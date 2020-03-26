Мамы на карантине: четыре откровенные истории из Европы

Европейские страны стали постепенно ослаблять карантин. Каждая делает это по-своему. Но общая ситуация, в которой оказались люди, и проблемы, с которыми столкнулся каждый, объединяют. Четыре русскоязычные героини этой статьи поделились с DW опытом жизни во время пандемии в Австрии, Германии, Испании и во Франции. Четыре страны, четыре женщины, четыре истории.

Анна Польц, 40 лет, с 2009 года живет в Австрии - неподалеку от Граца

Со 2 мая в Австрии заработали все магазины и парикмахерские. С середины месяца откроются школы и рестораны, 29 мая - отели. Австрийцы возвращаются в офисы и к своей "привычной жизни". Конечно, маски никто не отменял. В целом я переживаю карантин довольно спокойно. Мы почти все время могли передвигаться по округе, гулять на природе, ездить за покупками. Конечно, это - новая реальность: в масках и с соблюдением дистанции. Но здоровье важнее любой свободы. Понимая это, становится немного легче. Самое трудное? Наверное, однообразие и отсутствие возможности встретиться с родными в России. Бесконечный быт. Но со временем даже к быту приспосабливаешься.

Анна Польц с дочкой Полиной

До сих пор при встрече хочется пожать руку или чмокнуть в щечку, если человек - из ближайшего окружения. Сложно принять, что в новой реальности все это - дурной тон и неуважение. У австрийцев в обычной жизни принято друг друга горячо приветствовать. Думаю, карантин в этом смысле для многих - испытание. Еще до карантина основную работу я выполняла из дома и ездила только на встречи и в командировки. Мое агентство занимается продвижением в области туризма и, к сожалению, именно эта сфера очень пострадала за время карантина. Поэтому время, которое у меня освободилось от работы, я посвящаю ребенку. Кстати, для австрийских мам это нормально - обходиться без помощи нянь и детских садов. Большинство австрийских женщин на первое место ставят семью, а только потом - профессиональную реализацию. У меня получалось совмещать эти два приоритета. Моей дочке в июне исполнится три года, и мне кажется, она не страдает от того, что много времени проводит только со мной. Карантин - больше испытание для родителей, чем для детей. В соцсетях я видела много роликов и шуток среди российских мам о том, как им непросто на карантине, как они теперь понимают учителей. Среди австрийцев таких шуток нет. Реальных жалоб от австрийских мам за время карантина я почти не слышала. Конечно, в Вене, когда все закрыто, сложнее организовать досуг. За городом переживать самоизоляцию проще. Я надеюсь, что все это вот-вот закончится, но останется опыт, который привнесет новые ценности в нашу жизнь. Больше всего мне не хватает сейчас возможности слетать в Россию и повидаться с родственниками. Когда это все закончится? Я думаю, все окончательно встанет на свои места только через год.

С 1 мая дети могут встречаться друг с другом. В эти выходные, после послабления карантина, в нашей домашней песочнице произошла долгожданная встреча с маленьким соседом Йозефом и его сестренкой Франциской. Увидев нас, пришли и другие соседи. В итоге получился очень веселый и совсем не карантинный денек! Кстати, детские сады работали по требованию весь карантин! Каждый родитель, договорившись с воспитателем заранее, мог привести ребенка в группу. Чему можно поучиться у австрийцев, чтобы пережить карантин? Радости жизни, умению наслаждаться тем, что жизнь преподносит в данный момент, способности увидеть позитив и сфокусироваться именно на нем. Еще австрийцы дисциплинированно следуют предписаниям правительства, выдерживают социальную дистанцию, используют маски, но при этом не перегибают палку: они продолжают наслаждаться жизнью в предложенных обстоятельствах и остаются собой.

Юлия Шпилевая, 40 лет, с 2014 года живет в Германии - в Берлине

В Берлине изначально все было очень расслабленно. Людей на улицах много - было и есть. Наша семья отнеслась к карантину очень серьезно. Младшая дочь еще за неделю до официального закрытия перестала ходить в сад, старшая учится дома с 16 марта, муж тоже уже почти два месяца работает из дома. В магазины мы начали выходить только с прошлой недели, до этого все заказывали онлайн. Гулять ходим рано утром или после семи вечера. Лично для меня самое трудное - полное отсутствие личного времени. Если раньше, полдня садика-школы были "моим" временем и на вечерние пробежки я выходила одна, то сейчас все делаю вместе с детьми. Утром учимся вместе - вечером бегаем вместе, супы варим вместе, никакого личного пространства. Ну и от каждого кашля и чиха в доме, конечно, подскакиваем!

