 Макрон призвал французов к национальным дебатам | Новости из Германии о Европе | DW | 14.01.2019

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Европа

Макрон призвал французов к национальным дебатам

В ответ на протесты "желтых жилетов" Эмманюэль Макрон написал "письмо к французам". Он предлагает гражданам до 15 марта совместно обсудить решения по ряду социально-экономических тем .

Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон, реагируя на продолжающиеся протесты "желтых жилетов", написал публичное письмо к соотечественникам с призывом участвовать в общенациональных дебатах. Документ опубликован на сайте Елисейского дворца в воскресенье, 13 января.

Сам Макрон предложил вынести на обсуждение 35 вопросов - от налогообложения и экологии до иммиграции. По мнению французского лидера, дискуссия должна способствовать переходу "недовольства в решения".

Контекст

Президент Эмманюэль Макрон в 2017 году обещал своим гражданам мирную революцию. Спустя 20 месяцев Францию парализуют "желтые жилеты". Французские писатели называют это "протестами отверженных". (13.12.2018)

Обращение президента Макрона к нации свидетельствует о том, что он не понимает, насколько французы настроены против него и его позиции, считает обозреватель FAZ Андреас Росс. (12.12.2018)

Во Франции проходят многотысячные протесты против повышения цен на бензин, организованные движением "желтые жилеты". DW рассказывает о том, кто эти люди и каковы их шансы на успех. (22.11.2018)

В рамках этого диалога не будет "запретных тем", но будут "красные линии", отметил он в "письме к французам". Так, пересмотру не подлежит вопрос предоставления политического убежища, а также произошедшее в конце 2017 года частичное упразднение "налога на богатство" - после этой реформы под налог попадает лишь дорогая недвижимость, но не другое имущество, как прежде. Отмена этой реформы является одним из требований "желтых жилетов".

Национальные дебаты до 15 марта

Дебаты планируется начать уже во вторник, 15 января. Они должны продлиться два месяца - до 15 марта. В это время Эмманюэль Макрон намерен проехать по городам страны и встретиться с муниципальными политиками. В течение месяца после завершения дискуссии президент Франции планирует представить доклад об ее итогах.

Протесты "желтых жилетов" вспыхнули в ноябре 2018 года. Митингующие сначала выступали против намерения властей ввести налог, способный привести к росту цен на автомобильное топливо, а также повышения минимальной зарплаты. После того, как правительство утвердило мораторий на повышение топливных налогов и пошло на ряд других уступок, демонстранты стали протестовать в целом против реформ правительства и президента Эмманюэля Макрона.

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    Автор: Никита Баталов


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Письмо Макрона

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