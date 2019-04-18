Манифест застоя: Лукашенко больше нечего сказать Беларуси?

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в пятницу, 19 апреля, обратился с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. В своей почти двухчасовой речи он объявил о сроках президентских и парламентских выборов, рассказал о планах по реформированию конституции и затронул проблемные вопросы в экономической и социальной сферах. Не обошлось и без традиционного обещания зарплаты в 500 долларов. Было ли что-то новое в послании Лукашенко - в материале DW.

"Заигрались в рынок и демократию в экономике"

В основном послание Александра Лукашенко было сконцентрировано на внутренних вопросах. Президент говорил о социальной сфере и необходимости работы с молодежью, отметил достижения Беларуси в IT-сфере, коснулся проблем пенсионеров и затронул тему спорта.

Лукашенко упомянул дипломатическую роль Беларуси в связи с конфликтом в Украине

Вопросам внешней политики президент посвятил немного времени, упомянув их в самом конце. Он отметил дипломатическую роль Минска в условиях войны в Украине, курс на интеграцию в рамках Союзного государства, развитие Евразийского экономического союза и сотрудничество с Европой.

Особенно оживился президент, говоря об экономике, - регулировании малого и среднего бизнеса, ценообразовании и сельском хозяйстве. По мнению Андрея Казакевича, директора института "Политическая сфера", хотя большая часть выступления Лукашенко затрагивала экономические и социальные вопросы, никакой конкретики от президента не прозвучало. "Это игра на публику, на электорат, которому интереснее слушать о решении социальных и экономических проблем", - считает эксперт.

Так, Лукашенко потребовал ввести "жесточайшую диктатуру технологий в сельском хозяйстве" и отметил, что в Беларуси "заигрались в рынок и демократию в экономике" и из-за этого "не могут накормить народ". Поэтому белорусский президент призвал правительство усилить государственное регулирование цен и не бояться, что "на Востоке или Западе будут критиковать, что мы неправильными методами будем регулировать цены".

У Лукашенко закончились идеи

Политический консультант Александр Федута, который был членом предвыборного штаба Лукашенко в его первую кампанию в 1994 году, считает, что Лукашенко выдохся. "Но не физически - энергетика у него как раз есть. У него закончились мысли и он совершенно не знает, что делать дальше", - говорит Федута. "Вся та повестка, которая была озвучена Лукашенко сегодня - борьба с коррупцией, работа с кадрами, модернизация экономики и строительство жилья - используется им каждый год, начиная с 90-х, а проблемы так и не решены", - констатирует политолог.

Поэтому, по его мнению, "сегодня, как и раньше, мы услышали манифест застоя, а не манифест движения. Лукашенко больше не может предложить Беларуси ничего нового, так как новое неизбежно будет связано с коренным изменением государственной системы и взаимодействием государства и общества - а он этого боится". "Речь, в которой четверть времени посвящено спорту, - это не программа президента", - считает Александр Федута.

Выборы в Беларуси: "без дури, без забора крови, без стадиона"

Главной интригой послания президента было объявление сроков президентских и парламентских выборов. По плану обе электоральные кампании должны были пройти в 2020 году, однако еще в январе в стране заговорили о том, чтобы перенести одни выборы на конец текущего года.

Лукашенко аннонсировал, что президентские выборы пройдут в 2020 году, а парламентские - 7 ноября 2019 года

Президент объявил, что выборы главы государства состоятся в намеченный срок, в 2020 году, а на этот год назначил выборы в Палату представителей, которые пройдут 7 ноября. Замечание Лукашенко о том, что выборы в Беларуси должны пройти "без дури, без забора крови и без стадиона", позволяет предположить, что президент активно следит за выборами в Украине.

Политолог Андрей Казакевич говорит, что решение проводить сначала выборы парламента, а затем - президента, ожидаемо и понятно. На его взгляд, "логичнее провести сначала более легкую и менее важную кампанию, чтобы протестировать настроения населения и иметь больше времени для подготовки к выборам президента в следующем году". Более того, Казакевич полагает, что власти сочли не самым хорошим вариантом сокращать полномочия президента почти на год.

Евгений Прейгерман, руководитель экспертной инициативы "Минский диалог", в свою очередь, удивлен решением Лукашенко. "Президентские и парламентские выборы несопоставимы по своей значимости, и если начинать с парламентской кампании, то высока вероятность, что она превратится в президентскую: кандидаты будут говорить о темах президентского уровня и использовать выборы в парламент как стартовую площадку для президенской кампании". Вместе с тем, эксперт видит определенную логику в обосновании президентом такого решения - не создавать себе дополнительных бонусов в политической борьбе.

Ни слова про интеграцию

За время выступления Лукашенко слушатели дважды отреагировали на его высказывания аплодисментами. Первый раз - когда тот говорил о ценности независимости и суверенита Беларуси, второй раз - когда президент предложил не допускать к государственной службе людей, у который меньше троих детей.

Говоря о независимости Беларуси, Лукашенко предупредил, что "невозможно нас куда-то включить, потому что выросло поколение, прожившее 25 лет в суверенном государстве". По его словам, тот, кто сегодня посмеет уничтожить Беларусь, "будет проклят нашим народом". А тот, кто посмеет это сделать силой, "получит мощнейший ответ от нашего народа и прежде всего от тех, кто родился суверенным и независимым".

Подобная риторика вписывается в продолжающееся противостояние между Беларусью и Россией по поводу углубления интеграции в рамках Союзного государства. Вместе с тем, о самой дискуссии с российскими партнерами президент не сказал ни слова, отметив лишь, что интеграция в рамках Союзного государства и ЕАЭС является приоритетом белорусской внешней политики. Политолог Евгений Прейгерман полагает, что президент действует стратегически и пытается смягчить сделанные ранее жесткие заявления в адрес России. "Его задача - не разорвать отношения с Россией, а добиться от нее уступок", - полагает эксперт.

Лукашенко не хочет оставлять преемнику много власти

Еще одной ожидаемой темой послания стала возможность изменения Основного закона Беларуси. В последнее время этот вопрос довольно активно обсуждается в обществе. Лукашенко отметил, что хочет подключить к обсуждению этой темы ученых и общественность, однако, по его словам, пока что нет даже концепции новой конституции.

Белорусский президент отметил, что страна прошла тот этап, когда ей нужна была сильная президентская власть: теперь, по его словам, необходимо наделять властными полномочиями другие ветви власти. "Президент должен быть главой государства, а не мотаться по полям и фермам", - заявил Лукашенко.

Политолог Андрей Казакевич говорит, что из того, что сказано в послании, абсолютно невозможно понять, какие изменения планируются, и чего власть хочет достичь в результате реформы. "Если серьезно оценивать слова Лукашенко про реформу конституции и транзит власти, складывается впечатление, что транзит должен происходить в условиях усиления контроля над обществом и не должен сопровождаться демократизацией, которая воспринимается сегодняшним белорусскими властями как угроза", - подытожил эксперт.

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