Семья Юлии на велопрогулке

Закрытие границ далось тяжело, мамы наши - в Москве, скучаем и волнуемся за них, непонятно, когда увидимся. Сложно держать дистанцию, не потому что хочется обнимать всех вокруг, а потому что зачастую не успеваешь оперативно среагировать на выскочившего из-за угла дома человека. Это шарахание от людей напрягает. Дети, конечно, лишились общения с друзьями, зато увеличилось общение с родителями. Мне кажется, дети проще все это переносят, мы сразу составили расписание занятий, как в школе, добавили туда еще и уроки русского языка. Больше всего детей расстраивает отсутствие спортивных занятий. Девочки занимаются теннисом и плаванием несколько раз в неделю. С понедельника теннис уже разрешили - пока только раз в неделю.

Немецкие мамы не особенно сильно налегают на домашнее обучение, но очень страдают из-за закрытых детских площадок. Это было одно из первых, что закрыли. Детские площадки в Берлине - и так рассадник всего на свете: кругом - песок, дети и родители - босиком. Дети всех возрастов там ползают, лазают, водой поливают друг друга (среднестатистическая мама из России в обморок от такого зрелища упадет). То же - с обучением: у моих московских подруг дети сидят полдня на дистанционном обучении, мамы рвут волосы на голове. Здесь же нам за все время только два раза прислали домашнее задание по электронной почте с пометкой "делать необязательно".

В сидении дома всей семьей есть определенные плюсы. Не хватает времени! Ничего не успеваю, времени стало меньше, чем было. Думаю, минимум год придется жить в таком режиме, возможно, конечно, с послаблениями, но без особых поездок и массовых развлечений. Стараюсь говорить детям правду: что ситуация не очень хорошая, люди болеют, некоторые умирают, что врачи пока не очень знают, как лечить. Главное - дети привыкли мыть руки по 100 раз в день. Встречаться с друзьями мы им пока не разрешаем, некоторые предлагали погулять, но мы не готовы. Немцы удивили своей безответственностью: дистанцию не соблюдают, маски не носят, причем чаще других нарушают пожилые люди. Многие здесь страдают из-за закрытых ресторанов. Но зато они всецело доверяют действиям руководства страны, нам так показалось. Критикуют, но все равно прислушиваются. Немцы уверены, что на государство можно рассчитывать. Нам, конечно, очень повезло, что в это странное время мы оказались именно в Германии.

Алиса Игонина, 41 года, три года живет в Испании - неподалеку от Барселоны

В Испании выход из карантина разбили на четыре фазы. 4 мая началась так называемая нулевая фаза, которая продлится неделю. День поделен на временные отрезки. Например, с 7 до 10 часов взрослым можно заниматься индивидуальным спортом на расстоянии 1 км от дома или гулять, а с 10 до 19 часов возможны прогулки с детьми до 13 лет. Открылись парикмахерские и оптики - по предварительной записи. В кафе и ресторанах теперь можно самим забирать заказы. В метро и на вокзалах Барселоны начали раздавать бесплатные маски. Без них проезд в общественном транспорте запрещен.

Алиса Игонина живет в Испании

На прошлой мы с сыном впервые сходили на пляж, прошлись по нашему району. Ощущения после 1,5 месяца пребывания дома - волшебные! Мой последний выезд в большой город (Барселону) был 13 марта.

Я живу в пригороде, в собственном доме с садом, поэтому перенесла это время намного легче тех, кто был заперт, например, в квартире. Труднее всего было привыкнуть к отсутствию свободы передвижения. И напряженная атмосфера, которую усугубляли патрули полиции с монотонным предупреждением о штрафах за нарушение карантина. Из дома я не работаю. Более того, меня уволили в конце марта. Я работала администратором в салоне красоты на полставки. У меня двое относительно взрослых детей: дочь 16-ти лет и сын 12-ти лет. Им вполне комфортно, потому что было организовано обучение онлайн. Вечерами играем в настольные игры всей семьей. Школы в Испании уже не откроют в этом учебном году, за исключением выпускного класса. Поэтому встречи с друзьями в ближайшее время точно не произойдет.

