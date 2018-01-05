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"Макдоналдс"

13.03.2016+++ U.S. Republican presidential candidate Donald Trump speaks at a campaign rally in Bloomington, Illinois, March 13, 2016. REUTERS/Jim Young Copyright: Reuters/J. Young

Какие секреты Трампа раскрыл в своей книге американский журналист 05.01.2018

Почему Дональд Трамп любит "Макдоналдс", с кем проводит вечера и чем красит волосы? О пикантных деталях его жизни рассказал автор книги "Огонь и ярость: Внутри Белого дома при Трампе".
An employee of a local company, producing equipment for electrical meters, counts Russian rouble banknotes in Stavropol, southern Russia, in this December 17, 2014 file photo. The rouble fell more than 4 percent on January 6, 2015 in thin, volatile holiday trading as oil prices hit a new 5-1/2-year low. REUTERS/Eduard Korniyenko/Files (RUSSIA - Tags: BUSINESS POLITICS)

"Коммерсант": В Москве за крупную взятку арестованы пять офицеров ФСБ 01.07.2017

Суд арестовал пять сотрудников московского управления ФСБ за получение взятки в размере 3 млн рублей. Одного из офицеров задержали при получении денег в ресторане "Макдоналдс".
Bildunterschrift:European Commissioner for Competition Margrethe Vestager gestures during a press conference at the European Commission headquarters in Brussels on November 20, 2014. AFP PHOTO/Emmanuel Dunand (Photo credit should read EMMANUEL DUNAND/AFP/Getty Images)

ЕС проверяет налоговое соглашение между Люксембургом и "Макдоналдсом" 04.12.2015

Американский концерн подозревается в уходе от налогов, начиная с 2009 года. Если подозрения оправдаются, "Макдоналдсу" грозят большие налоговые доплаты.
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В Киеве закрыли все рестораны "Макдоналдс" из-за угрозы терактов 17.11.2015

В полицию поступили сообщения о минировании заведений общественного питания сети "Макдоналдс". Осмотр ресторанов спецслужбами продолжается, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
03.02.2015 **** Bildunterschrift:A woman wearing a US flag leggings walks in a street of Havana, on February 3, 2015. AFP PHOTO/YAMIL LAGE (Photo credit should read YAMIL LAGE/AFP/Getty Images) Bildergalerie USA Kuba Geschichte

"Макдоналдс" на Кубе пока не появится 15.08.2015

Открытие посольства США в Гаване - это важный шаг к нормализации отношений между странами. Но предстоит решить еще немало проблем, прежде чем американский бизнес сможет прийти на Кубу.
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75 лет "Макдоналдсу": какой фастфуд нужен современному потребителю? 15.05.2015

Прошли те времена, когда рестораны "Макдоналдс" собирали целые семьи и были местом хипстерских тусовок . Фастфуд утратил свою привлекательность? Отнюдь, дело в другом…
MOSCOW, RUSSIA. DECEMBER 11, 2014. Russian film director Nikita Mikhalkov attends the Real Boxing international show at Dynamo Stadium. Zurab Dzhavakhadze/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE15773C Moscow Russia December 11 2014 Russian Film Director Nikita Mikhalkov Attends The Real Boxing International Show AT Dynamo Stage Zurab TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE15773C

Блогозрение: Утомленные "Макдоналдсом" 11.04.2015

Никита Михалков и Андрон Кончаловский задумали ударить по "Макдоналдсу" национальной сетью фастфудов. И хотя не все пошло по сценарию, деньги на реализацию своего бизнес-проекта они получат.

Старейший "Макдоналдс" в России снова открыт (20.11.2014) 20.11.2014

Около 200 филиалов "Макдоналдса" по всей России были закрыты якобы из-за нарушения правил гигиены. Эксперты считают, что американская сеть ресторанов быстрого питания оказалось в немилости по политическим причинам.
The walls and towers of the Kremlin are reflected in a window of a closed McDonald's restaurant, one of four temporarily closed by the state food safety watchdog, in Moscow, August 21, 2014. Russia ordered the temporary closure of four McDonald's restaurants in Moscow on Wednesday, a decision it said was over sanitary violations but which comes against a backdrop of worsening U.S.-Russian ties over Ukraine. REUTERS/Maxim Zmeyev (RUSSIA - Tags: BUSINESS FOOD POLITICS CITYSCAPE TPX IMAGES OF THE DAY)

