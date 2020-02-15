Макрон уверен, что Россия продолжит дестабилизировать Запад

Россия продолжит попытки "дестабилизации" Запада посредством вмешательства в выборы, манипуляций в соцсетях и кибератак. Такое мнение в субботу, 15 февраля, высказал президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности.

По его мнению, Москва будет действовать "либо через частных лиц, либо напрямую через свои организации, либо через своих ставленников". Французский лидер ожидает от РФ "чрезвычайно агрессивных" действий на этом направлении в "ближайшие месяцы и годы", передает агентство AFP.

Санкции и стратегический диалог

Эмманюэль Макрон рекомендовал Европе придерживаться следующей стратегии в выстраивании взаимодействия с Россией: не отказываться от санкций, пока Москва не изменит своего поведения, однако в долгосрочной перспективе стремиться к улучшению отношений с ней, уточняет информагентство AP.

Реалистичный подход состоит в том, что "мы не уступаем в наших принципах, касающихся замороженных конфликтов, однако будем возобновлять стратегический диалог - что потребует времени", уверен глава французского государства.

Об урегулировании в Донбассе

Эмманюэль Макрон, в частности, высказал мнению, что урегулирование конфликта на востоке Украины невозможно без участия России. "Однако на протяжении практически трех лет у нас не было встреч в "нормандском формате", - подчеркнул французский лидер, не упомянув, однако, о переговорах 9 декабря 2019 года, когда он принимал в Париже президента Украины Владимира Зеленского, российского лидера Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелу Меркель (Angela Merkel).

Мюнхенская конференция по безопасности-2020 проходит в столице Баварии с 14 по 16 февраля. На ней присутствуют 35 глав государств и правительств, а также около ста министров обороны и глав МИД.

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