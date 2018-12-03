 Люксембург готовится легализовать марихуану | Новости из Германии о Европе | DW | 04.12.2018

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Европа

Люксембург готовится легализовать марихуану

Использование марихуаны в рекреационных целях может быть узаконено в Люксембурге к 2023 году или даже раньше.

Каннабис (официальное название марихуаны) получают из конопли

Каннабис (официальное название марихуаны) получают из конопли

Три политические силы, которые в ближайшее время сформируют в Люксембурге правящую коалицию - либеральная Демократическая партия, Люксембургская социальная рабочая партия и "зеленые" - договорились в понедельник, 4 декабря, о шагах по легализации каннабиса в рекреационных целях.

Контекст

Уполномоченная ФРГ по борьбе с наркотиками рассказала DW, с чем она поедет на спецсессию Генассамблеи ООН и почему выступает за сохранение запрета на марихуану. (19.04.2016)

В Бельгии принят закон, разрешающий употребление "мягких" наркотиков, к которым относится и марихуана. (28.03.2003)

Речь идет о том, чтобы сделать законным производство, приобретение, хранение и использование марихуаны совершеннолетними для снятия стресса.

Деньги пойдут на противодействие наркозависимости

Прибыль от продажи наркотического средства по требованию правительства должна быть инвестирована в борьбу с наркозависимостью.

Как ожидается, законодательно новая инициатива будет в деталях проработана и полностью оформлена до следующих выборов, которые состоятся в 2023 году.

Ранее Канада стала первой страной "большой семерки", где в национальном масштабе легализовали марихуану. Как рассчитывают эксперты, уже в ближайшее время в стране появится рынок объемом в несколько миллиардов долларов.

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    И все же: бросить курить никогда не поздно! У вас прекратится кашель, посвежеет кожа, исчезнет одышка и запах изо рта, к вам вернутся желание заниматься любовью, оптимизм и хорошее настроение. А еще у вас появится масса свободного времени и денег в кошельке. Отказ от никотина увеличит продолжительность и качество вашей жизни. Стоит попробовать! А еще лучше - никогда не начинать.

    Автор: Элла Володина


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