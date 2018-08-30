Майские указы Путина невыполнимы в большинстве больниц России

Так называемые майские указы Владимира Путина реально невыполнимы в большинстве российских больниц и поликлиник, подсчитал РБК. В опубликованном в четверг, 30 августа, материале журналисты утверждают, что лишь около 10 процентов медицинских учреждений в РФ смогли бы повысить зарплату своему медперсоналу без существенного ущерба для заработков своих немедицинских работников.

Медиахолдинг изучил отчеты больниц за 2017 год и сообщил, что, "учитывая указанную в бухгалтерской отчетности среднюю зарплату сотрудников и количество штатных единиц в медицинских учреждениях, при выполнении задания президента в 2017 году у 864 (из 8,2 тыс. – Ред.) не осталось бы средств на оплату труда остальных сотрудников: уборщиц, бухгалтеров и т.д.". В остальных случаях больницы и поликлиники, выполнив требования майских указов, либо не смогли бы выплачивать своему немедицинскому персоналу зарплату даже на уровне прожиточного минимума, либо - довести ее до среднерегионального уровня.

90% бюджета ушло бы на оплату труда

Эксперты подтвердили РБК, что для выполнения указов в полном объеме на заработную плату медикам придется потратить до 90 процентов региональных бюджетов на здравоохранение.

Минздрав РФ на запрос РБК ответил, что заданные в майских указах целевые показатели по зарплате медицинских работников за четвертый квартал 2017 года выполнены. "По данным Росстата, в первом полугодии 2018 года в некоторых регионах отмечено недостижение целевых показателей по заработной плате. По итогам года целевые показатели будут выполнены. Соответствующий уровень заработной платы иного персонала учреждений обеспечивался в соответствии с трудовыми договорами работников", - сказано в отчете ведомства.

В 2012 году Путин поручил правительству добиться того, чтобы к 2018 году зарплаты врачей достигли 200% от средней по региону, а медсестер и санитаров - 100%. О выполнении этого задания правительство РФ отчиталось в апреле 2018 года.

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