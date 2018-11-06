Макрон призвал создать армию ЕС для защиты от российской угрозы

Европейцев невозможно защитить без "настоящей европейской армии", заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире радиостанции Europe 1 во вторник, 6 ноября. Собственная армия необходима ЕС, "принимая во внимание Россию, Китай и даже США", подчеркнул Макрон. "Россия стоит у наших границ, и это может стать угрозой", - добавил он.

"Мир в Европе хрупок", - считает французский президент. Он особо выделил "попытки вторжения в киберпространстве" и многочисленные случаи "вмешательства в демократии".

Евросоюзу нельзя "полагаться только на США", утверждает Макрон. Если Соединенные Штаты разорвут с Россией Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), "главной жертвой" станет безопасность Европы, отметил он. О намерении выйти из Договора о РСМД президент США Дональд Трамп заявил 20 октября. При этом Трамп допустил возможность заключения нового договора, если его третьим участником станет Китай.

В 2017 году Евросоюз создал общий оборонный фонд объемом в несколько млрд евро. Его цель - развивать оборонные мощности ЕС и усилить стратегическую независимость Европы.

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