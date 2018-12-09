 Макрон объявил об уступках в ответ на протесты ″желтых жилетов″ | Новости из Германии о Европе | DW | 25.04.2019

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Европа

Макрон объявил об уступках в ответ на протесты "желтых жилетов"

Президент Франции, в числе прочего, обещал снизить налоги для среднего класса и облегчить проведение референдумов. В то же время Макрон предупредил, что он не свернет с пути реформ.

Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ответ на продолжающиеся уже более пяти месяцев протесты "желтых жилетов" обещал снизить налоги и оказать помощь пенсионерам. Налоги будут значительно снижены, объявил он, выступая вечером в четверг, 25 апреля, с телеобращением к народу по итогам двухмесячных общенациональных дебатов. Макрон, однако, предупредил, что он не свернет с пути реформ.

По словам президента, от снижения налогов выиграют в первую очередь представители среднего класса. Именно эти люди составляют основу электората Макрона, отмечает агентство AFP.

Президент также сообщил, что в 2020 году будет рассмотрен вопрос о возвращении налога на имущество, который его правительство практически отменило. Участники социальных протестов обвиняют Макрона в том, что он является "президентом богатых".

Контекст

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Проводить референдумы станет легче

В качестве еще одной меры Макрон обещал облегчить проведение референдумов, предупредив, однако, что юридически обязывающие опросы по швейцарской модели "поставят под вопрос представительную демократию".

Президент объявил также о намерении отказаться от запланированного закрытия школ и больниц в провинции до конца своего срока на посту главы государства в 2022 году.

Обоснованные требования

Подчеркнув отсутствие альтернатив курсу реформ, Эмманюэль Макрон признал, что участники протестов выдвигают обоснованные требования. В стране повсеместно укоренилось ощущение "несправедливости" и "пренебрежения" к нуждам людей, констатировал он, признав, что и сам временами действовал несправедливо, о чем сейчас сожалеет.

Еще в декабре Макрон в ответ на волну социальных протестов объявил о программе мер на сумму в 10 млрд евро. В числе прочего, предусматривалось повышение минимального размера оплаты труда и финансовая помощь пенсионерам.

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    Автор: Никита Баталов


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