October 27, 2017 in Barcelona, Spain. MPs in the Catalan parliament have today voted following a two days session on how to respond to the Spanish governments enacting of Article 155, which would curtail Catalan autonomy. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Пучдемон - дистанционный глава мятежной Каталонии? 01.03.2018

Парламент Каталонии, в котором преобладают сторонники независимости, восстановил на посту главы региона Карлеса Пучдемона, скрывающегося от испанского правосудия. DW о последствиях этого решения.
Catalan President Carles Puigdemont gestures during a plenary session at the Catalan regional Parliament in Barcelona, Spain, October 27, 2017. REUTERS/Albert Gea

Суд Барселоны обязал партию Пучдемона возместить откаты на 6,6 млн евро 16.01.2018

Демократическая европейская каталонская партия участвовала в коррупционной схеме, 10 лет получая откаты от строительной компании Ferrovial. Суд предписал партии возместить государству ущерб в 6,6 миллиона евро.
ARCHIV - Der ehemalige Chef Regionalregierung Kataloniens, Carles Puidgemont, gibt am 21.10.2017 im Regierungssitz in Barcelona (Spanien) ein Statement ab. Das spanische Staatsgericht hat nach Medienberichten am 02.11.2017 einen Haftbefehl gegen den entmachteten katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont erlassen. Die Richterin Lamela ordnete am Donnerstag zudem die Festnahme von vier Ministern seiner damaligen Regionalregierung an. (zu dpa «Haftbefehl gegen katalanischen Ex-Präsident Puigdemont» vom 02.11.2017) Foto: Ruben Moreno/AP/Keystone/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Прокуратура Бельгии потребовала выдать Испании Карлеса Пучдемона 17.11.2017

Прокуратура Бельгии ходатайствовала об экстрадиции бывшего главы правительства Каталонии. На родине ему грозит лишение свободы сроком до 30 лет.

A man holds an Catalan pro-independence Estelada flag while others hold placars reading Freedom during a demonstration in Barcelona on November 11, 2017 calling for the release of jailed separatist leaders. Lawmakers opted to split from Spain, claiming they had a mandate after a referendum on October 1 in which 90 percent of voters backed secession. / AFP PHOTO / Josep LAGO (Photo credit should read JOSEP LAGO/AFP/Getty Images)

Арестованные каталонские сепаратисты смогут баллотироваться в парламент 14.11.2017

Премьер Испании подчеркнул, что, поскольку приговор лидерам сепаратистского движения в Каталонии вынесен не был, они смогут участвовать в выборах 21 декабря, несмотря на арест.
Spanish Prime Minister Mariano Rajoy and Catalan People's Party (PP) president Xavier Garcia Albiol salute the crowd during a Catalan regional People's Party meeting in Barcelona, Spain, November 12, 2017. REUTERS/Albert Gea

Рахой посетил Барселону впервые после начала кризиса в Каталонии 12.11.2017

Выступая на предвыборном мероприятии своей партии, премьер Испании Мариано Рахой призвал представителей бизнеса не уходить из Каталонии.
21.10.2017 A group of citizens watch the institutional declaration of Catalan President Carles Puigdemont on TV after the central Government announced it will propose the aplication of the Article 155 of the Constitution to the Higher Chamber of the Spanish Parliament, in Barcelona, Catalonia, Spain, 21 October 2017. Protest against Article 155 of the Constitution !ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG! PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xQuiquexGarciax CAT008 20171021-636442216042519111

Комментарий: Катастрофа в Каталонии - кто виноват и что делать 28.10.2017

В ответ на объявление Каталонии о своей независимости испанские власти задействовали 155-ю статью Конституции. Евросоюз должен наконец отреагировать на происходящее, считает Габриэль Гонсалес.
Spain's Prime Minister Mariano Rajoy delivers his speech during a debate at the upper house Senate in Madrid, Spain, October 27, 2017. REUTERS/Susana Vera

Правительство Испании распустило администрацию и парламент Каталонии 27.10.2017

Кабинет министров Испании упразднил региональную администрацию и распустил парламент Каталонии. На 21 декабря в регионе назначены новые выборы.

В Мадриде одобрили прямое управление Каталонией: что это значит? (27.10.2017) 27.10.2017

Парламент Каталонии проголосовал за независимость, а испанский Сенат в ответ одобрил лишение каталонской администрации полномочий. Что это означает на практике?
Catalan government and pro independence deputies sing the Catalan anthem after the Catalan regional Parliament declared inpendence from Spain in Barcelona, October 27, 2017. REUTERS/Albert Gea

Парламент Каталонии проголосовал за независимость региона от Испании 27.10.2017

В Мадриде проходит заседание Сената, на котором могут принять решение о роспуске правительства Пучдемона.
Spain's Prime Minister Mariano Rajoy speaks during a press conference at the Moncloa Palace in Madrid, Spain, October 21, 2017. REUTERS/Juan Carlos Hidalgo/Pool

Смогут ли меры правительства Испании решить каталонский конфликт 21.10.2017

Совмин Испании наметил меры, направленные на нормализацию ситуации в Каталонии. DW разбиралась, будут ли они достаточными для достижения намеченной цели.
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