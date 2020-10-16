Первоначально латинсккое слово lustratio означало очищение через жертвоприношение.
Суть современной люстрации заключается в законодательном ограничении прав отдельных лиц на занятие должностей в госаппарате.
Десять дней до выборов в украинский парламент. Президент страны Владимир Зеленский делает очередное громкое заявление. Украинский лидер пришел к выводу, что каких бы цветов ни были многие действующие политики страны, им… "все фиолетово". И предложил люстрировать предшественника на посту президента Петра Порошенко, а также всю его команду.
Военные парады в Киеве были предметом особой гордости экс-президента Украины Порошенко. У нового же президента Зеленского, судя по всему, совсем другое представление о том, как надо праздновать День независимости Украины.