 Макрон ответил на онлайн-петицию ″желтых жилетов″ | Новости из Германии о Европе | DW | 21.12.2018

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Европа

Макрон ответил на онлайн-петицию "желтых жилетов"

Президент Франции признал правоту протестующих против повышения цен на бензин, назвал поддержку петиции "гражданским действием" и объявил о готовности продолжать диалог.

Массовое шествие желтых жилетов на Елисейских полях в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на онлайн-петицию, подписанную 1,15 миллиона человек и размещенную на сайте change.org активисткой из рядов "желтых жилетов" Присциллией Людоски. "Я услышал ваше послание. Я отвечаю вам прямо: вы правы", - написал Макрон в четверг, 20 декабря, воспользовавшись сервисом сайта, позволяющего тем, к кому обращена петиция, отвечать на нее.

Контекст

Акции против несанкционированных свалок и мусоросжигательных заводов стали символом неполитических протестов 2018 года. DW опросила экспертов, почему именно борьба с мусором вывела людей на улицы. (20.12.2018)

Российские интернет-тролли якобы заинтересовались протестным движением "желтые жилеты" во Франции. DW попыталась разобраться в этом и наткнулась на другую их возможную "операцию". (17.12.2018)

По словам премьер-министра Франции, в 2019 году дефицит бюджета страны превысит разрешенные ЕС три процента из-за финансовых мер, обещанных Макроном протестному движению. (17.12.2018)

Президент Эмманюэль Макрон в 2017 году обещал своим гражданам мирную революцию. Спустя 20 месяцев Францию парализуют "желтые жилеты". Французские писатели называют это "протестами отверженных". (13.12.2018)

Обращение президента Макрона к нации свидетельствует о том, что он не понимает, насколько французы настроены против него и его позиции, считает обозреватель FAZ Андреас Росс. (12.12.2018)

По словам Макрона, протестующие "понесли мощный ущерб от повышения цен на бензин и решили ответить на это, подписав петицию". В документе содержатся предложения, как можно защитить окружающую среду, не накладывая на французов дополнительного финансового бремени.

Борьба против изменения климата необходима, но не должна вступать в противоречие с месячным заработком граждан, написал Макрон. Президент признал, что пока не сумел преодолеть "пропасть, возникшую между народом и властью" после того, как он занял свой пост. Поддержку петиции Макрон назвал "гражданским действием" и объявил о готовности продолжать диалог.

Протесты "желтых жилетов"

Многотысячные протесты против повышения цен на бензин, организованные движением "желтые жилеты", продолжаются во Франции уже больше месяца. Массовое протестное движение самоорганизовалось в основном через социальные сети и не имеет официальных представителей. Первые акции протеста прошли 17-18 ноября, а затем охватили всю страну.

10 декабря Макрон выступил с обращением к нации, пообещав повысить минимальную заработную плату на 100 евро и понизить налоги. Ранее правительство в Париже утвердило мораторий на рост топливных налогов.

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    Чего требуют демонстранты?

    Изначально "желтые жилеты" выступали против роста цен на бензин. Затем к их требованиям добавились уменьшение налогового бремени в целом и повышение минимального размера оплаты труда. За год бензин во Франции подорожал на 15 процентов, дизельное топливо - на 23 процента. Налог на топливо должен был стимулировать французов пользоваться общественным транспортом и приобретать электромобили.

  • Премьер-министр Франции Эдуар Филипп

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    6 декабря правительство Франции отказалось от повышения налогов на автомобильное топливо, оно больше не входит в план бюджета на 2019 год, объявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. По его словам, до конца зимнего сезона также не будут повышаться тарифы на газ и электроэнергию. "Никакие налоги не оправдывают то, что под угрозой оказалось единство нации", - добавил Филипп.

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Уступки правительства не остановили протесты

    После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Митингующих устроит только отставка правительства, заявил представитель демонстрантов Кристоф Шаленсон.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Большинство французов поддерживают движение

    Опросы французских телеканалов показывают, что 72 процента французов поддерживают требования "желтых жилетов". При этом 85 процентов респондентов высказались против использования насилия.

  • Перевернутые автомобили во Франции во время протестов желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Беспорядки обернулись потерями для бизнеса

    Многие розничные торговцы и отели жалуются на убытки из-за снижения количества туристов. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в районах проведения акций, заявили о сокращении оборота на 20-70 процентов. Больше всего пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разграбили.

    Автор: Никита Баталов


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Макрон уступил: что теперь будут делать желтые жилеты?

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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

Массовые акции во Франции не утихают несмотря на то, что правительство пошло на уступки "желтым жилетам". Как развивался их протест?  

Ссылки в интернете

Петиция "желтых жилетов" на сайте change.org

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Макрон уступил: что теперь будут делать желтые жилеты?  

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