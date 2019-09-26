 Макрона критикуют за слова об украинских и болгарских бандах | Новости из Германии о Европе | DW | 03.11.2019

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Европа

Макрона критикуют за слова об украинских и болгарских бандах

"Никто не давал ему права оскорблять болгарский народ", - прокомментировал вице-премьер Болгарии высказывание французского президента.

Президент Франции Эмманюэль Макрон (фото из архива)

Президент Франции Эмманюэль Макрон (фото из архива)

Болгария резко отреагировала на недавнее высказывание президента Франции Эмманюэля Макрона о "болгарских бандах во Франции". "Никто не давал ему права оскорблять болгарский народ", - заявил вице-премьер и глава министерства обороны Болгарии Красимир Каракачанов в интервью телеканалу bTV в субботу, 2 ноября.

Контекст

Легальная миграция в Европу важна и нужна, заявил эксперт по миграционным вопросам Геральд Кнаус в интервью DW. А нелегальную надо ограничивать, не нарушая Женевскую конвенцию о беженцах. (11.12.2018)

Европейско-африканский "план действий", принятый в Рабате, предусматривает не только ограничительные меры, но и предлагает увеличить помощь странам Африки, и улучшить возможности легальной миграции в Европу. (01.01.1970)

Ранее Эмманюэль Макрон в интервью журналу Valeurs Actuelles рассказал о намерении бороться с нелегальной миграцией и параллельными сообществами. "Я предпочитаю легальных мигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуара вместо нелегальных украинских или болгарских банд", - подчеркнул французский президент.

Это высказывание вызвало критику и со стороны Киева. В частности, МИД Украины 1 ноября вызвал посла Франции Этьена де Понсена для разъяснения слов президента об "украинских бандах". По словам посла, цитата Макрона была вырвана из контекста.

Смотрите также:

  • Жилые блоки для мужчин в депортационном центре Kærshovedgård в Дании, ранее служившем тюрьмой.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Между тюрьмой и лагерем для беженцев

    Керсховегорд, расположенный в маленькой деревне в Ютландии, - отражение миграционной политики Дании. Бывшая тюрьма стала лагерем для беженцев. Там, где некогда заключенные отбывали срок, сегодня дожидаются депортации те мигранты, чье прошение о предоставлении убежища было отклонено. Впрочем, тюрьма не совсем утратила былую функцию. Здесь находятся и преступники, подлежащие принудительной высылке.

  • Иракец Даниэль Кристенсен проходит через вращающуюся металлическую дверь в депортационный центр Керсховегорд

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Временное пребывание

    Вообще-то Даниэля Кристиансена зовут Али Аднан. С тех пор, как уроженец Ирака принял христианство, он настаивает на том, чтобы его называли новым именем. Он находится в депортационном центре Керсховегорд уже больше года. Однако датские власти хотят поскорее отправить иракца на родину.

  • 27-летний иракец Даниэль Кристансен сидит в своей комнате в депортационном центре и читает Библию.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Политика устрашения

    Даниэль Кристиансен живет в лагере в стесненных условиях с сотнями других беженцев, которые должны покинуть Данию. Чтобы в будущем в страну прибывало меньше мигрантов, власти делают ставку на политику их устрашения. Правительство меньшинства, в которое входят правые и центристы, объявило, что вскоре нелегальных мигрантов отправят в новый центр на необитаемый датский остров.

  • Иранец Бехзад Моради стрижет волосы своему соседу по депортационному центру. Другой сосед ждет своей очереди.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Деревня в деревне

    Когда Бехзад Моради еще жил в Иране, он работал парикмахером. Сегодня он стрижет своих соседей. Обитатели депортационного центра поневоле стали сообществом, практически деревней в деревне. Тем, появление чего правящая коалиция вообще-то хотела бы предотвратить. Закон предусматривает, что те районы, в которых практически не живут датчане, должны быть снесены и заново застроены инвесторами.

  • Иранец Хошанг Ростами идет в темноте между зданиями депортационного лагеря Kерсховегорд в Дании. Справа и слева от него возвышаются белые жилые блоки.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Долгая дорога

    Иранец Хошанг Ростами идет в темноте по территории депортационного лагеря Kерсховегорд. Следующий город находится далеко отсюда. Проводя политику устрашения и изоляции беженцев, либерально-консервативное правительство меньшинства хочет таким образом угодить правопопулистской Народной партии Дании, которая также входит в правящую коалицию.

  • Жители депортационного центра Kærshovedgård сидят на полу. Перед ними лежит пластиковая пленка, на которой стоят четыре тарелки с едой.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Государственный режим питания

    Будни Kерсховегорда регулируют правила, установленные властями. Обитатели центра получают еду трижды в день, им нельзя самим готовить или покупать ее. Неважно, каким будет итог парламентских выборов в Дании, жесткая миграционная политика, видимо, сохранится. Даже социал-демократы, находящиеся в оппозиции, заявили, что в случае победы не будут менять политику в области предоставления убежища.

  • Иранец Карим Азизи подбрасывает в воздух апельсин и смотрит на него, широко улыбаясь. За Азизи наблюдает другой обитатель лагеря, который сидит позади.

    Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

    Взгляд в будущее

    Несмотря ни на что, уроженец Ирана Карим Азизи не растерял жизнелюбия. Есть хорошие шансы на то, что после выборов политика, касающаяся предоставления убежища в Дании, хотя бы не ужесточится: на недавних выборах в Европарламент правопопулистская Народная партия потеряла значительное количество голосов. А опросы показывают, что нынешнее правительство может сменить левая коалиция.

    Автор: Патрик Гроссе


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5 июня в Дании пройдут выборы в парламент. Правительство добивается поддержки, проводя политику устрашения беженцев. Депортационный лагерь Керсховегорд - пример миграционной политики страны. (04.06.2019)  

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