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Маргарет Тэтчер

Маргарэт Тетчер (13.10.1925 - 8.04.2013) была 71-м премьер-министром Великобритании.

Маргарэт Тетчер занимала пост главы правительства Великобритании с 1979 по 1990 год. Он проводила консервативную политику, получившую позднее название "тэтчеризм".

Один судьбоносный год: как Гельмуту Колю удалось объединить Германию (17.06.2017) 17.06.2017

Гельмута Коля называют канцлером немецкого единства. Он распознал исторический момент и достиг казалось бы невозможного в очень короткие сроки. Мы расскажем вам о наиболее ярких событиях этого года из жизни канцлера и Германии.
Former French Prime Minister and candidate for the right-wing Les Republicains (LR) party primary ahead of the 2017 presidential election Francois Fillon, poses on a 1956 Lotus Elan after a relay as he takes part in the Le Mans Classic car race, on July 8, 2016 in Le Mans, western France. / AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER (Photo credit should read JEAN-FRANCOIS MONIER/AFP/Getty Images)

Большая гонка Фийона: что известно о кандидате в президенты Франции 28.11.2016

В минувшее воскресенье Франсуа Фийон выиграл второй тур праймериз французских консерваторов. DW собрала основные факты о кандидате в президенты Франции от партии "Республиканцы".
July 11, 2016 BIRMINGHAM, ENGLAND - JULY 11: British Home Secretary Theresa May launches her Conservative party leadership campaign at the IET events venue on July 11, 2016 in Birmingham, England. Theresa May MP and Andrea Leadsom MP are the last two remaining contenders in the leadership race to be Prime Minister of the United Kingdom after the resignation of David Cameron. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images) (c) Getty Images/C. Furlong

Жесткий политик на каблуках: Who is Theresa May (видео) 12.07.2016

Экстравагантная обувь и жесткий политический стиль - это прежде всего отличает Терезу Мэй. Именно она на посту британского премьера будет отвечать за Brexit. Что объединяет Терезу Мэй с Маргарет Тэтчер и Ангелой Меркель?

Новый британский премьер обещает довести Brexit до финала - DW Новости (12.07.2016) 12.07.2016

Тереза Мэй, которая сменит Дэвида Кэмерона на посту британского премьера, обещает, что Лондон не отменит Brexit. Эксперты ожидают, что она будет жестко отстаивать позиции Великобритании на переговорах с ЕС и РФ.

Жесткий политик на каблуках: Who is Theresa May (12.07.2016) 12.07.2016

Экстравагантная обувь и жесткий политический стиль - это прежде всего отличает Терезу Мэй. Именно она на посту британского премьера будет отвечать за Brexit. Что объединяет Терезу Мэй с Маргарет Тэтчер и Ангелой Меркель?
LONDON, UNITED KINGDOM - APRIL 9: British Home Secretary Theresa May speaks during the Conservative Party Spring Forum on April 9, 2014 in London, United Kingdom. During the forum, Prime Minister David Cameron admitted that he could have handled the Panama tax row better. +++ (C) Getty Images/K. Davies

На пост британского премьера претендуют две женщины 07.07.2016

Впервые после Маргарет Тэтчер правительство Великобритании возглавит женщина - консервативная партия выбрала двух кандидаток на пост премьера. Это новая "железная леди" Тереза Мэй и министр энергетики Андреа Лидсом.
LONDON, ENGLAND - APRIL 17: Crowds gather to watch as a Gun Carriage of The King's Troop Royal Horse Artillery carries the coffin of Former British Prime Minister Baroness Thatcher as it leaves St Clement Danes Church and travels onto St Paul's Cathedral on April 17, 2013 in London, England. Dignitaries from around the world today join Queen Elizabeth II and Prince Philip, Duke of Edinburgh as the United Kingdom pays tribute to former Prime Minister Baroness Thatcher during a Ceremonial funeral with military honours at St Paul's Cathedral. Lady Thatcher, who died last week, was the first British female Prime Minister and served from 1979 to 1990. (Photo by Matt Cardy/Getty Images) ***FREI FÜR SOCIAL MEDIA***

В Лондоне попрощались с Маргарет Тэтчер 17.04.2013

Церемония похорон Маргарет Тэтчер прошла в Лондоне. На отпевании в соборе Святого Павла присутствовала королева Елизавета Вторая, экс-премьеры Великобритании, зарубежные гости.
Der russische Präsident Wladimir Putin verfolgt am 19.8.2003 die Flüge bei der MAKS 2003 Internationalen Luftfahrtschau vor Moskau. Zum ersten Mal nehmen mehr als 40 Flugzeuge aus dem Ausland an der Schau teil, darunter auch Flugzeuge aus Frankreich, Italien und den USA.

