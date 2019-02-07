Макрон отказался от совместного выступления с Меркель в Мюнхене

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от участия в традиционной Мюнхенской конференции по вопросам безопасности и, соответственно, от совместного выступления на ней вместе с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel). Эту информацию в четверг, 7 февраля, подтвердил DW официальный представитель Елисейского дворца.

Отказ Макрона связали с внутриполитической ситуацией во Франции, где уже несколько месяцев продолжаются акции протестов "желтых жилетов", недовольных экономической политикой главы государства. "Президент намерен посвятить себя подготовке к дебатам, поездкам по Франции, где он будет встречаться с местными политиками", - заявили в Париже.

Как стало известно агентству dpa, Елисейский дворец уведомил оргкомитет конференции об отказе президента Франции еще в минувшую пятницу. Намеченное же на 16 февраля совместное выступление Макрона и Меркель должно было стать кульминационным моментом конгресса, на котором собираются политики и специалисты по вопросам международной безопасности. "Мы хотим показать, что Евросоюз не собирается распадаться на части", - так комментировал этот пункт программы многолетний председатель конференции Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger).

Затяжное отчуждение

Неожиданный отказ Макрона, отмечает газета Süddeutsche Zeitung, усиливает впечатление того, что в германо-французских отношениях повеяло холодом. Мы видим все больше и больше символов "затяжного отчуждения", заявил изданию Хенрих Эндерляйн (Henrik Enderlein), директор расположенного в Берлине немецко-французского института имени Жака Делора, один из доверенных людей Макрона.

Süddeutsche Zeitung напоминает, что несмотря на подписанный недавно договор о дружбе и сотрудничестве, в отношениях Парижа и Берлина в последнее время наметились серьезные противоречия. Германия и Франция не смогли договориться по поводу дальнейших реформ еврозоны. Берлин блокировал продвигаемый Макроном проект цифрового налога в ЕС. Наконец, 7 февраля стало известно, что Париж намерен голосовать за изменение правил ЕС по эксплуатации газопроводов, тем самым поставив под вопрос будущее проекта "Северный поток - 2", который активно лоббирует Берлин.

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