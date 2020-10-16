Зеленский грозит люстрацией Порошенко и его команде - что думают на Западе. DW Новости (11.07.2019)

Десять дней до выборов в украинский парламент. Президент страны Владимир Зеленский делает очередное громкое заявление. Украинский лидер пришел к выводу, что каких бы цветов ни были многие действующие политики страны, им… "все фиолетово". И предложил люстрировать предшественника на посту президента Петра Порошенко, а также всю его команду.