Люди завезли на Луну жизнь? Тихоходки могли там выжить

Микроскопические беспозвоночные, самые живучие существа, известные человечеству, - тихоходки (латинское название Tardigrada) оказались на Луне при неудачной попытке первого частного израильского лунного зонда Beresheet осуществить там посадку.

Ученые предполагают, что эти многоклеточные существа выжили. Дело в том, что тихоходки способны долгое время находиться в анабиозе - их строение позволяет им в буквальном смысле высохнуть и надолго замереть, но затем при контакте с водой они вновь оживают. Такую способность этих многоклеточных организмов ученые наблюдали неоднократно, например после 30 лет нахождения тихоходок в арктических льдах.

Как в космосе потеряли тихоходок

Зонд Beresheet был запущен 22 февраля с мыса Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9 частной американской компании SpaceX, основанной Илоном Маском. Название зонда в переводе с иврита означает "в начале" - первые слова из библейской Книги Бытия, описывающей сотворение мира.

Название лунного зонда напрямую связано с миссией, которую должен был выполнить этот космический аппарат - доставить на Луну не только живые организмы, но и зашифрованную информацию о людях с фрагментами их ДНК. К сожалению, после того, как аппарат потерпел аварию, никто не знает, где сейчас ценный материал, находившийся на его борту.

Тихоходки - самые живучие многоклеточные, известные человеку

После того как стало известно об аварии израильского зонда, в научных кругах возникла дискуссия о том, можно ли было вообще разрешать доставку на Луну живых существ. Профессор молекулярной физики из Кентского Университета Найджел Мэйсон объясняет, что при полетах в космос обычно уделяют серьезное внимание запрету брать на борт какие-либо микроорганизмы.

"Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и европейское ESA всегда стремятся к тому, чтобы все космические аппараты были абсолютно стерильны, особенно если они отправляются на Луну или на другие планеты", - говорит инженер космической техники Кьяра Макгрэс из университета Глазго. Она убеждена в том, что просто так оставить в космическом пространстве какие-либо живые существа невозможно. NASA бы этого не допустило.

Жизнь с Земли несет опасность для других планет

"Если мы исследуем, есть ли жизнь за пределами нашей планеты, то не можем случайно оставить где-то живые существа, чтобы потом вновь их обнаружить, уже совершенно не понимая, откуда они произошли - завезли ли их с Земли или нет", - поясняет Кьяра Макгрэс. Профессор Найджел Мэйсон, в свою очередь, обращает внимание на то, что если живые организмы с Земли окажутся на других планетах или на Луне, то это может стать угрозой для, возможно, существующей жизни там. Подобное часто происходит на Земле: если на один континент завозят какой-либо новый вид растений, животных, птиц или насекомых, то он может постепенно вытеснить уже обитающих там представителей флоры и фауны.

Самый важный вопрос, который возникает в этой связи: кто контролирует, что доставляют с Земли на другие планеты космические корабли? И кто решает, что может находиться на борту космических аппаратов? Возможно ли, что тот, кто в частном порядке финансирует полеты в космос, может доставлять туда все что угодно?

Один из первых следов человека на Луне

"У NASA и частных миссий, осуществляющих космические перевозки, разные стандарты", - констатирует Кьяра Макгрэс. И указывает, прежде всего, на стерильность космических аппаратов, которая в NASA и ESA гораздо выше, чем у частных. Для осуществления космических полетов частным экспедициям требуется лицензия государства, где был произведен космический аппарат или откуда он будет запущен в космос. Правила для получения такой лицензии в разных странах разные. Но только 13 государств в мире имеют возможность запускать космические ракеты.

Мирное освоение космического пространства осуществляется на основе межправительственного Договора о космосе (Outer Space Treaty), вступившего в силу в октябре 1967 года. Документ, подписанный большинством стран мира, не только запрещает доставлять в космос оружие, но и избегать "вредных контаминаций" (лат. - смешений.) планеты Земля с другими планетами и Луной. Правда, четкой трактовки того, что именно имеется в виду под "вредными контаминациями", нет. При этом в случае нарушения данного соглашения никто не будет подвергнут санкциям, поскольку нет инстанции, которая это контролирует.

Что делать с мусором на Луне

Впрочем, и NASA, которое очень серьезно относится к этому вопросу, кое-что уже оставила на Луне. Например, 96 пакетов с человеческими фекалиями. Макгрэс объясняет это тем, что для возвращения на Землю первой миссии американских астронавтов, побывавших на Луне, было необходимо достаточное количество топлива.

Так как обратный полет не предполагал дозаправку, пришлось отказаться от лишнего груза: "Для каждого лишнего килограмма требуется дополнительное топливо. А поскольку астронавты должны были взять с собой еще образцы твердых пород с поверхности Луны, они должны были что-то оставить там".

Могут ли бактерии, находящиеся в человеческих фекалиях, выжить на Луне? И что же все-таки произойдет с потерянными тихоходками? Пока с уверенностью можно сказать лишь одно - если бы эти микроорганизмы оказались на Марсе, где условия для жизни по меньшей мере немного лучше, чем на Луне, все было бы гораздо серьезнее. На Луне бактерии, находящиеся в человеческих фекалиях, совершенно точно не выживут.

Да и тихоходки тоже, поскольку там нет воды, кислорода и питания, полагает Найджел Мэйсон. Кроме того, многоклеточные вряд ли выжили, учитывая совокупность всех факторов: столкновение аппарата с лунной поверхностью, облучение и очень низкие температуры.

Но ученый сейчас пытается установить, могли ли тихоходки, оказавшиеся на Луне, видоизмениться. Возможно, во время следующего полета на Луну астронавты и смогут установить, живы ли потерянные многоклеточные. Но то, что тихоходки сами по себе вновь оживут и распространятся на Луне, Мэйсон считает маловероятным.

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