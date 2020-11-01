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Первая женщина в истории США, занимавшая пост государственного секретаря (1997 - 2001).
Первая женщина, занявшая должность руководителя Государственного департамента США (1997 - 2001).
Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт и пианист Игорь Левит удостоены "Премии за взаимопонимание и толерантность". Из-за пандемии церемония вручения награды прошла в отсутствие гостей.
Нельзя закрывать двери альянса для новых членов, поскольку его целью являются не только 2 процента расходов на оборону, но и 100 процентов демократии, заявила экс-госсекретарь США Олбрайт.
Ранее в Генпрокуратуре заявили, что деятельность Национального демократического института международных отношений угрожает "основам конституционного строя РФ и безопасности государства".
Деятельность Национального демократического института международных отношений признана Генпрокуратурой России нежелательной. Председателем совета директоров НДИ является бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт.
Занимая в прошлом пост главы Госдепартамента США, Мадлен Олбрайт не была осведомлена о размахе деятельности спецслужб. Однако она полагает, что контакты и доверие между Германией и США будут восстановлены.
Комиссия экспертов под руководством Мадлен Олбрайт (бывшего госсекретаря США) представила в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проект новой стратегической концепции, рассчитанной на ближайшие десять лет.
Концерн BMW обзавелся новым советником. Об особенностях американского рынка BMW будет консультировать бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт.
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