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Японский мастер магического реализма награжден премией газеты "Welt". В своей речи по этому поводу он призвал в Берлине к построению мира без стен.
Для славы ему хватило бы одного романа - "Сто лет одиночества". Если бы он не написал ничего другого, эта книга все равно сделала бы его знаменитым, уверены биографы писателя. .
Журналист, писатель, издатель, яркий представитель литературного направления "магический реализм", Габриэль Гарсиа Маркес в 1982 году был удостоен Нобелевской премии по литературе.
Новый лауреат китайский писатель Мо Янь ищет корни.
Магический реализм - так немецкий режиссер Файт Хельмер определяет жанр своего фильма "Байконур", съемки которого проходят в России и Казахстане. Главную роль играет дочь бывшего французского премьера де Вильпена.
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