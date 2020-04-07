Лучшим европейским фотографом признана уроженка Витебска

Уроженка Витебска Дарья Матросова одержала абсолютную победу в конкурсе Федерации европейских фотографов и признана "Лучшим профессиональным европейским фотографом - 2020". Она - первая женщина-фотограф, удостоенная этого почетного звания, сообщают белорусские СМИ.
Германию на конкурсе представлял Маркус ван Хаутен (Markus van Hauten), который участвовал в категории "Пейзажная фотография". Помимо ландшафтов, Маркуса интересует спортивная фотосъемка и фотоанималистика.
Победителем конкурса среди совсем молодых фотографов, также прошедшего под эгидой Федерации европейских фотографов, стала представительница Германии Лаура-Мадлен Энглер (Laura-Madeleine Engler) из Вупперталя. Так что в нынешнем году "власть" на престижном состязании оказалась в руках женщин.
Более 2200 работ, авторы которых - фотохудожники из 29 стран, было представлено в нынешнем году на этот престижный конкурс. Праздничная церемония с объявлением имен победителей и торжественным вручением наград должна была состояться в Риме, но из-за пандемии короновируса она пройдет в онлайн-режиме. Итоги состязания также подведены онлайн.
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Автор: Ефим Шуман