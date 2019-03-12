 Мадлен Олбрайт призвала НАТО не закрывать двери | Новости из Германии о Европе | DW | 12.03.2019

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Европа

Мадлен Олбрайт призвала НАТО не закрывать двери

Нельзя закрывать двери альянса для новых членов, поскольку его целью являются не только 2 процента расходов на оборону, но и 100 процентов демократии, заявила экс-госсекретарь США Олбрайт.

Мадлен Олбрайт в Праге

Мадлен Олбрайт в Праге

Североатлантический альянс должен оставаться открытым, считает бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт. Было бы неразумным закрыть двери для приема в НАТО новых членов, заявила 81-летний американский демократ в понедельник, 11 марта, в Праге, где она присутствовала на торжествах по случаю 20-летия вступления в НАТО Чехии, Польши и Венгрии.

Контекст

Страны НАТО сплачиваются на фоне украинского кризиса. Об этом свидетельствуют и визиты Урсулы фон дер Ляйен в Чехию и Румынию - куда долгое время не ездил ни один министр обороны ФРГ. (05.06.2015)

Стремление Украины вступить в НАТО официально отражено на сайте альянса. Новый статус страны отобразил реальность, но не приблизил Киев к желаемой цели, считают опрошенные DW эксперты. (13.03.2018)

По ее словам, Украине, Грузии и другим странам необходимо предоставить возможность стать членами альянса. Но вступить в НАТО эти страны смогут только тогда, когда будут к этому готовы, подчеркнула Олбрайт.

Два процента расходов на оборону и 100 процентов демократии

При этом вступление стран Восточной и Центральной Европы в НАТО было очень важным шагом, поскольку общей целью альянса является не только два процента расходов на оборону, но и "сто процентов демократии", подчеркнула Олбрайт.

Чехия, Польша и Венгрия вступили в НАТО 12 марта 1999 года. Мадлен Олбрайт возглавляла внешнеполитическое ведомство США в 1997-2001 годах. Она родилась в Праге под именем Марии Яны Корбеловой и в 11-летнем возрасте переехала с родителями в Соединенные Штаты.

НАТО требует от своих членов выделения на оборонные нужды 2 процентов ВВП. Это условие выполняют лишь шесть стран альянса. Военные расходы США составляют около 3,5 процента ВВП. Германии за последние годы увеличила оборонный бюджет до 1,5 процентов ВВП.

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    Автор: Александра Елкина


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