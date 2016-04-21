"Кранахи" в Пушкинском музее - сенсационная выставка в Москве (видео)

В Москве 4 марта открывается выставка "Кранахи: между Ренессансом и маньеризмом". Около половины экспонатов выставки ранее принадлежали собранию в немецкой Готе, откуда их увезли в качестве трофеев в 1945 году.