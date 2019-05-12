 Макрон призывает принять меры против влияния России, Китая и США | Новости из Германии о Европе | DW | 21.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Макрон призывает принять меры против влияния России, Китая и США

Эмманюэль Макрон призывает разработать "основополагающую европейскую конвенцию" на ближайшие пять лет после выборов в Европарламент.

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Европа не может себе позволить роскошь бездействия, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью 40 региональным французским изданиям, опубликованном во вторник, 21 мая. "Либо мы решим разделиться и станем площадкой, на которой китайцы, россияне и американцы смогут оказывать влияние и вести свою игру, либо мы решим восстановить контроль и быть суверенными", - заявил Макрон в преддверии выборов в Европарламент.

Контекст

Чем занимается законодательный орган ЕС и как распределяются депутатские кресла? В обзоре DW - все, что нужно знать об особенностях Европарламента и ходе предстоящего в конце мая голосования. (08.05.2019)

Ни для кого не станет сюрпризом, если после выборов в Европарламент партия премьера Венгрии Орбана присоединится к альянсу правых популистов, считает обозреватель FAZ Петер Штурм. (03.05.2019)

После обвинений Стивена Бэннона в адрес семьи Трампа президент решил окончательно порвать с экс-советником. Это вызовет огромные последствия для Трампа и республиканцев, считает Мартин Муно. (04.01.2018)

Россияне и американцы "никогда еще так навязчиво" не финансировали партии правого толка, отметил Макрон. При этом он упомянул предполагаемые связи экс-советника Трампа Стивена Бэннона с правыми популистами во Франции.

Макрон назвал предстоящие выборы в Европарламент важнейшими с 1979 года, указав на "экзистенциальные угрозы Евросоюзу". Президент Франции призвал после выборов принять "основополагающую европейскую конвенцию". Он предлагает главам государств и правительств, новым представителям исполнительной и законодательной власти вместе с гражданами разработать европейскую стратегию на ближайшие пять лет.

Одновременно Макрон заявил, что отношения Германии и Франции снова выровнялись. Президент Франции отметил взаимоуважение и продуктивную совместную работу с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel).

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Großbritannien Erster Güterzug aus China trifft nach 18 Tagen in London ein (Reuters/S. Wermuth)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    Новый шелковый путь уже существует

    Новый шелковый путь стал реальностью - если у кого-то еще оставались на этот счет вопросы. Инициатива "Один пояс и один путь", выдвинутая властями КНР в 2013 году, с каждым днем обретает более конкретные очертания.

  • China Seidenstraße London-Jiwu (Reuters/T. Peter)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    8 стран, 18 дней, 12 тысяч километров

    С 2017 года поезда из Китая приходят прямо в Лондон. И их становится все больше. Чтобы добраться из китайского города Иу до британской столицы, этот поезд за 18 дней преодолел 12 тысяч километров. На фото: встреча "Первого китайско-европейского грузового поезда" по возвращению из Великобритании в КНР, апрель 2017 года.

  • China Frachtzug von Weihai nach Duisburg (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Tang Ke)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    Взрывной рост объема перевозок

    В 2011 году товарный поезд из Китая приходил в немецкий Дуйсбург один раз в месяц. Сегодня каждую неделю прибывает 35 железнодорожных составов. Дуйсбург поэтому называют "самым китайским городом в Германии". Железнодорожные перевозки, судя по всему, не очень рентабельны, так что китайские власти их субсидируют. Данные о размерах субсидий расходятся, а в Пекине их не комментируют.

  • 300 Jahre Duisburger Hafen (DW/C. Grün)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    "Самый китайский город Германии"

    Поставки из Китая дали толчок развитию крупнейшего речного порта мира в Дуйсбурге. Традиционный бизнес - торговля сталью и углем - переживает кризис. "Сделки с Китаем стали важнейшим сегментом роста для Дуйсбурга", - говорит руководитель порта Эрих Штааке. Спустя 300 лет существования порт стал ключевым перевалочным пунктом в торговле между КНР и Евросоюзом.

  • Infografik One belt, one road - Chinas neue Seidenstraße RUS

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    Первый поезд из Китая в Вену

    В минувшем году первый поезд по Новому шелковому пути прибыл в Вену. По итогам 2018 года китайские поезда через Казахстан, Россию и Беларусь отправлялись на регулярной основе в 14 европейских стран - от Испании и Великобритании до Эстонии и Финляндии. К следующему году власти КНР надеются довести число прибывающих в Европу составов до 5000.

