Люстрация как мина замедленного действия для Украины

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушение прав пяти бывших украинских чиновников, уволенных по закону о люстрации, который был принят сразу после Евромайдана. В заключении суда, обнародованном в четверг, 17 октября, говорится, что, слишком долго рассматривая дела бывших чиновников, украинское государство нарушило статью Европейской конвенции по правам человека о праве на справедливый суд. Также было установлено нарушение статьи конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни.

Возмещение морального вреда из-за бездействия КС

Теперь, согласно решению суда, Украина должна выплатить каждому истцу по пять тысяч евро на возмещение морального вреда. Кроме этого суд приговорил возместить 1,5 тысячи евро бывшему заместителю начальника управления кадров Генеральной прокуратуры Украины Вячеславу Поляху и по 300 евро четырем другим заявителям на возмещение судебных расходов. Все эти люди, бывшие украинские чиновники, ранее подали заявления в ЕСПЧ, оспаривая свое увольнение с государственных должностей по закону "Об очищении власти", или так называемого закона о люстрации, принятого Верховной радой в 2014 году. Все их жалобы суд объединил в дело "Полях и другие против Украины".

В украинских судах эти чиновники не смогли восстановиться на своих должностях, ведь национальные суды отказывались рассматривать эти дела и отвергали иски, ссылаясь на то, что Конституционный суд (КС) Украины с 2014 года так и не рассмотрел представление 47 народных депутатов относительно конституционности некоторых положений закона "Об очищении власти". Поэтому ЕСПЧ решил рассмотреть жалобы украинских заявителей из-за чрезмерной длительности судебного производства на национальном уровне, которое продолжается уже более четырех с половиной лет.

Конституционный суд Украины

"Государство в лице Конституционного суда грубо нарушает право граждан на судебное решение", - признает соавтор закона, депутат Верховной рады предыдущего созыва от фракции "Народный фронт" Леонид Емец. Он убежден: если бы Конституционный суд огласил свое решение по закону раньше, то жалоб в Европейский суд по правам человека можно было бы избежать. "КС должен был принять решение по этому закону еще 4 года назад. Там было пять судей, которые подпадали под люстрацию. Видимо, это и было причиной того, что закон о люстрации там не рассматривался", - предполагает Емец.

Дискредитация идеи люстрации

Однако это не все замечания ЕСПЧ к украинскому люстрационному закону. В частности, в своем решении по этому делу Страсбургский суд отметил, что люстрация в Украине применялась к очень широкому кругу лиц и привела к увольнению истцов только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более одного года во времена президентства Виктора Януковича или в Коммунистической партии до 1991 года. "Меры, предусмотренные законом об очищении власти, выглядели как форма коллективной ответственности за работу во времена президента Януковича, несмотря на роль, которую играло то или иное лицо, и ее связь с определенными антидемократическими явлениями", - говорится в сообщении пресс-службы Европейского суда по правам человека.

"Когда пять лет назад был принят этот закон, мы предупреждали о таких последствиях, ведь там заложены очень опасные процессы по нарушению прав человека и это был только вопрос времени, когда они проявятся. Теперь наши предостережения подтвердил ЕСПЧ", - говорит председатель правления Украинского Хельсинкского союза по правам человека Евгений Захаров. Он называет этот закон политически обусловленным, который полностью дискредитировал идею люстрации. "Это был эмоциональный и популистский закон, его нормы были выписаны так, чтобы свои остались на должностях, а всех неугодных можно было уволить", - отмечает Захаров.

Будут ли массовые жалобы?

По данным Единого государственного реестра лиц, в отношении которых применены положения закона "Об очищении власти", в Украине было люстрировано 914 человек. Данные об этих людях внесены в этот публичный реестр. Все кто туда попал, согласно закону, не может занимать государственные должности 10 лет. Более 800 госчиновников из этого реестра, по информации экс-директора департамента по вопросам люстрации министерства юстиции Украины, а ныне председателя Общественного совета по вопросам люстрации Татьяны Козаченко, оспаривали в национальных судах свое увольнение с должностей вследствие люстрации.

Можно ожидать, что какая-то часть из них после решения ЕСПЧ по делу "Полях и другие против Украины" подаст свои жалобы в этот суд, чтобы попытаться восстановиться в должности и получить от государства компенсацию за моральный ущерб, не исключают эксперты. С их точки зрения, Украина должна учесть решение ЕСПЧ по люстрированным и усовершенствовать закон "Об очищении власти" - это разблокирует судебные дела подвергнутых люстрации в национальных судах.

"Будет проблемой, если человек попросит возместить заработную плату за время, когда он не работал, потому что попал под люстрацию. Суммы могут быть значительными и выплачивать их будут из госбюджета. Это может быть расценено как реванш режима Януковича и вызвать общественное недовольство", - говорит политический аналитик общественной организации "Комитет избирателей Украины" Денис Рыбачок.

Расширение люстрации от Зеленского

О том, что украинский закон "Об очищении власти" не полностью соответствует европейским стандартам и принципу верховенства права, неоднократно предупреждала "Венецианская комиссия", акцентируя внимание на персональной ответственности при применении люстрации. Но Украина в течение четырех с половиной лет так и не смогла внести изменения в закон о люстрации.

Порошенко и Зеленский на дебатах перед выборами, апрель 2019 г.

А президент Украины Владимир Зеленский, придя к власти, даже предлагал расширить его действие на чиновников времен бывшего президента Петра Порошенко, в частности люстрировать его самого, всех бывших депутатов Верховной рады, членов правительства, генпрокурора, председателя СБУ, секретаря СНБО и других. Летом этого года он зарегистрировал соответствующий законопроект, когда Верховная рада VIII созыва фактически прекратила свою работу. В парламенте нового созыва этот законопроект президент пока не перерегистрировал.

Вместе с тем в недавно принятом президентском законопроекте о судебной реформе речь идет о применении люстрации к членам Высшей квалификационной комиссии судей и Государственной судебной администрации. Люстрация теперь будет применятся к представителям этих органов, работавшим на своих должностях не менее одного года в период с 21 ноября 2013 года до 19 мая 2019-го. То есть фактически Зеленский реализует свою идею расширения люстрации, но через отдельные профильные законы.

Татьяна Козаченко считает такое расширение нонсенсом. Она убеждена, что люстрация в стране должна применяться только тогда, когда нет других механизмов перезагрузки власти. "А что сейчас монобольшинству и президенту мешает перезагрузить все институты? Это же не революция. В 2014 году люстрация была экстренной мерой. Это как капельница. Ее ставят только тогда, когда организм нужно быстро очистить, чтобы потом лечить. А сейчас идут реформы, система "лечится ". Зачем расширения люстрации?" - недоумевает председатель Общественного совета по вопросам люстрации.

Представительство ЕС в Украине и посольство Канады уже раскритиковали украинскую власть за расширение люстрации.

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