 Любимые слова молодых немцев (фотогалерея) | Учеба и работа в Германии | DW | 16.11.2018

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Учеба и карьера

Любимые слова молодых немцев (фотогалерея)

В Германии выбрали "Молодежное слово года - 2018". DW знакомит с победителем и самыми курьезными понятиями из списка претендентов.

  • Любимые слова молодых немцев

    На каком языке говорят молодые немцы

    Ehrenmann/Ehrenfrau

    В Германии назвали молодежное слово 2018 года - Ehrenmann/Ehrenfrau. Так принято говорить о том, на кого можно положиться, кто держит слово и остается верным своим принципам. В молодежную среду оно пришло не без помощи рэперов. Bushido (на фото), Феликс Блуме, известный под псевдонимом Kollegah, и его напарник Фарид Банг (Farid Bang) посвятили не одну песню "человеку чести".

  • Любимые слова молодых немцев

    На каком языке говорят молодые немцы

    Verbuggt

    В списке фаворитов было слово "verbuggt" пришло из жаргона айтишников. "Verbuggt" или "buggy" - "с багом" - употребляют по отношению к программному обеспечению, которое дало сбой. Немецкая молодежь использует этот слово, критикуя кого-то. Можно перевести как "У тебя не все дома". Кроме того, в топ-10 любимых слов молодых немцев вошли...

  • Любимые слова молодых немцев

    На каком языке говорят молодые немцы

    Glucose-haltig

    Немцы, особенно женщины, любят говорить "Wie süß", что означает "Как мило" или "Какой милый". Теперь для выражения своего умиления подростки все чаще использует более конкретное обозначение: "glucose-haltig" - "содержащий глюкозу". Глюкоза, как известно, - самая простая форма сахара.

  • Любимые слова молодых немцев

    На каком языке говорят молодые немцы

    Lauch

    В "Приключениях Чиполлино" был персонаж Лук Порей. Жена хватала его за длинные усы, а он преспокойно сидел у себя на балконе. Усы были натянуты вместо веревок, и на них сушилось белье. Этакий болван - лук-порей. Немецкая молодежь использует это слово вместо "идиота".

  • Любимые слова молодых немцев

    На каком языке говорят молодые немцы

    Auf dein Nacken!

    Если вы окажетесь в молодой компании в Германии и услышите это выражение, это значит, что сегодня вы проставляетесь, и все гуляют за ваш счет. Auf dein Nacken! - буквально "На твою шею".

  • Любимые слова молодых немцев

    На каком языке говорят молодые немцы

    As fuck

    Молодежь использует сокращение "AF", произнося как "а-эф", чтобы подчеркнуть какое-то качество. Ну, очень красивый, очень крутой. Вместо "очень" употребляется "as fuck".

  • Любимые слова молодых немцев

    На каком языке говорят молодые немцы

    Sheeeesh

    Все зависит от ситуации. Собеседник может быть удивлен, раздражен, огорчен. Sheeeesh. Синонимы на русском: "не может быть", "правда?!", "да ладно", "ты шутишь". "Молодежное слово года" выбирают по результатам онлайн-голосования. Конкурс проводит немецкое издательство словарей Langenscheidt.

  • Футболист Месут Озил с президентом Турции

    На каком языке говорят молодые немцы

    Ich küss dein Auge

    Этой фразой молодые немцы выражают большую благодарность. "Целую твои веки". Скорее всего, эта фраза пришла в немецкий язык из арабского или турецкого, по другой версии, она использовалась - в Европе в Средневековье. Такую высокую похвалу получил футболист Месут Озил от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после скандальной истории с фотографией.

  • Любимые слова молодых немцев

    На каком языке говорят молодые немцы

    Snackosaurus

    Так молодежь говорит о людях со зверским аппетитом. Произошло оно от двух слов: "снек" и "динозавр". Ненасытный и прожорливый экземпляр.

  • Немецкий политик Кристиан Линднер

    На каком языке говорят молодые немцы

    Lindnern

    Этот глагол обозначает бездействие в интересах сохранения собственной репутации, избежания ошибок или просто отказ, например, прийти на вечеринку, - "отлынивать". Слово образовано от фамилии политика Кристиана Линднера, партия которого покинула переговоры о создании правящей коалиции осенью 2017 года. "Лучше не управлять страной, чем управлять неправильно", - его фраза, породившая новое слово.

    Автор: Марина Борисова


  • Любимые слова молодых немцев

    На каком языке говорят молодые немцы

    Ehrenmann/Ehrenfrau

    В Германии назвали молодежное слово 2018 года - Ehrenmann/Ehrenfrau. Так принято говорить о том, на кого можно положиться, кто держит слово и остается верным своим принципам. В молодежную среду оно пришло не без помощи рэперов. Bushido (на фото), Феликс Блуме, известный под псевдонимом Kollegah, и его напарник Фарид Банг (Farid Bang) посвятили не одну песню "человеку чести".

