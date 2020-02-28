 Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом | Новости из Германии о Европе | DW | 29.02.2020

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Европа

Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом

Благодаря бесплатной работе общественного транспорта власти Люксембурга хотят разгрузить дороги от автомобилей. Расходы в размере 41 млн евро будут покрыты за счет налоговых сборов.

Трамвай в Люксембурге

Трамвай в Люксембурге

В Люксембурге с субботы, 29 февраля, весь общественный транспорт - железные дороги (за исключением проезда в первом классе), автобусы (кроме ряда ночных рейсов) и трамваи - стал бесплатным. Как пояснили в министерстве устойчивого развития герцогства, в структуру которого входит департамент транспорта, подобные меры ранее принимались отдельными городами, но впервые они распространились на всю территорию отдельно взятой страны.

Контекст

Новые технологии для защиты климата: возобновляемая энергетика производит "зеленый водород", чтобы он заменял дизель на транспорте, природный газ в отоплении и уголь в металлургии. (22.08.2019)

По замыслу властей этот шаг призван разгрузить дороги от автомобилей. Ежедневно около 200 тысяч человек из Германии, Франции, Бельгии ездят на работу в Люксембург.

Отмена оплаты за счет налогов

Перемены, которые власти назвали "важной социальной мерой", затронут почти 40 процентов домохозяйств, уточняет AFP. Обеспечение полностью бесплатного проезда потребует дополнительных расходов в размере 41 млн евро в год, которые будут получены за счет налоговых сборов.

Площадь Великого Герцогства Люксембург составляет 2 590 квадратных километров, что всего на 79 квадратных километров больше территории Москвы. Население страны составляет 607 тысяч человек.

 

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    Автор: Элла Володина


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