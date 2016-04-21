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DW рассказывает основные факты из жизни "дизайнера" и "имиджмейкера" немецкой Реформации, выставка которого сейчас проходит в Москве.
В Москве проходит выставка "Кранахи. Между ренессансом и маньеризмом". Половина экспонатов - "трофеи" из города Гота.
Одна из сенсаций выставки "Кранахи. Между Ренессансом и маньеризмом" в ГМИИ имени Пушкина - воссоединение коллекции Кранахов из Готы. DW рассматривает экспозицию.
4 марта в Москве открылась выставка "Кранахи. Между Ренессансом и маньеризмом". Более половины экспонатов были вывезены после войны из немецкой Готы.
В Москве 4 марта открывается выставка "Кранахи: между Ренессансом и маньеризмом". Около половины экспонатов выставки ранее принадлежали собранию в немецкой Готе, откуда их увезли в качестве трофеев в 1945 году.
В Берлине проходит выставка изделий из Палеха. Считающееся традиционным и народным искусство представлено здесь с неожиданной стороны.
Песни Tocotronic выдают радикальное несогласие со всем, что в современном обществе считается естественным и желанным. Tocotronic выступают за поражение, капитуляцию, за отказ и за непредсказуемость.
В берлинском Мартин-Гропиус-бау проходит гигантская выставка-ретроспектива Ф. К. Гундлаха - одного из ведущих немецких фотографов моды второй половины 20 века. Его выставка - это гламур и глянец.
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