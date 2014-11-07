Магический реализм

Габриэль Гарсия Маркес: 100 лет грусти из-за смерти гения

Для славы ему хватило бы одного романа - "Сто лет одиночества". Если бы он не написал ничего другого, эта книга все равно сделала бы его знаменитым, уверены биографы писателя. .