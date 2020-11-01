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Мадлен Олбрайт

Первая женщина в истории США, занимавшая пост государственного секретаря (1997 - 2001).

Первая женщина, занявшая должность руководителя Государственного департамента США (1997 - 2001).

ARCHIV - 09.11.2018, Sachsen, Leipzig: Der Pianist Igor Levit lächelt auf der 43. Bundesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90/Die Grünen in Leipzig. (zu dpa: «Levit spielt Beethoven im Schloss Bellevue - ohne Publikum») Foto: Hendrik Schmidt/zb/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Еврейский музей в Берлине вручил премию Мадлен Олбрайт и Игорю Левиту 01.11.2020

Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт и пианист Игорь Левит удостоены "Премии за взаимопонимание и толерантность". Из-за пандемии церемония вручения награды прошла в отсутствие гостей.
11.03.2019 +++ News Bilder des Tages Former US secretary of state Madeleine Albright presents her latest book Fascism: A Warning Former at the Charles University s Faculty of Law in Prague, Czech Republic, March 11, 2019. (CTKxPhoto/MichalxKrumphanzl) CTKPhotoP201903110860101 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY kru 7

Мадлен Олбрайт призвала НАТО не закрывать двери 12.03.2019

Нельзя закрывать двери альянса для новых членов, поскольку его целью являются не только 2 процента расходов на оборону, но и 100 процентов демократии, заявила экс-госсекретарь США Олбрайт.
***Achtung: Nur zur mit den Rechteinhabern abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** Madeleine Albright Die Fotos von der Veranstaltung wurden mir vom USIP zur Verfügung gestellt; der Name des Fotografen ist William Fitz-Patrick. Die beiden Portraits stellt USIP bzw. Carnegie-Institut zur Verfügung.

Минюст РФ внес организацию Мадлен Олбрайт в список нежелательных 18.03.2016

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что деятельность Национального демократического института международных отношений угрожает "основам конституционного строя РФ и безопасности государства".
***Achtung: Nur zur mit den Rechteinhabern abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** Madeleine Albright Die Fotos von der Veranstaltung wurden mir vom USIP zur Verfügung gestellt; der Name des Fotografen ist William Fitz-Patrick. Die beiden Portraits stellt USIP bzw. Carnegie-Institut zur Verfügung.

Еще одно американское НПО признано нежелательным на территории РФ 10.03.2016

Деятельность Национального демократического института международных отношений признана Генпрокуратурой России нежелательной. Председателем совета директоров НДИ является бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт.
Former American Secretary of State with Czech origin Madelaine Albright plants Japanese Black Pine in Prague Botanical Garden within the project Roots of personalities in Prague, Czech Republic, October 25, 2012. (CTK Photo/Vit Simanek)

Мадлен Олбрайт: Страны всегда шпионили друг за другом 07.11.2013

Занимая в прошлом пост главы Госдепартамента США, Мадлен Олбрайт не была осведомлена о размахе деятельности спецслужб. Однако она полагает, что контакты и доверие между Германией и США будут восстановлены.
NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen speaks during a media conference after a meeting of NATO defense ministers in Bratislava, Friday Oct. 23, 2009. General Stanley McChrystal, the top U.S. military commander in Afghanistan, planned an unexpected appearance Friday at a meeting of NATO defense ministers focused on making Afghan security forces responsible for fighting the war there. (AP Photo/Virginia Mayo)

НАТО формулирует задачи на ближайшее десятилетие 17.05.2010

Комиссия экспертов под руководством Мадлен Олбрайт (бывшего госсекретаря США) представила в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проект новой стратегической концепции, рассчитанной на ближайшие десять лет.
Die ehemalige Aussenministerin der Vereinigten Staaten von Amerika, Madeleine K. Albright, spricht am Donnerstag, 1. Juni 2006 waehrend der Vorstellung ihres Buches Der Maechtige und der Allmaechtige - Gott, Amerika und die Weltpolitik in Berlin. Albright war unter Praesident Clinton als Aussenministerin der USA taetig. (AP Photo/Franka Bruns) --- Former Secretary of State, Madeleine K. Albright, speaks during the presentation of her new book The Mighty and the Almighty in Berlin, Thursday, June 1, 2006. Albright served under President Clinton. (AP Photo/Franka Bruns) ***Zu Dahmann, Von Rambouillet bis heute - Die Verhandlungen vor und nach dem Kosovo-Konflikt***

Мадлен Олбрайт будет продвигать автомобили BMW на рынке США 15.10.2009

Концерн BMW обзавелся новым советником. Об особенностях американского рынка BMW будет консультировать бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт.

Мадлен Олбрайт о перспективах Украины 10.03.2004

Украина являлась важным партнером США / Ирак: Конституция подписано - большинство проблем остаётся / Немцы в большинстве своем желают Бушу поражения на выборах / Правительство России: сокращения и реальность.