Макрон призвал европейцев не быть зрителями в новой гонке вооружений

Европейские страны "не могут оставаться зрителями" в возможной гонке ядерных вооружений, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Выступая в пятницу, 7 февраля, в Военной академии (École de guerre) в Париже с речью о новой французской ядерной доктрине, он призвал государства континента настаивать на "международной программе контроля над вооружениями".

По словам президента Франции, он будет убеждать европейских партнеров в необходимости создания основ для совместной международной стратегии такого контроля и инициирует "стратегический диалог" по проблеме ядерного устрашения. Кроме того, Макрон намерен предложить европейским партнерам участие в военных учениях французских вооруженных сил, связанных с отражением ядерной угрозы.

Целью при этом является "настоящая стратегическая культура среди европейцев", сообщил он. Вместе с тем Париж не намерен делить с другими странами свой ядерный арсенал, пояснил далее Макрон.

Европейцы уже скоро могут столкнуться с гонкой вооружений на своей территории

Европейские страны должны также участвовать в подписании любого соглашения, направленного на ограничение разработки нового оружия средней дальности. "Все европейцы должны осознать, что в отсутствие правовой базы они могут уже в скором времени могут столкнуться на своей собственной территории с новой гонкой обычных видов вооружения и даже ядерных вооружений", - отметил французский президент.

При этом заключенные ранее соглашения о сдерживании роста ядерных арсеналов все больше подвергаются угрозе, напомнил он, указав, в частности, на выход США, а затем РФ из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Прочный альянс с США

Макрон подчеркнул, что безопасность европейцев в долгосрочной перспективе зависит от прочного альянса с Соединенными Штатами, которые являются их ключевым партнером в НАТО. "Но наша безопасность также неизбежно зависит от большей способности к автономным действиям европейцев", - добавил он.

Франция уже сократила число своих ядерных боеголовок, их число в настоящее время составляет менее 300 единиц, что дает Парижу право "требовать от других ядерных держав конкретных шагов к глобальному разоружению", уверен Макрон. Эти шаги, по его словам, должны быть "постепенными, заслуживающими доверия и проверяемыми".

Франция - единственная оставшаяся ядерная держава ЕС

Французский лидер также подчеркнул, что выход Великобритании из ЕС ничего не изменит в вопросе ядерного сотрудничества с Лондоном. После "Брекзита" Франция осталась единственной ядерной державой ЕС, напомнил он.

Как отмечает агентство AFP, с речью о ядерной доктрине своей страны один раз за пятилетний срок на посту выступает каждый французский президент. На мероприятии в Париже присутствовали, в частности, будущие офицеры французских вооруженных сил и представители различных стран. По числу ядерных боеголовок Франция занимает третье место в мире после России и США.

Смотрите также:

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Железный меч" в Литве В Литве до 2 декабря проходят военные учения "Железный меч" ("Iron Sword") сил НАТО, в которых, помимо литовских военнослужащих, принимают участие солдаты из Германии, США, Великобритании и Польши. В Литве разместится дополнительный батальон сил НАТО. На фото: военные учения солдат НАТО, которые прошли в литовском местечке Рукла этой осенью.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Россия укрепляет свои позиции на Балтике Группировка войск в Калининградском особом районе в 2016 году была усилена дивизионом берегового ракетного комплекса "Бастион". На вооружение Балтийского флота в 2016 году, по утверждению российского Минобороны, пришли новые ракетные комплексы. На фото: летние учения российской армии на Балтике

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Наращивание сил с обеих сторон На этой инфографике видно, что с обеих сторон ведется наращивание военного потенциала. Россия на своих западных границах формирует три новых дивизии общей численностью до 30 тысяч военнослужащих. НАТО отправляет четыре батальона в страны Балтии и в Польшу, каждый численностью по тысяче солдат.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы НАТО устанавливает систему ПРО в Европе В Румынии в 2016 году заработала наземная база противоракетной обороны "Иджис". Аналогичная станция есть в Польше. Вместе с рядом других наземных объектов, а также группой эсминцев румынская база является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны (ПРО). Россия считает, что ПРО направлена против нее.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Искандеры" в Калининграде Между тем Россия продолжает укреплять Калининградскую область. Министерство обороны РФ объявило о том, что реализует намерение разместить в западном эксклаве ракетные комплексы "Искандер-М". По данным Минобороны, они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, "Искандеры" могут быть оснащены двумя типами ракет - баллистическими и крылатыми, а также теоретически нести ядерный боезаряд.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Латвия потратится на оборону Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Новые дивизии Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы Крупные учения в Польше В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы "Мы не в состоянии холодной войны с Россией" В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР. Автор: Михаил Бушуев

