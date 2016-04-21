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Маньеризм

Ein Selbstbildnis des deutschen Malers, Zeichners und Kupferstechers Lucas Cranach der Ältere. Neben Dürer gilt Cranach als einer der Hauptmeister deutscher Kunst des 16. Jahrhunderts. Cranach wurde 1472 in Kronach geboren und starb am 16. Oktober 1553 in Weimar.

Вера, бизнес, женский идеал: что надо знать о Лукасе Кранахе Старшем 21.04.2016

DW рассказывает основные факты из жизни "дизайнера" и "имиджмейкера" немецкой Реформации, выставка которого сейчас проходит в Москве.

Вся правда о "Кранахе" 21.03.2016

В Москве проходит выставка "Кранахи. Между ренессансом и маньеризмом". Половина экспонатов - "трофеи" из города Гота.
***Achtung: Nur zur aktuellen Berichterstattung über diese Ausstellung verwenden!*** Cranachs: zwischen Renaissance und Manierismus; Ausstellung im Puschkin-Museum Moskau Junge Besucherin vor dem Bild Kreuzigung Copyright: DW/A. Boutsko

Видео: Вся правда о "Кранахе" 17.03.2016

В Москве проходит выставка "Кранахи. Между ренессансом и маньеризмом". Половина экспонатов - "трофеи" из города Гота.
***Achtung: Nur zur aktuellen Berichterstattung über diese Ausstellung verwenden!*** Cranachs: zwischen Renaissance und Manierismus; Ausstellung im Puschkin-Museum Moskau Junge Besucherin vor dem Bild Kreuzigung Copyright: DW/A. Boutsko

Вся правда о "Кранахе" (видео) 17.03.2016

В Москве проходит выставка "Кранахи. Между ренессансом и маньеризмом". Половина экспонатов - "трофеи" из города Гота.
Lucas Cranach d.Ä. - Das Urteil des Paris (c) Stiftung Schloss Friedenstein, Gotha *** NUR Zur Ausstellung: „Bild und Botschaft –Cranach im Dienst von Hof und Reformation“ Schloss Friedenstein, Gotha ***

Фотогалерея: Кранахи из Готы в Москве 09.03.2016

Одна из сенсаций выставки "Кранахи. Между Ренессансом и маньеризмом" в ГМИИ имени Пушкина - воссоединение коллекции Кранахов из Готы. DW рассматривает экспозицию.
***Achtung: Nur zur aktuellen Berichterstattung über diese Ausstellung verwenden!*** Cranachs: zwischen Renaissance und Manierismus; Ausstellung im Puschkin-Museum Moskau Junge Besucherin vor dem Bild Kreuzigung Copyright: DW/A. Boutsko

Свидание через 70 лет: Кранах из Готы в Москве 09.03.2016

Одна из сенсаций выставки "Кранахи. Между Ренессансом и маньеризмом" в ГМИИ имени Пушкина - воссоединение коллекции Кранахов из Готы. DW рассматривает экспозицию.
Christus und Maria Cranach d.+ä. Stiftung Schloss Friedenstein Gotha (c) Stiftung Schloss Friedenstein, Gotha *** Zur Ausstellung: „Bild und Botschaft –Cranach im Dienst von Hof und Reformation“ Schloss Friedenstein, Gotha ***

Шедевры, спрятанные 70 лет в московском спецхране 03.03.2016

4 марта в Москве открылась выставка "Кранахи. Между Ренессансом и маньеризмом". Более половины экспонатов были вывезены после войны из немецкой Готы.
Многие картины принадлежали к трофейному фонду и экспонируются впервые с 1945 года.

"Кранахи" в Пушкинском музее - сенсационная выставка в Москве (видео) 02.03.2016

В Москве 4 марта открывается выставка "Кранахи: между Ренессансом и маньеризмом". Около половины экспонатов выставки ранее принадлежали собранию в немецкой Готе, откуда их увезли в качестве трофеев в 1945 году.

"Кранахи" в Пушкинском музее: сенсационная выставка в Москве (02.03.2016) 02.03.2016

В Москве 4 марта открывается выставка "Кранахи: между Ренессансом и маньеризмом". Около половины экспонатов выставки ранее принадлежали собранию в немецкой Готе, откуда их увезли в качестве трофеев в 1945 году.
Ausstellung Mythos Lack: Die Schule von Palech 1923-1950, Lackminiaturen der Ikonenmaler macht die Erfolgsgeschichte der faszinierenden russischen Lackkunst nachvollziehbar, 24. Februar bis 1. Mai 2011; Copyright: Bröhan-Museum/Tomasz Samek***Das Pressebild darf nur im Rahmen einer Berichterstattung benutzt werden

Искусство Палеха в Германии: от иконы к гламуру 02.05.2011

В Берлине проходит выставка изделий из Палеха. Считающееся традиционным и народным искусство представлено здесь с неожиданной стороны.
CD Cover Schall und Wahn Tocotronic

Шум и безумие Tocotronic 26.02.2010

Песни Tocotronic выдают радикальное несогласие со всем, что в современном обществе считается естественным и желанным. Tocotronic выступают за поражение, капитуляцию, за отказ и за непредсказуемость.
„Den ganzen Tag am Strand“, Gizeh/Ägypten 1966 In: Brigitte 8/1966 © F.C. Gundlach Die Verwendung der Bilder im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Ausstellung „F.C. Gundlach. Das fotografische Werk“ (20. November 2009 – 14. März 2010) im Martin-Gropius-Bau ist frei.

Гламур и глянец фотографа Гундлаха 23.02.2010

В берлинском Мартин-Гропиус-бау проходит гигантская выставка-ретроспектива Ф. К. Гундлаха - одного из ведущих немецких фотографов моды второй половины 20 века. Его выставка - это гламур и глянец.