Что касается маленьких детей, то, конечно, родители очень мучились. Испания ввела очень строгие карантинные меры. Штрафы за малейшее нарушение начинались от 601 евро. Настораживает, что все сроки по выходу из карантина рассчитаны до конца июня, но что будет дальше, когда станут возможными перелеты, никто не сообщает. Больше всего мне сейчас не хватает как раз возможности встречи с друзьями и родственниками, живущими в Москве. Очевидно, что до осени никто не сможет прилететь. Поскольку в новостях периодически пугают второй волной коронавируса, думаю, что страны в большинстве своем оставят какие-то карантинные меры до конца года, Официально третья фаза выхода из карантина заканчивается в Испании 21 июня.

Екатерина Высотина, 40 лет, с 2009 года живет во Франции - в Париже

Во Франции накануне того, как был объявлен карантин, нам сообщили о том, что закрывают школы. Мой работодатель сразу разрешил работать дистанционно. Я быстро забронировала дом в Нормандии - в прибрежном городке Кабур, куда мы обычно ездим каждое лето с семьей. Первое время был просто кошмар! Было непонятно, при каких условиях человек может выходить из дома. Нам не очень повезло, так как мэр городка очень боялся наплыва парижан. На весь малюсенький городок - восемь полицейских, но они постоянно патрулировали улицы. Мою приятельницу оштрафовали на 140 евро за то, что она отошла от дома больше, чем на 350 метров! Я практически пожалела, что мы сюда приехали. Была очень напряженная ситуация. А через неделю объявили, что карантин ужесточают. Выходить можно только на один час, раз в день и в радиусе одного километра от дома. Удивительно, но это "ужесточение" стало для многих облегчением! Все поняли, когда и где они могут выходить и гулять. И мы выдохнули.

Екатерина может гулять с детьми только по этим улицам Кабура

К сожалению, пляжи закрыли в первый же день картина. Этого я вообще не понимаю. Здесь - огромные пляжи, можно соблюдать дистанцию в километр друг от друга в нормальные дни. Мэр закрыл и набережную, чтобы у людей не было даже соблазна. Сейчас мы в той же фазе: все сидят на карантине. Выходим только за продуктами, к врачу. Все гуляние сводится к тому, что ходим по улочкам или катаемся на велосипедах. С 11 мая теоретически начнут снимать карантин. Пока не очень понятно, каким образом. Думаю, если бы мы остались в парижской квартире, было бы еще хуже для всех. Кабур - такое прекрасное место, отличная погода. Для нас это - счастливый семейный момент. У нас трое детей: 6 лет и 4 года (близнецы). Муж дома, все вместе: мы, дети и моя мама.

Сложно одновременно работать и всех обслуживать. Ощущение несвободы - самое тяжелое. Я очень люблю ходить гулять, к тому же я очень социальный человек, у меня - четыре абонемента в театр. Я каждую неделю ходила в театр или на какую-то выставку в Париже. Но сейчас я легко без этого обхожусь. Дети сильно потеряли во французском, так как дома мы говорим только по-русски. Но зато они приобрели много социальных навыков. Они никогда так много не играли! И в играх постоянно присутствует коронавирус: вечно кто-то заболевает...

Думаю, сейчас всем мамам тяжело. Этот карантин для меня - лакмусовая бумажка. Во Франции - очень короткий декрет: всего 12 недель. Как правило, все выходят на работу. Детей отдают в ясли до семи часов вечера. Родители их почти не видят на неделе. Думаю, что для многих французов карантин стал очень сложным испытанием, потому что они не привыкли столько времени проводить со своими детьми. 24 часа в сутки ребенок с тобой. Думаю, все французские мамы мечтают, чтобы скорее закончился карантин.

Французы - гурманы, а все рестораны и кафе остаются закрытыми до начала июня. Если бы была волшебная палочка, я бы открыла пляжи.

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