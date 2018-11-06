 Макрон призвал создать армию ЕС для защиты от российской угрозы | Новости из Германии о Европе | DW | 06.11.2018

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Европа

Макрон призвал создать армию ЕС для защиты от российской угрозы

Евросоюзу необходима собственная настоящая армия, считает французский президент. Россия у границ Европы может стать угрозой, заявил Макрон.

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Европейцев невозможно защитить без "настоящей европейской армии", заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире радиостанции Europe 1 во вторник, 6 ноября. Собственная армия необходима ЕС, "принимая во внимание Россию, Китай и даже США", подчеркнул Макрон. "Россия стоит у наших границ, и это может стать угрозой", - добавил он.

Контекст

11-12 июля в Брюсселе пройдет саммит НАТО. Накануне мероприятия Жанна Немцова спросила генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга об отношении к России и президенту США. (27.06.2018)

Количество ядерного оружия в мире сокращается, но в то же время оно модернизируется. Ядерные державы видят в нем основу своей оборонной стратегии. DW - о главных выводах ежегодного отчета SIPRI. (18.06.2018)

"Мир в Европе хрупок", - считает французский президент. Он особо выделил "попытки вторжения в киберпространстве" и многочисленные случаи "вмешательства в демократии".

Евросоюзу нельзя "полагаться только на США", утверждает Макрон. Если Соединенные Штаты разорвут с Россией Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), "главной жертвой" станет безопасность Европы, отметил он. О намерении выйти из Договора о РСМД президент США Дональд Трамп заявил 20 октября. При этом Трамп допустил возможность заключения нового договора, если его третьим участником станет Китай.

В 2017 году Евросоюз создал общий оборонный фонд объемом в несколько млрд евро. Его цель - развивать оборонные мощности ЕС и усилить стратегическую независимость Европы.

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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Контекст

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В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

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