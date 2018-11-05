Любовь и диплом: кого ищут немцы?

Главврач женится на медсестре, директор банка - на своей секретарше. Такие клише в современной Германии уже почти не соответствуют реальности, как выявило Федеральное статистическое ведомство. В большинстве случаев для серьезных романтических отношений немцы и немки выбирают партнеров по уровню образования. Кому они отдают предпочтение?

Женщины и мужчины - на одном уровне

Карстен и Катарина из небольшого городка неподалеку от Франкфурта живут так, как 10 процентов немцев. Она изучала философию в университете и работает в неправительственной организации. Он закончил профучилище и открыл собственную мастерскую. Оба уверены, что разный уровень образования в их отношениях никакой роли не играет. Оба интересуются культурой, ходят на концерты. Театр Катарина предпочитает посещать с подругами, любовь к футболу Карстен разделяет со своими друзьями. В каждом десятом случае у женщины образование лучше, чем у ее спутника жизни. Обратная ситуация - когда мужчина образованнее - наблюдается у чуть более четверти немецких пар.

Исследование, проведенное Федеральным статистическим ведомством, охватывало только гетеросексуальные пары. Две трети из них - альянсы с одинаковым уровнем образования у партнеров. В статистике учитывались все возрастные группы. Тренд особенно отчетливо прослеживается у пар помоложе и официально не состоящих в браке.

Новый идеал мужчины - чувствительный альфа-самец

То, что в Германии женщины по уровню образования догоняют и даже обгоняют мужчин, в последние годы показывают разные исследования. "Ресурс "образованный мужчина" может стать дефицитным", - говорит в интервью информационному агентству dpa Лиза Фишбах (Lisa Fischbach), аналитик портала по поиску партнеров Elitepartner. "В то же время женщины воспринимают себя по-другому. У них требования к партнерам гораздо выше, чем у мужчин", - отмечает психолог. В идеале современные немки мечтают не об альфа-самце, а об образованном, внешне привлекательном мужчине, твердо стоящем на своих ногах, способном обеспечить себя и семью, и к тому же хорошем любовнике, склонном к сопереживанию и разговорам по душам.

При поиске спутника жизни немцам важнее не противоположности, а сходства

Однако найти такой идеал непросто. Приходится расставлять приоритеты. По словам Лизы Фишбах, мужчинам при поиске второй половины пока важнее всего ее внешность, женщина же обращает внимание, прежде всего, на социальный статус будущего партнера. Но психолог наблюдает медленные изменения: восприятие гендерных ролей меняется, партнеры стремятся быть на равных.

Равноправие в идеале и в реальности

Ее мнение разделяет и профессор психологии в Оснабрюкской высшей школе Петя Генкова (Petia Genkova). По ее наблюдениям, схожесть во многих аспектах играет сегодня большую роль при выборе партнера - в том числе и в уровне профессиональной квалификации. Однако уже после рождения первого ребенка наступает дисбаланс: женщина переходит на неполную занятость, зарплата сокращается, как и шансы занять должность руководителя, а главным добытчиком в семье становится муж. Актуальная статистика показывает, что в 12 процентах немецких пар, где у женщины образование лучше, чем у мужчины, работает только супруг.

И даже если оба супруга окончили вуз и оба трудоустроены, разница в зарплатах женщин и мужчин в Германии пока сохраняется. "А где деньги, там и власть, - подчеркивает профессор из Оснабрюка. - И в супружеских отношениях так же. Тогда уровень образования уже не имеет такого большого значения".

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