"Макдоналдс" подал иски к Пенсионному фонду России 05.09.2014

Восемь исков подал к Пенсионному фонду России "Макдоналдс". В Пенсионном фонде обвиняют "Макдоналдс" в отсутствии корректной отчетности.
The walls and towers of the Kremlin are reflected in a window of a closed McDonald's restaurant, one of four temporarily closed by the state food safety watchdog, in Moscow, August 21, 2014. Russia ordered the temporary closure of four McDonald's restaurants in Moscow on Wednesday, a decision it said was over sanitary violations but which comes against a backdrop of worsening U.S.-Russian ties over Ukraine. REUTERS/Maxim Zmeyev (RUSSIA - Tags: BUSINESS FOOD POLITICS CITYSCAPE TPX IMAGES OF THE DAY)

Власти РФ не будут запрещать "Макдоналдс" 23.08.2014

Вице-премьер РФ сообщил, что Москва не планирует запрещать компании "Макдоналдс" работать в России. В столице в ходе недавних проверок были временно закрыты несколько заведений сети.

Геофактор коротко: 21.08.2014 17:00 (мск) 21.08.2014

Новости за 100 секунд: Киев просит помощи у Запада. Сепаратисты намерены сбивать беспилотники ОБСЕ. В России начались проверки филиалов "Макдоналдс". Крымское золото скифов останется пока в Амстердаме.
Mit kyrillischen Buchstaben steht McDonalds über einer Filiale der amerikanischen Fastfood-Kette McDonalds am 05.02.2013 in Sotschi. In dem russischen Schwarzmeerkurort finden 2014 die Olympischen Winterspiele statt. Foto: Jan Woitas

Роспотребнадзор начал проверку "Макдоналдсов" в российских регионах 21.08.2014

На следующий день после закрытия старейшего в РФ "Макдоналдса" и еще трех московских филиалов Роспотребнадзор приступил к проверке уральских, кубанских и поволжских филиалов.
Mit kyrillischen Buchstaben steht McDonalds über einer Filiale der amerikanischen Fastfood-Kette McDonalds am 05.02.2013 in Sotschi. In dem russischen Schwarzmeerkurort finden 2014 die Olympischen Winterspiele statt. Foto: Jan Woitas

Роспотребнадзор опроверг сообщения о возможном запрете продукции "Макдоналдс" 25.07.2014

По словам главы нижегородского управления Роспотребнадзора, речь идет лишь о предоставлении потребителям полной информации о содержании жиров и углеводов.
Eine Frau beißt in einen Bic Mäc in einem Mc Donald`s Restaurant in Düsseldorf, Mittwoch, 17. April 2002. Am 21. und 28. April finden in 4 Restaurants der Fast Food Kette in Bonn, Düsseldorf, Essen und Köln zum ersten Mal ein Tag der offenen Tür statt, an dem Gäste sich hinter den Kulissen und in der Küche informieren können. In Deutschland erwirtschaften 1.152 Mc Donald`s Restaurants einen Nettojahresumsatz von 2.261 Mio Euro. Dabei bedienten rund 50.000 Mitarbeiter 687 Mio Gäste.

Исследование: почему немцы ходят в McDonalds? 07.09.2009

При нехватке времени голодный немец пойдет туда, где можно перекусить быстро и недорого, а именно, в McDonalds или в Burger King. Таков результат исследования, проведенного немецким журналом acquisa.
A police officer guards the McDonald's restaurant hit by an explosion, in downtown St. Petersburg, Russia, late Sunday, Feb. 18 2007. The explosion blew out windows at the restaurant and partially destroyed the ceiling, injuring at least six people, officials said. Officials did not say whether they believed the explosion was related to terrorism or a criminal act. McDonald's restaurants have been targets of both criminal gang disputes and terrorist attacks in Russia in the past.(AP Photo/Dmitry Lovetsky)

Взрыв в петербургском "Макдоналдсе" имел целью уничтожение людей 19.02.2007

Взрывное устройство, которое сработало в воскресенье, 18 февраля, в Санкт-Петербурге, содержало поражающие элементы. Среди наиболее вероятных мотивов преступления называют хулиганство.