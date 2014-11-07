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Магический реализм

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ARCHIV - Der Schriftsteller Haruki Murakami (Archivfoto vom 16.03.2009). Schon in weniger als einer Woche könnte der diesjährige Literaturnobelpreisträger feststehen. Unangefochtener Spitzenreiter der Wettlisten im Internet ist wie schon 2012 der Japaner Haruki Murakami. Foto: ANDREU DALMAU (zu dpa «Großes Flüstern vor der Verkündung des Literaturnobelpreisträgers» vom 27.09.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Харуки Мураками получил немецкую литературную премию 07.11.2014

Японский мастер магического реализма награжден премией газеты "Welt". В своей речи по этому поводу он призвал в Берлине к построению мира без стен.
Colombian Nobel Prize laureate Gabriel Garcia Marquez celebrates the 20th anniversary of his novel 100 Years of Solitude in Bogota in this June, 1987 file photo. Garcia Marquez, the Colombian author whose beguiling stories of love and longing brought Latin America to life for millions of readers and put magical realism on the literary map, died on April 17, 2014. He was 87. Known affectionately to friends and fans as Gabo, he is arguably Latin America's best-known author and his books have sold in the tens of millions. REUTERS/Stringer/Files (COLOMBIA - Tags: SOCIETY OBITUARY)

Габриэль Гарсия Маркес: 100 лет грусти из-за смерти гения 18.04.2014

Для славы ему хватило бы одного романа - "Сто лет одиночества". Если бы он не написал ничего другого, эта книга все равно сделала бы его знаменитым, уверены биографы писателя. .
Colombian Nobel Literature Prize laureate Gabriel Garcia Marquez attends a conference at the International Book Fair in Guadalajara, Mexico, Monday, Dec. 1, 2008. (ddp images/AP Photo/Miguel Tovar)

Не стало Габриэля Гарсиа Маркеса 17.04.2014

Журналист, писатель, издатель, яркий представитель литературного направления "магический реализм", Габриэль Гарсиа Маркес в 1982 году был удостоен Нобелевской премии по литературе.
Chinese author Mo Yan autographs his book before taking part in a reading at the 61st Frankfurt Book Fair in Frankfurt October 15, 2009, where China is this year's guest of honour. Some 6,900 exhibitors from around 100 countries are to gather in Frankfurt until October 18. AFP PHOTO JOHN MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)

Нобелевская премия по литературе уходит в Поднебесную 11.10.2012

Новый лауреат китайский писатель Мо Янь ищет корни.
Baikonur space center Before the cluster launch of Soyuz-FG spacecraft with Frigate upper-stage rocket and four telecommunications Globalstar space vehicles

Байконур mon amour, или Как немец снимает на космодроме фильм о любви 09.11.2010

Магический реализм - так немецкий режиссер Файт Хельмер определяет жанр своего фильма "Байконур", съемки которого проходят в России и Казахстане. Главную роль играет дочь бывшего французского премьера де Вильпена.