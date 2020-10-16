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Люстрация

Первоначально латинсккое слово lustratio означало очищение через жертвоприношение.

Суть современной люстрации заключается в законодательном ограничении прав отдельных лиц на занятие должностей в госаппарате.

10.10.2020, Kirgistan, Bischkek: BISHKEK, KYRGYZSTAN - OCTOBER 10, 2020: Kyrgyzstan's new Prime Minister Sadyr Japarov during a meeting of the Supreme Council, Kyrgyzstan's unicameral parliament, at the Ala Archa State Residence. Abylai Saralayev/TASS Foto: Abylai Saralayev/TASS/dpa |

Новый глава Киргизии Жапаров предложил реформировать парламент 16.10.2020

Садыр Жапаров высказался за снижение избирательного порога на выборах и сокращение числа депутатов парламента. Новый глава Киргизии также заявил о необходимости люстрации чиновников.
Kundgebung in Kiev für die Lustration in staatlichen Institutionen, Kiev, September 2014

Люстрация как мина замедленного действия для Украины 18.10.2019

Решение ЕСПЧ о нарушении прав подвергнутых люстрации госслужащих в Украине может спровоцировать волну новых судебных исков от уволенных чиновников. Но украинские власти это не останавливает.
29.09.2019, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 29, 2019: A rally in support of political prisoners in Prospekt Sakharova Street. Sergei Bobylev/TASS Foto: Sergei Bobylev/TASS/dpa |

"В Москве пропадает страх": как прошел митинг оппозиции на Сахарова 29.09.2019

"Черные шапочки" Навального, разговоры о страхе и призывы к люстрациям - как и за что митингуют москвичи, когда выборы закончились, а часть фигурантов "московского дела" отпустили. Репортаж DW.

Ukrainian President Petro Poroshenko (L) speaks with presidential candidate Volodymyr Zelensky (R) during a presidential election debate at Olimpiyski stadium in Kiev on April 19, 2019. - A comedian tipped to take over Ukraine's presidency and his incumbent rival went head-to-head in a bitter stadium debate on April 19, as campaigning reached its grand finale before a weekend vote. Polls show Volodymyr Zelensky, a 41-year-old standup comic with no political experience, handily defeating President Petro Poroshenko in a second-round of voting on April 21. (Photo by Sergei CHUZAVKOV / AFP) (Photo credit should read SERGEI CHUZAVKOV/AFP/Getty Images)

Зеленский пообещал "сажать": должны ли бояться Порошенко и Кличко? 30.07.2019

Новый президент Украины обещал "сажать" за коррупцию. Повестки на допросы Порошенко и Кличко выглядят первыми ласточками на фоне запроса в обществе на показательные процессы.
Kundgebung in Moskau für unabhängige Kandidaten bei der Kommunalwahl. Foto: Sergey Dick / DW am 15.7.2019

Оппозиция на Трубной: За допуск на выборы, люстрацию и смену власти в РФ 16.07.2019

Оппозиционные кандидаты, которым ОИК отказали в регистрации, пришли на акцию протеста на Трубной площади в Москве. Они призвали выходить на нее каждый день.
Ukraine. Kiev. Verkhovna Rada, Parliament building. The original building was constructed from 1936-38. Destroyed in the Second World War, it was reconstructed in its original style in 1945-1947. |

Законопроект о люстрации внесен в Верховную раду 12.07.2019

Европейские политики призывают Украину к осторожности при усилении люстрации. Законопроект об очищении власти внесен в Верховную раду.

Зеленский грозит люстрацией Порошенко и его команде - что думают на Западе. DW Новости (11.07.2019) 11.07.2019

Десять дней до выборов в украинский парламент. Президент страны Владимир Зеленский делает очередное громкое заявление. Украинский лидер пришел к выводу, что каких бы цветов ни были многие действующие политики страны, им… "все фиолетово". И предложил люстрировать предшественника на посту президента Петра Порошенко, а также всю его команду.

