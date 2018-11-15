Любимые слова молодых немцев (фотогалерея)

Молодежный сленг - особый язык. В нем постоянно появляются новые слова, выражения, заимствования из иностранных языков, а также производные слова, отсылающие к тем или иным общественно-политическим событиям. В 2018 году, судя по языку молодежи, больше всего шума наделала история со скандальной фотографией немецкого футболиста Месута Озила (Mesut Özil) с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также шумиха вокруг переговоров о создании правящей коалиции.

Немецкое издательство словарей Langenscheidt проводит конкурс, в результате которого осенью в Германии выбирают "Молодежное слово года". На этот раз им стало понятие "Ehrenmann/Ehrenfrau". Оно победило по результатам онлайн-голосования. Представляем все десять самых курьезных новшеств из молодежного сленга.

Так, немецкая молодежь уже не в первый раз вводит в молодежный сленг имена политиков. В 2015 году среди курьезных новшеств было "merkeln", то есть "косить под Меркель", "меркелить" или "меркельничать". Это выражение было образовано от фамилии нынешнего канцлера и означает ничегонеделание, уклонение от ответов и откладывание решений на потом. А о каком политике сейчас говорят больше всего языком молодежи?

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