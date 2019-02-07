Макрон отказался от совместного выступления с Меркель в Мюнхене

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от участия в традиционной Мюнхенской конференции по вопросам безопасности и, соответственно, от совместного выступления на ней вместе с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel). Эту информацию в четверг, 7 февраля, подтвердил DW официальный представитель Елисейского дворца.
Отказ Макрона связали с внутриполитической ситуацией во Франции, где уже несколько месяцев продолжаются акции протестов "желтых жилетов", недовольных экономической политикой главы государства. "Президент намерен посвятить себя подготовке к дебатам, поездкам по Франции, где он будет встречаться с местными политиками", - заявили в Париже.
Как стало известно агентству dpa, Елисейский дворец уведомил оргкомитет конференции об отказе президента Франции еще в минувшую пятницу. Намеченное же на 16 февраля совместное выступление Макрона и Меркель должно было стать кульминационным моментом конгресса, на котором собираются политики и специалисты по вопросам международной безопасности. "Мы хотим показать, что Евросоюз не собирается распадаться на части", - так комментировал этот пункт программы многолетний председатель конференции Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger).
Затяжное отчуждение
Неожиданный отказ Макрона, отмечает газета Süddeutsche Zeitung, усиливает впечатление того, что в германо-французских отношениях повеяло холодом. Мы видим все больше и больше символов "затяжного отчуждения", заявил изданию Хенрих Эндерляйн (Henrik Enderlein), директор расположенного в Берлине немецко-французского института имени Жака Делора, один из доверенных людей Макрона.
Süddeutsche Zeitung напоминает, что несмотря на подписанный недавно договор о дружбе и сотрудничестве, в отношениях Парижа и Берлина в последнее время наметились серьезные противоречия. Германия и Франция не смогли договориться по поводу дальнейших реформ еврозоны. Берлин блокировал продвигаемый Макроном проект цифрового налога в ЕС. Наконец, 7 февраля стало известно, что Париж намерен голосовать за изменение правил ЕС по эксплуатации газопроводов, тем самым поставив под вопрос будущее проекта "Северный поток - 2", который активно лоббирует Берлин.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
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В субботу, 8 декабря, во Франции возобновились массовые акции протеста "желтых жилетов". Задержаны не менее 1400 человек, более 100 ранены, среди них - 17 полицейских. По всей стране протестовали 125 тысяч человек. "Желтые жилеты" вступали в стычки с полицией и жгли автомобили. Полиция применила водометы.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Когда все началось?
Акции "желтых жилетов" продолжаются уже четыре недели: 17 ноября в протестах участвовали не менее 300 тысяч человек. Они проходят регулярно по субботам. Беспорядки в ходе этих акций стали крупнейшими за десятилетие.
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Жестокость и вандализм
Митинги "желтых жилетов" сопровождаются вандализмом и проявлением жестокости. Травмы различной степени тяжести получили несколько сотен человек, двое погибли. Отмечены случаи мародерства и уничтожения магазинов.
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Вандалы повредили триумфальную арку
1 декабря во время протестов в Париже получила серьезные повреждения Триумфальная арка. Группе вандалов удалось проникнуть в музейные помещения, где они "обезглавили" мраморную статую Наполеона, разрушили на мелкие куски гипсовую скульптуру тридцатых годов и разрисовали интерьеры граффити.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Чего требуют демонстранты?
Изначально "желтые жилеты" выступали против роста цен на бензин. Затем к их требованиям добавились уменьшение налогового бремени в целом и повышение минимального размера оплаты труда. За год бензин во Франции подорожал на 15 процентов, дизельное топливо - на 23 процента. Налог на топливо должен был стимулировать французов пользоваться общественным транспортом и приобретать электромобили.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Правительство пошло на уступки "желтым жилетам"
6 декабря правительство Франции отказалось от повышения налогов на автомобильное топливо, оно больше не входит в план бюджета на 2019 год, объявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. По его словам, до конца зимнего сезона также не будут повышаться тарифы на газ и электроэнергию. "Никакие налоги не оправдывают то, что под угрозой оказалось единство нации", - добавил Филипп.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Уступки правительства не остановили протесты
После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Митингующих устроит только отставка правительства, заявил представитель демонстрантов Кристоф Шаленсон.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Большинство французов поддерживают движение
Опросы французских телеканалов показывают, что 72 процента французов поддерживают требования "желтых жилетов". При этом 85 процентов респондентов высказались против использования насилия.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Беспорядки обернулись потерями для бизнеса
Многие розничные торговцы и отели жалуются на убытки из-за снижения количества туристов. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в районах проведения акций, заявили о сокращении оборота на 20-70 процентов. Больше всего пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разграбили.
Автор: Никита Баталов