  • Griechenland COSCO Group-Schiffe am Hafen von Piräus (Imago Images/ZUMA Press)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    Китай обеспечивает доступ к европейским портам

    С покупкой крупнейшего в Греции порта, Пирейского, Китай сделал важный шаг на пути укрепления транзитных позиций в Евросоюзе. 51 процент акций порта принадлежит сегодня государственной китайской компании COSCO. Но это только начало: Пекин вовлекает и другие страны ЕС в проект воссоздания Шелкового пути, который должен быть завершен к 2050 году.

  • Merkel Macron Juncker Jinping in Frankreich (Reuters/P. Wojazer)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    Италия: сюрприз для европейских партнеров

    24 марта 2019 года Италия стала первой из стран "большой семерки", заявившей о готовности присоединиться к инициативе КНР. На деле это даст Китаю, например, приоритетный доступ к стратегически важным портам Генуи и Триеста. В ЕС действия Рима не вызвали восторга: поэтому президент Франции в конце марта провел встречу с председателем КНР, пригласив на нее канцлера ФРГ и главу Еврокомиссии.

  • China Seidenstraßen-Gipfel Briefmarken (picture-alliance/dpa/C. Bin/Imaginechina)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    ЕС и Китай: переоценка рисков

    "Если некоторые страны верят, что с китайцами можно заключить хитрые сделки, то скоро они удивятся, обнаружив себя в зависимости (от них. - Ред.)", - сказал глава МИД ФРГ Хайко Мас, комментируя решение Италии присоединиться к проекту "Один пояс и один путь". В этом свете власти Германии предлагают заключить меморандум между ЕС и КНР, единый для всех стран-членов Евросоюза.

  • China Goldene Zeiten sind vorbei - Investoren schauen sich um (picture-alliance/dpa/R. Dela Pena)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    Европейцы: дисбаланс в торговле с КНР

    "Каждую неделю из Чунцина в Германию отправляются пять полностью загруженных поездов, но только один такой поезд идет в обратном направлении", - заметил председатель Торговой палаты ЕС по КНР Йорг Вутке. Растущее недоверие Брюсселя выразил глава Еврокомиссии Юнкер, назвав Китай "конкурентом в экономике" и "системным противником".

  • Peking Belt and Road Forum for International Cooperation; Xi Jinping; Wladimir Putin (picture-alliance/dpa/V. Sharifulin)

    Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

    Китай старается развеять страхи

    Председатель КНР Си Цзиньпин на проходящем с 25 по 27 апреля форуме, посвященном новому транспортному коридору между Китаем и Европой, попытался развеять страхи партнеров. Он пообещал придерживаться строгих экологических норм и законов по борьбе с коррупцией. Форум посетил президент России Владимир Путин (на фото с Си Цзиньпином). Страны ЕС, не считая Италии, были представлены на уровне министров.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 01:48

Удар по правым популистам: скандал в Австрии и "российский след"

Контекст

Китай для ЕС: Партнер, конкурент, системный соперник

Евросоюзу выгодно развивать сотрудничество с Китаем, но европейцы все больше осознают риски, исходящие от китайской модели госкапитализма. Фотогалерея DW. (26.04.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Удар по правым популистам: скандал в Австрии и "российский след"  

Политические дебаты накануне выборов в Европарламент - ток-шоу Conflict Zone  

Правые популисты Европы намерены объединиться  

Также по теме

Frankreich Steve Bannon und Marine Le Pen in Lille

Во Франции готовы расследовать связи партии Ле Пен с экс-стратегом Трампа 12.05.2019

Французские депутаты и сенаторы создадут парламентскую комиссию, чтобы расследовать связи экс-советника Трампа Стивена Бэннона с правыми популистами во Франции. В ответ партия Ле Пен подаст в суд.

Deutschland Wahlplakate Europawahlen 2019

Почему кампания по выборам в Европарламент идет так вяло 10.05.2019

Неизвестные широкой публике кандидаты и ограниченные национальной повесткой темы - агитирующим за выборы в Европарламент приходится нелегко. О ходе кампании и расстановке сил - DW.

Emmanuel Macron am Volkstrauertag in Berlin

Меркель и Макрон обещают представить план реформ ЕС к середине декабря 18.11.2018

"Мы должны до мая сделать очень много для того, чтобы Европа стала более сплоченной, суверенной и эффективной", - заявил президент Франции в ходе визита в Берлин.

Реклама

Самые читаемые

Зеленский призвал США и ЕС ужесточить санкции в отношении России  

Комментарий: Зеленский начал с жесткого клинча с Радой  

Совбез ООН заблокировал идею РФ обсудить украинский закон о языке  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно