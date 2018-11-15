Любимые слова молодых немцев (фотогалерея)

В Германии выбрали "Молодежное слово года - 2018". DW знакомит с победителем и самыми курьезными понятиями из списка претендентов.
Молодежный сленг - особый язык. В нем постоянно появляются новые слова, выражения, заимствования из иностранных языков, а также производные слова, отсылающие к тем или иным общественно-политическим событиям. В 2018 году, судя по языку молодежи, больше всего шума наделала история со скандальной фотографией немецкого футболиста Месута Озила (Mesut Özil) с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также шумиха вокруг переговоров о создании правящей коалиции.
Немецкое издательство словарей Langenscheidt проводит конкурс, в результате которого осенью в Германии выбирают "Молодежное слово года". На этот раз им стало понятие "Ehrenmann/Ehrenfrau". Оно победило по результатам онлайн-голосования. Представляем все десять самых курьезных новшеств из молодежного сленга.
Так, немецкая молодежь уже не в первый раз вводит в молодежный сленг имена политиков. В 2015 году среди курьезных новшеств было "merkeln", то есть "косить под Меркель", "меркелить" или "меркельничать". Это выражение было образовано от фамилии нынешнего канцлера и означает ничегонеделание, уклонение от ответов и откладывание решений на потом. А о каком политике сейчас говорят больше всего языком молодежи?
Смотрите также:
На каком языке говорят молодые немцы
Месут Озил отказался выступать за бундестим, обвинив Немецкий футбольный союз в неуважении его корней. DW - о реакции на происшедшее и скандале вокруг фото Озила с Эрдоганом. (23.07.2018)
В прекращении консультаций о формировании новой правительственной коалиции в ФРГ винят Свободную демократическую партию и ее лидера. Кто такой Кристиан Лиднер? Портрет политика. (20.11.2017)
В немецком языке много коварных слов и выражений: одна ошибка - и вы попали в комичную или неловкую ситуацию. Разбираем самые типичные ошибки. (13.09.2018)
Почему рыцарь бедный, а пес холодный? Под этими названиями скрываются излюбленные блюда различных регионов Германии. (15.11.2018)
Учеба или работа - сегодня без знаний иностранного языка далеко не уйдешь. А вот отправляться для этого за границу вовсе не обязательно. Достаточно интернета! Итак, как можно учить немецкий в Сети. (13.03.2018)