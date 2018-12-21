Макрон ответил на онлайн-петицию "желтых жилетов"

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на онлайн-петицию, подписанную 1,15 миллиона человек и размещенную на сайте change.org активисткой из рядов "желтых жилетов" Присциллией Людоски. "Я услышал ваше послание. Я отвечаю вам прямо: вы правы", - написал Макрон в четверг, 20 декабря, воспользовавшись сервисом сайта, позволяющего тем, к кому обращена петиция, отвечать на нее.
По словам Макрона, протестующие "понесли мощный ущерб от повышения цен на бензин и решили ответить на это, подписав петицию". В документе содержатся предложения, как можно защитить окружающую среду, не накладывая на французов дополнительного финансового бремени.
Борьба против изменения климата необходима, но не должна вступать в противоречие с месячным заработком граждан, написал Макрон. Президент признал, что пока не сумел преодолеть "пропасть, возникшую между народом и властью" после того, как он занял свой пост. Поддержку петиции Макрон назвал "гражданским действием" и объявил о готовности продолжать диалог.
Протесты "желтых жилетов"
Многотысячные протесты против повышения цен на бензин, организованные движением "желтые жилеты", продолжаются во Франции уже больше месяца. Массовое протестное движение самоорганизовалось в основном через социальные сети и не имеет официальных представителей. Первые акции протеста прошли 17-18 ноября, а затем охватили всю страну.
10 декабря Макрон выступил с обращением к нации, пообещав повысить минимальную заработную плату на 100 евро и понизить налоги. Ранее правительство в Париже утвердило мораторий на рост топливных налогов.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Акции не утихают
В субботу, 8 декабря, во Франции возобновились массовые акции протеста "желтых жилетов". Задержаны не менее 1400 человек, более 100 ранены, среди них - 17 полицейских. По всей стране протестовали 125 тысяч человек. "Желтые жилеты" вступали в стычки с полицией и жгли автомобили. Полиция применила водометы.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Когда все началось?
Акции "желтых жилетов" продолжаются уже четыре недели: 17 ноября в протестах участвовали не менее 300 тысяч человек. Они проходят регулярно по субботам. Беспорядки в ходе этих акций стали крупнейшими за десятилетие.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Жестокость и вандализм
Митинги "желтых жилетов" сопровождаются вандализмом и проявлением жестокости. Травмы различной степени тяжести получили несколько сотен человек, двое погибли. Отмечены случаи мародерства и уничтожения магазинов.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Вандалы повредили триумфальную арку
1 декабря во время протестов в Париже получила серьезные повреждения Триумфальная арка. Группе вандалов удалось проникнуть в музейные помещения, где они "обезглавили" мраморную статую Наполеона, разрушили на мелкие куски гипсовую скульптуру тридцатых годов и разрисовали интерьеры граффити.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Чего требуют демонстранты?
Изначально "желтые жилеты" выступали против роста цен на бензин. Затем к их требованиям добавились уменьшение налогового бремени в целом и повышение минимального размера оплаты труда. За год бензин во Франции подорожал на 15 процентов, дизельное топливо - на 23 процента. Налог на топливо должен был стимулировать французов пользоваться общественным транспортом и приобретать электромобили.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Правительство пошло на уступки "желтым жилетам"
6 декабря правительство Франции отказалось от повышения налогов на автомобильное топливо, оно больше не входит в план бюджета на 2019 год, объявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. По его словам, до конца зимнего сезона также не будут повышаться тарифы на газ и электроэнергию. "Никакие налоги не оправдывают то, что под угрозой оказалось единство нации", - добавил Филипп.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Уступки правительства не остановили протесты
После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Митингующих устроит только отставка правительства, заявил представитель демонстрантов Кристоф Шаленсон.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Большинство французов поддерживают движение
Опросы французских телеканалов показывают, что 72 процента французов поддерживают требования "желтых жилетов". При этом 85 процентов респондентов высказались против использования насилия.
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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста
Беспорядки обернулись потерями для бизнеса
Многие розничные торговцы и отели жалуются на убытки из-за снижения количества туристов. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в районах проведения акций, заявили о сокращении оборота на 20-70 процентов. Больше всего пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разграбили.
Автор: Никита Баталов