Что думают украинцы об отмене парада к Дню независимости (11.07.2019) 11.07.2019

Военные парады в Киеве были предметом особой гордости экс-президента Украины Порошенко. У нового же президента Зеленского, судя по всему, совсем другое представление о том, как надо праздновать День независимости Украины.
Ukrainian comedian and presidential candidate Volodymyr Zelenski speaks to his supporters at his headquarters after the second round of presidential elections in Kiev, Ukraine, Sunday, April 21, 2019. Ukrainians voted on Sunday in a presidential runoff as the nation's incumbent leader struggles to fend off a strong challenge by a comedian who denounces corruption and plays the role of president in a TV sitcom. (AP Photo/Vadim Ghirda) |

Зеленский намерен провести люстрацию чиновников 11.07.2019

Президент Украины сообщил, что в стране пройдет "очищение власти". Процесс люстрации распространится в том числе на экс-президента страны.
llustration - Nahaufnahme eines Auges mir dem Schatten eines Schlüssellochs. Symbolfoto Lauschen, Spionage, Überwachung, Neugier. Foto: Hans Wiedl pixel

Последние секреты "штази": останутся ли они нераскрытыми? 19.06.2019

Госслужащих в Германии могут проверить: не сотрудничали ли они в прошлом со "штази" - госбезопасностью бывшей ГДР? Но только до конца этого года. Или срок давности будет продлен?
Teilnehemer der Protestaktion in Kiew gegen polizeiliche Willkür, Kiew 18.02.2019 Fotograf: Korrespondenten Alexander Savizki

Недолюстрированный "Беркут": в Киеве протестовали против произвола полиции 18.02.2019

В пятую годовщину начала массовых расстрелов демонстрантов на Майдане в Киеве прошла многолюдная акция протеста с требованием люстрации спецподразделений полиции.

1972 SOLYARIS [USSR 1972] aka SOLARIS DONATAS BANIONIS Date: 1972 (Mary Evans Picture Library) | Nur für redaktionelle Verwendung., Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Эксперты не нашли доказательств сотрудничества актера Баниониса с КГБ 21.05.2018

Люстрационная комиссия Литвы не нашла доказательств сотрудничества советского актера с Комитетом государственной безопасности.
IZHEVSK, RUSSIA - NOVEMBER 11, 2017: Opposition activist Alexei Navalny meets with his supporters in central Izhevsk, Republic of Udmurtia, Russia during his presidential election campaign. Yegor Aleyev/TASS Foto: Yegor Aleyev/TASS/dpa |

Навальный опубликовал предвыборную программу 13.12.2017

Люстрация, компенсационный налог на "нечестную приватизацию", ограничение полномочий президента и визовый режим со Средней Азией. Таковы некоторые из пунктов программы Навального.
Kundgebung in Kiev für die Lustration in staatlichen Institutionen, Kiev, September 2014

Глава департамента люстрации о том, от кого избавляют власть на Украине 10.05.2017

В интервью DW глава департамента по вопросам люстрации Украины Анастасия Задорожная рассказала, как идет процесс очищения власти в рамках принятого после событий на Майдане закона.
Ms. Anna Kalynchuk who is heading temporarily the Lustration department at the Ministry of Justice of Ukraine. Copyright is privat. ***Bild samt Copyright-Erklärung geliefert von DW/Dmytro Hubenko****

Хватит ли твердости молодому люстратору Украины? 25.11.2016

С должности помощника сразу в кресло и.о. главного люстратора страны. На Украине люстрацию будет временно проводить 23-летняя скаут Анна Калинчук.
Kundgebung in Kiev für die Lustration in staatlichen Institutionen, Kiev, September 2014

Удалось ли украинцам провести люстрацию 26.10.2016

На Украине подводят итоги люстрации. Два года работы по очищению власти от чиновников, занимавших посты при режиме Януковича, не прошло бесследно - более 4 тысяч человек уволено.
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