"Путин хочет сделать из России мини-СССР" 11.04.2013

Темы: вспоминая Маргарет Тэтчер, Амстердам встретил Путина протестами, спорт в Беларуси, Путин о проверках НКО в России, гастарбайтеры и экономика, суицид в России и другие.
British Prime Minister Margaret Thatcher addressing the Conservative Party on May 22, 1985. (Photo by William Lovelace/Express/Getty Images)

Маргарет Тэтчер похоронят 17 апреля 09.04.2013

Маргарет Тэтчер будет похоронена в Лондоне 17 апреля. В церемонии, которая состоится в Соборе Святого Павла, примет участие королева Великобритании Елизавета II.
Titelseiten diverser Tageszeitungen Zeitungen im Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, aufgenommen am 26.06.2005. Foto: Christian Slutterheim +++(c) dpa - Report+++

Пресса: Маргарет Тэтчер - и железная, и леди 09.04.2013

О достижениях и поражениях "железной леди" Маргарет Тэтчер британцы спорят до сих пор. Как бы к ней не относились, ее личность войдет в мировую историю, пишут немецкие газеты.
LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 01: Former British Prime Minister Margaret Thatcher waves to the press at her home, after leaving Cromwell Hospital on November 1, 2010 in London, England. Baroness Thatcher was admitted to hospital 12 days ago after contracting flu, she missed a party at Downing Street on October 14, 2010 to celebrate her 85th birthday because of her illness. (Photo by Dan Kitwood/Getty Images)

Маргарет Тэтчер - "железная леди" британской политики 08.04.2013

Маргарет Тэтчер - первая женщина на посту премьер-министра - реформировала Великобританию.
13th October 1984: British Conservative prime minister Margaret Hilda Thatcher, addressing the Tory Party Conference in Brighton, following the bombing of The Grand Hotel, where many delegates were staying. (Photo by Hulton Archive/Getty Images)

Революционерка Маргарет Тэтчер 08.04.2013

Умерла Маргарет Тэтчер, имя которой вошло в историю вне зависимости от того, кто и как относился к ее экономической программе. Но что это, собственно, была за программа?
October 1986: British Conservative Prime Minister, Margaret Thatcher, addresses the party conference. (Photo by Keystone/Getty Images)

Умерла экс-премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер 08.04.2013

В Лондоне на 88-м году жизни скончалась экс-премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер.
Der russische Praesident Dmitri Medwedew, links, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Mitte, und der britische Premierminister Gordon Brown kommen am Mittwoch, 8. Juli 2009 in L' Aquila zum Familienfoto. In L' Aquila findet vom 8. Juli bis 10. Juli 2009 der diesjährige G8-Gipfel statt. (AP Photo/Peer Grimm, Pool)--------------- Russian President Dmitry Medvedev, left, German Chancellor Angela Merkel, center, and British Prime Minister Gordon Brown, right, wave at the media at during the family photo opportunity in L'Aquila, Italy, prior to the G8 summit. (AP Photo/Peer Grimm/Pool)

Меркель за границей критикуют нечасто 25.09.2009

Она так и не сумела показать свое истинное лицо, уверяют комментаторы, подводя итоги четырех лет пребывания Ангелы Меркель на посту канцлера. Что же касается политиков, то они ею, скорее, довольны.

Ангела Меркель уподобляется Маргарет Тэтчер 03.12.2003

Многие считают Меркель слишком уж невзрачной и скучной / США угодили в круговое оцепление в Ираке / Путину следовало бы прояснить политику Кремля относительно участия иностранных компаний в российской нефтяной отрасли.

Блэр - не "железная леди" 01.10.2003

В отличие от Маргарет Тэтчер, которую её поклонники боготворили, Блэра скорее уважают, чем любят / Слияние "Эр Франс" и "КЛМ" приведёт к образованию крупнейшей в мире авиакомпании.
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