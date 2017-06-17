Маргарет Тэтчер

Маргарэт Тетчер (13.10.1925 - 8.04.2013) была 71-м премьер-министром Великобритании.
Маргарэт Тетчер занимала пост главы правительства Великобритании с 1979 по 1990 год. Он проводила консервативную политику, получившую позднее название "тэтчеризм".
Гельмута Коля называют канцлером немецкого единства. Он распознал исторический момент и достиг казалось бы невозможного в очень короткие сроки. Мы расскажем вам о наиболее ярких событиях этого года из жизни канцлера и Германии.
Тереза Мэй, которая сменит Дэвида Кэмерона на посту британского премьера, обещает, что Лондон не отменит Brexit. Эксперты ожидают, что она будет жестко отстаивать позиции Великобритании на переговорах с ЕС и РФ.