 Макрон и Путин обсудили новую встречу ″нормандской четверки″ | Новости из Германии об Украине | DW | 08.09.2019

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Украина

Макрон и Путин обсудили новую встречу "нормандской четверки"

Новый саммит в "нормандском формате" может пройти в ближайшие недели в Париже. По мнению Путина и Макрона, этому способствует динамика развития ситуации.

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, 19 августа 2019 года, Франция

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, 19 августа 2019 года, Франция

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в воскресенье, 8 сентября, по телефону обсудили процесс мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Встреча в "нормандском формате" и возможные решения, которые будут на ней приняты, должны быть тщательно проработаны, заявил Путин. Как следует из сообщения кремлевской пресс-службы, обе стороны надеются на нормализацию российско-украинских отношений.

Контекст

Обмен пленными Москвой и Киевом является сигналом надежды на урегулирование конфликта между РФ и Украиной, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. (07.09.2019)

Кремль только для вида продемонстрировал готовность к компромиссу. От обмена пленными больше выиграла Москва, чем Киев. Украина заплатила высокую цену, считает Бернд Йоханн. (07.09.2019)

Оба президента сошлись во мнении, что нынешняя динамика развития ситуации позволяет провести в ближайшие недели встречу "нормандской четверки" в Париже, сообщили в Елисейском дворце. В середине августа, во время последней на данный момент встречи с Путиным, Макрон уже призывал российского президента к проведению скорейшей встречи по урегулированию вооруженного конфликта в Восточной Украине. В последний раз лидеры Германии, Франции, Украины и России собирались в 2016 году в Берлине.

В субботу, 7 сентября, Украина и Россия произвели масштабный обмен заключенными. С каждой стороны было освобождено по 35 человек. В Киев, помимо прочих, вернулись моряки с захваченного Россией близ Керченского пролива судна, а также крымский режиссер Олег Сенцов.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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