  • Любимые слова молодых немцев

    На каком языке говорят молодые немцы

    Verbuggt

    В списке фаворитов было слово "verbuggt" пришло из жаргона айтишников. "Verbuggt" или "buggy" - "с багом" - употребляют по отношению к программному обеспечению, которое дало сбой. Немецкая молодежь использует этот слово, критикуя кого-то. Можно перевести как "У тебя не все дома". Кроме того, в топ-10 любимых слов молодых немцев вошли...

  • Любимые слова молодых немцев

    На каком языке говорят молодые немцы

    Glucose-haltig

    Немцы, особенно женщины, любят говорить "Wie süß", что означает "Как мило" или "Какой милый". Теперь для выражения своего умиления подростки все чаще использует более конкретное обозначение: "glucose-haltig" - "содержащий глюкозу". Глюкоза, как известно, - самая простая форма сахара.

  • Любимые слова молодых немцев

    На каком языке говорят молодые немцы

    Lauch

    В "Приключениях Чиполлино" был персонаж Лук Порей. Жена хватала его за длинные усы, а он преспокойно сидел у себя на балконе. Усы были натянуты вместо веревок, и на них сушилось белье. Этакий болван - лук-порей. Немецкая молодежь использует это слово вместо "идиота".

  • Любимые слова молодых немцев

    На каком языке говорят молодые немцы

    Auf dein Nacken!

    Если вы окажетесь в молодой компании в Германии и услышите это выражение, это значит, что сегодня вы проставляетесь, и все гуляют за ваш счет. Auf dein Nacken! - буквально "На твою шею".

  • Любимые слова молодых немцев

    На каком языке говорят молодые немцы

    As fuck

    Молодежь использует сокращение "AF", произнося как "а-эф", чтобы подчеркнуть какое-то качество. Ну, очень красивый, очень крутой. Вместо "очень" употребляется "as fuck".

  • Любимые слова молодых немцев

    На каком языке говорят молодые немцы

    Sheeeesh

    Все зависит от ситуации. Собеседник может быть удивлен, раздражен, огорчен. Sheeeesh. Синонимы на русском: "не может быть", "правда?!", "да ладно", "ты шутишь". "Молодежное слово года" выбирают по результатам онлайн-голосования. Конкурс проводит немецкое издательство словарей Langenscheidt.

  • Футболист Месут Озил с президентом Турции

    На каком языке говорят молодые немцы

    Ich küss dein Auge

    Этой фразой молодые немцы выражают большую благодарность. "Целую твои веки". Скорее всего, эта фраза пришла в немецкий язык из арабского или турецкого, по другой версии, она использовалась - в Европе в Средневековье. Такую высокую похвалу получил футболист Месут Озил от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после скандальной истории с фотографией.

  • Любимые слова молодых немцев

    На каком языке говорят молодые немцы

    Snackosaurus

    Так молодежь говорит о людях со зверским аппетитом. Произошло оно от двух слов: "снек" и "динозавр". Ненасытный и прожорливый экземпляр.

  • Немецкий политик Кристиан Линднер

    На каком языке говорят молодые немцы

    Lindnern

    Этот глагол обозначает бездействие в интересах сохранения собственной репутации, избежания ошибок или просто отказ, например, прийти на вечеринку, - "отлынивать". Слово образовано от фамилии политика Кристиана Линднера, партия которого покинула переговоры о создании правящей коалиции осенью 2017 года. "Лучше не управлять страной, чем управлять неправильно", - его фраза, породившая новое слово.

    Автор: Марина Борисова


Молодежный сленг - особый язык. В нем постоянно появляются новые слова, выражения, заимствования из иностранных языков, а также производные слова, отсылающие к тем или иным общественно-политическим событиям. В 2018 году, судя по языку молодежи, больше всего шума наделала история со скандальной фотографией немецкого футболиста Месута Озила (Mesut Özil) с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также шумиха вокруг переговоров о создании правящей коалиции.

Немецкое издательство словарей Langenscheidt проводит конкурс, в результате которого осенью в Германии выбирают "Молодежное слово года". На этот раз им стало понятие "Ehrenmann/Ehrenfrau". Оно победило по результатам онлайн-голосования. Представляем все десять самых курьезных новшеств из молодежного сленга.

Так, немецкая молодежь уже не в первый раз вводит в молодежный сленг имена политиков. В 2015 году среди курьезных новшеств было "merkeln", то есть "косить под Меркель", "меркелить" или "меркельничать". Это выражение было образовано от фамилии нынешнего канцлера и означает ничегонеделание, уклонение от ответов и откладывание решений на потом. А о каком политике сейчас говорят больше всего языком молодежи?

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