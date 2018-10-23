"Люди на продажу": как украинцы попадают в рабство

По оценкам МОМ, более 230 тысяч украинцев оказались жертвами торговли людьми. Если раньше речь шла в основном о сексуальной эксплуатации женщин, то сейчас о трудовом рабстве мужчин.
В октябре 2018 года министерство социальной политики Украины со ссылкой на статистические данные Международной организации по миграции (МОМ) обнародовало шокирующие цифры о современном рабстве. Согласно этим данным, более 230 тысяч украинцев стали жертвами торговли людьми в период после обретения Украиной независимости. Это общее число тех, кого сотрудники правоохранительных органов идентифицировали как жертв: кто обратился к официальным государственным органам за правовой помощью, а к правозащитным организациям - за психологической поддержкой, учитывая анонимные звонки на "горячую линию" по противодействию торговле людьми.
"Украина сейчас является страной, которая поставляет людей для торговли, страной транзитером и страной назначения", - говорит вице-президент правозащитной общественной организации "Ла Страда - Украина" Татьяна Черепаха. В современном понимании рабство - это не только торговля людьми и сексуальная эксплуатация, но также принудительный труд, в том числе и принуждение к попрошайничеству, долговая кабала, принудительный брак, эксплуатация детей.
Кто становится жертвами торговли людьми
Правозащитники обращают внимание на то, что если в 90-е годы наиболее распространенной была торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации и больше всего от этого страдали женщины, то сейчас тенденция изменилась - украинцев все чаще вовлекают в трудовое рабство. "Статистика последних лет говорит о том, что больше всего мужчин идентифицируют как пострадавших от торговли людьми. И именно трудовая эксплуатация теперь превалирует среди распространенных видов эксплуатации", - отмечает Екатерина Черепаха.
В основном людей используют на стройке, сезонных сельскохозяйственных работах, в противозаконной деятельности. Украинских мужчин вербуют, обещая высокий доход и хорошее рабочее место за границей, но в итоге вывозят на нелегальные работы. Причиной этого правозащитники называют ухудшение экономической ситуации в стране и военные действия на востоке Украины. "Находясь в затруднительном положении, люди соглашаются на рискованные предложения, даже осознавая, что могут стать жертвой торговли людьми", - отмечает Екатерина Черепаха.
Достаточно часто украинцы попадают в современное рабство на территории стран Европы. Люди легально выезжают на заработки, например, в Польшу, а потом их оттуда нелегально переправляют в другие страны. Там у человека забирают документы, и он уже не может свободно перемещаться, не имеет права сменить работу, не может свободно общаться, отрабатывает столько времени, сколько устанавливает эксплуататор, рассказывают правозащитники. "У нас было дело, когда людей вывозили в одну из стран Балтии, а потом их уже оттуда переправляли в другие страны ЕС, где они делали все, что им скажут. Самое страшное в этих случаях, что юридически этих людей в Европе нет - искать их никто не будет", - рассказал агентству УНН начальник департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Украины Артем Крищенко.
Наркокурьерство - новый вид рабства
Однако, по его словам, чаще всего в трудовое рабство украинцы попадают в России. В последнее время нанятых в Украине мужчин в РФ используют как наркокурьеров. "В Украине люди видят рекламу с предложением работы в России с высоким заработком, приезжают в РФ, от них требуют открыть счет в банке, купить сим-карту, дают на развозку товар и нередко это наркотические вещества", - описывает схему современной торговли людьми юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека Евгений Чекарьов.
По данным министерства иностранных дел Украины, в России сейчас задержаны более 2000 украинцев. При этом нет точных данных, сколько из них были привлечены к перевозке наркотиков мошенническим способом.
"С 2016 года мы констатируем факты вовлечения украинцев в незаконную криминальную деятельность. В РФ почти 30 граждан Украины осуждены за торговлю наркотиками. Кроме того, 36 украинских граждан в РФ получили статус тех, кто является жертвами торговли людьми", - сообщила заместитель министра социальной политики Украины Наталья Федорович в Киеве во время символического шествия Walk for Freedom по случаю Европейского дня борьбы с торговлей людьми. Также она отметила, что в Таиланде еще двое граждан Украины на 25 лет лишены свободы за перевозку наркотиков.
Эксплуатация людей внутри страны
Однако нередки случаи эксплуатации людей внутри страны. В прошлом году Нацполиция Украины разоблачила целую сеть подпольных "центров реабилитации алко- и наркозависимых". Организаторы называли центры "духовными" и говорили, что в них помогают начать новую жизнь. При этом у людей забирали документы, принуждали работать, а за неповиновение применяли физическое насилие. В ходе операции сотрудники правоохранительных органов освободили 87 человек, которых использовали на строительстве и полевых работах.
Кроме этого, в Украине людей покупают преступные группировки, которые организуют и зарабатывают на нищенстве. Жертвами в этом случае становятся люди без определенного места жительства или дети, лишенные родительской опеки, а также люди с инвалидностью. Впрочем доказать факт вовлечения детей в попрошайничество сложно. "Зафиксировано даже на камеру, ребенок подходит и отдает деньги взрослому. Но когда задерживают взрослого, он говорит, что давал ребенку деньги на булочку, а ребенок принес сдачу. И докажи, что это не так. В Украине очень сложный процесс сбора доказательств в преступлениях торговли людьми", - констатирует председатель правления правозащитной организации "Велес +" Виктор Вальчук.
По данным Нацполиции Украины, в 2017 году было выявлено 346 фактов торговли людьми, а за шесть месяцев этого года полицией было зафиксировано 186 таких фактов. При этом за все время независимости Украины структуры социальной защиты идентифицировали и оказали помощь менее тысячи украинцам, констатирует заместитель министра социальной политики Наталья Федорович. Правозащитники отмечают, что жертвы торговли людьми обычно боятся огласки и общественного осуждения, поэтому не обращаются за социальной поддержкой.
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