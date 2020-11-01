Мадлен Олбрайт: Страны всегда шпионили друг за другом

Занимая в прошлом пост главы Госдепартамента США, Мадлен Олбрайт не была осведомлена о размахе деятельности спецслужб. Однако она полагает, что контакты и доверие между Германией и США будут восстановлены.