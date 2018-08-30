 Майские указы Путина невыполнимы в большинстве больниц России | Новости из Германии о России | DW | 30.08.2018

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Россия

Майские указы Путина невыполнимы в большинстве больниц России

Согласно подсчетам РБК, президент РФ поставил нереалистичные цели по повышению зарплат медикам. Для их достижения почти весь здравоохранительный бюджет пришлось бы отдать на оплату труда.

Больница в Иркутске

Больница в Иркутске

Так называемые майские указы Владимира Путина реально невыполнимы в большинстве российских больниц и поликлиник, подсчитал РБК. В опубликованном в четверг, 30 августа, материале журналисты утверждают, что лишь около 10 процентов медицинских учреждений в РФ смогли бы повысить зарплату своему медперсоналу без существенного ущерба для заработков своих немедицинских работников.

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Медиахолдинг изучил отчеты больниц за 2017 год и сообщил, что, "учитывая указанную в бухгалтерской отчетности среднюю зарплату сотрудников и количество штатных единиц в медицинских учреждениях, при выполнении задания президента в 2017 году у 864 (из 8,2 тыс. – Ред.) не осталось бы средств на оплату труда остальных сотрудников: уборщиц, бухгалтеров и т.д.". В остальных случаях больницы и поликлиники, выполнив требования майских указов, либо не смогли бы выплачивать своему немедицинскому персоналу зарплату даже на уровне прожиточного минимума, либо - довести ее до среднерегионального уровня.

90% бюджета ушло бы на оплату труда

Эксперты подтвердили РБК, что для выполнения указов в полном объеме на заработную плату медикам придется потратить до 90 процентов региональных бюджетов на здравоохранение.

Минздрав РФ на запрос РБК ответил, что заданные в майских указах целевые показатели по зарплате медицинских работников за четвертый квартал 2017 года выполнены. "По данным Росстата, в первом полугодии 2018 года в некоторых регионах отмечено недостижение целевых показателей по заработной плате. По итогам года целевые показатели будут выполнены. Соответствующий уровень заработной платы иного персонала учреждений обеспечивался в соответствии с трудовыми договорами работников", - сказано в отчете ведомства.

В 2012 году Путин поручил правительству добиться того, чтобы к 2018 году зарплаты врачей достигли 200% от средней по региону, а медсестер и санитаров - 100%. О выполнении этого задания правительство РФ отчиталось в апреле 2018 года.

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  • Люксембург

    Зарплаты в Европе

    На высоте

    Самая высокая зарплата - в Люксембурге (на снимке). За 2015 год специалист, занятый в сфере экономики и бизнеса, в среднем получил 38500 евро - после уплаты налогов. Высокий годовой доход обеспечен и тому, кто работает в Дании, Нидерландах, Швеции, Великобритании. В Германии, Австрии, Ирландии и Финляндии уровень зарплат примерно одинаковый: около 30000 евро в год. Чуть ниже - в Бельгии и Франции.

  • Литва

    Зарплаты в Европе

    Нижний предел

    В Литве самый низкий уровень зарплат по ЕС. Похожая ситуация наблюдается в Болгарии и Румынии. Лучше обстоят дела в Чехии, Эстонии, Хорватии, Латвии, Польше и Словакии - около 10000 евро в год после вычета налогов.

  • Большая разница

    Зарплаты в Европе

    Большая разница

    Существенные различия в заработной плате наблюдаются не только между странами ЕС, но и внутри них. Так, в Германии самая высокая оплата труда за час почти в четыре раза превышает самую низкую почасовую оплату. В Бельгии, Дании, Финляндии и Франции - в два-три раза. Минимальная разбежка - в Швеции. Максимальная - в Польше.

  • Монеты

    Зарплаты в Европе

    Почасовая оплата брутто

    В Румынии, к примеру, человек, который занимается низкооплачиваемым трудом (заработок составляет две трети или менее от средней зарплаты), за час получает около 1 евро, в Литве и Латвии- два евро, в Германии - восемь евро, в Швеции - 14 евро, в Дании и Ирландии- около 18 евро.

  • Налоги и социальные взносы

    Зарплаты в Европе

    Налоги и социальные взносы

    В Eurostat сравнили и то, сколько у европейцев уходит на налоги и социальные взносы. За основу был взят низкооплачиваемый труд. В среднем по Европе из зарплаты вычитают 38,4%. Самый высокий процент налоговых и социальных выплат - более 40% - в Бельгии, Венгрии, Германии, Австрии, Франции, Италии, Латвии, Швеции. Самый низкий - менее 30% - на Мальте, в Ирландии и Великобритании.

  • Энергетика

    Зарплаты в Европе

    Прибыльные отрасли

    Финансы и страховое дело, сферы IT и телекоммуникаций - лидеры по зарплатам в большинстве стран ЕС. В Бельгии, Германии, Испании, Австрии максимальная оплата труда обеспечена в сфере энергоснабжения. В Дании, Нидерландах, Великобритании на первом месте - зарплаты в горной промышленности (в Польше и Румынии - на втором). Любопытно, что в Люксембурге больше всего получают воспитатель и учитель.

  • В ресторане

    Зарплаты в Европе

    Без больших надежд

    На другом конце рейтинга - гостиничное дело и гастрономия. В этих отраслях экономики доходы работников самые низкие. Исключение составляют Испания, Мальта и Словения, где зарплаты в этих сферах занимают не последнее, а предпоследнее место. Вообще работа в сфере услуг лишь в немногих странах сулит относительно хорошие доходы. К ним можно отнести Эстонию, Кипр, Мальту и Венгрию.

  • Гендерное неравенство

    Зарплаты в Европе

    Гендерное неравенство

    Еще одна тенденция, которую выделили европейские статистики, - сохраняющаяся разница в зарплатах мужчин и женщин. В среднем она составляет 16,7% в пользу сильного пола. Самая маленькая разбежка наблюдается в Бельгии, Италии, Люксембурге, Румынии и Словении. Самая ощутимая - более 20% - в Эстонии, Чехии, Германии, Австрии и Великобритании.

    Автор: Татьяна Вайнман


Контекст

Зарплаты в Европе

Статистическое ведомство ЕС - Eurostat - проанализировало ситуацию в европейских странах. (28.12.2016)  

Ссылки в интернете

Материал РБК "Ниже среднего по больнице: как отчетность поспорила с майскими указами"

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