Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Почему Дональд Трамп любит "Макдоналдс", с кем проводит вечера и чем красит волосы? О пикантных деталях его жизни рассказал автор книги "Огонь и ярость: Внутри Белого дома при Трампе".
Суд арестовал пять сотрудников московского управления ФСБ за получение взятки в размере 3 млн рублей. Одного из офицеров задержали при получении денег в ресторане "Макдоналдс".
Американский концерн подозревается в уходе от налогов, начиная с 2009 года. Если подозрения оправдаются, "Макдоналдсу" грозят большие налоговые доплаты.
В полицию поступили сообщения о минировании заведений общественного питания сети "Макдоналдс". Осмотр ресторанов спецслужбами продолжается, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
Открытие посольства США в Гаване - это важный шаг к нормализации отношений между странами. Но предстоит решить еще немало проблем, прежде чем американский бизнес сможет прийти на Кубу.
Прошли те времена, когда рестораны "Макдоналдс" собирали целые семьи и были местом хипстерских тусовок . Фастфуд утратил свою привлекательность? Отнюдь, дело в другом…
Никита Михалков и Андрон Кончаловский задумали ударить по "Макдоналдсу" национальной сетью фастфудов. И хотя не все пошло по сценарию, деньги на реализацию своего бизнес-проекта они получат.
Около 200 филиалов "Макдоналдса" по всей России были закрыты якобы из-за нарушения правил гигиены. Эксперты считают, что американская сеть ресторанов быстрого питания оказалось в немилости по политическим причинам.
Восемь исков подал к Пенсионному фонду России "Макдоналдс". В Пенсионном фонде обвиняют "Макдоналдс" в отсутствии корректной отчетности.
Вице-премьер РФ сообщил, что Москва не планирует запрещать компании "Макдоналдс" работать в России. В столице в ходе недавних проверок были временно закрыты несколько заведений сети.
Новости за 100 секунд: Киев просит помощи у Запада. Сепаратисты намерены сбивать беспилотники ОБСЕ. В России начались проверки филиалов "Макдоналдс". Крымское золото скифов останется пока в Амстердаме.
На следующий день после закрытия старейшего в РФ "Макдоналдса" и еще трех московских филиалов Роспотребнадзор приступил к проверке уральских, кубанских и поволжских филиалов.
По словам главы нижегородского управления Роспотребнадзора, речь идет лишь о предоставлении потребителям полной информации о содержании жиров и углеводов.
При нехватке времени голодный немец пойдет туда, где можно перекусить быстро и недорого, а именно, в McDonalds или в Burger King. Таков результат исследования, проведенного немецким журналом acquisa.
Взрывное устройство, которое сработало в воскресенье, 18 февраля, в Санкт-Петербурге, содержало поражающие элементы. Среди наиболее вероятных мотивов преступления называют хулиганство.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact