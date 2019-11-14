Лучшие настольные игры из Германии для всей семьи

"Мемори" (Memory), "Поймай колпачок", "Скотланд-Ярд", - мало кто не знаком с этими и другими настольными играми немецкого издательства Ravensburger AG. Игра "Мемори" была продана более 75 миллионов раз, в том числе и в России, и как мобильное приложение шагнула в мир цифровых технологий. О том, что продукция издательства в виде настольных игр доживет до ХХI века и займет достойное место даже в виртуальной реальности, его основатель Отто Майер (Otto Maier) 136 лет назад не мог даже мечтать.

История успеха

В 1883 году он перенял от родителей небольшое издательство, а годом позже выпустил в свет первую настольную игру "Путешествие к центру Земли" по мотивам бестселлера Жюля Верна. С тех пор издательство, кроме печатной продукции, начало выпускать настольные игры и очень сильно в этом преуспело. В конце концов, своей славой Ravensburger стало обязано не только и не столько своими книгами, но играм, которые выпускает. С историей этого успеха можно познакомиться в городе Равенсбурге, где находится штаб-квартира издательства и его дочерние фирм, выпускающие настольные игры. Здесь есть музей, рассказывающий об истории Ravensburger с первых лет существования до сегодняшнего дня.

По словам сотрудницы музея Нади Хайд (Nadja Haid), основатель издательства Отто Майер вовремя распознал интерес людей к настольным играм. Произошло это в эпоху индустриализации, когда все больше людей переезжали в города. "У них был постоянный источник дохода, а досуг они проводили охотней всего в кругу семьи".

Отто Майер начал выпускать доступные по цене настольные игры для взрослых и детей. Что из этого получилось, можно проиллюстрировать следующими цифрами: если в начале ХХ века выпуском настольных игр в издательстве занималось около двадцати человек, то сегодня их более двух тысяч, а выручка акционерного общества Ravensburger AG в 2018 году составила более 490 миллионов евро.

Равенсбург, в котором и сегодня находится штаб-квартира издательства, в начале 1900-х годов был небольшим городком вдали от крупных культурных и промышленных центров, поэтому уже в те годы его сотрудники начали разъезжать по Германии и соседним странам. Они не только рекламировали продукцию Ravensburger, но и изучали спрос. Так увеличивался ассортимент игр. После смерти основателя в 1925 году его дело продолжили трое сыновей. Уже тогда братья придумали и начали выпускать настольную игру "Поймай колпачок". В общей сложности, было продано 26 миллионов экземпляров этой игры. В 1959 году в продаже появился другой бестселлер - игра "Мемори". Она стала главным экспортным шлягером.

Новое поколение детских игр и книг

Акционерное общество Ravensburger AG и сегодня остается семейным предприятием - уже в четвертом поколении. Правнук Отто Майера Клеменс (Clemens Maier) отводит особую роль электронным играм, однако при этом подчеркивает: "Моя задача заключается в том, чтобы сохранить традиции и одновременно не бояться нового, то есть использовать спрос на классические игры и расширять ассортимент электронных".

Один из маркетологов Ravensburger AG Кордула Шнидер (Cordula Schnieber) рассказала в интервью DW о том, что на фирме в 2008 году был создан отдел инноваций, который разрабатывает электронные игры. Результатами его работы стали, в частности, интерактивная ручка Tiptoi для детей и трехмерные пазлы, которые позволяют строить объекты 3D. Обычно это архитектурные сооружения, достопримечательности разных стран, а также автомобили, корабли и самолеты.

Интерактивная ручка Tiptoi для самых маленьких

Интерактивная ручка Tiptoi хороша для детей тем, что они с ее помощью узнают много нового и интересного, и даже самые маленькие могут самостоятельно "читать" книги с картинками. У ручки четыре режима работы. Первый режим – "знакомство", он для самых маленьких, когда ручка, например, воспроизводит звук какого-либо животного и выдает краткую голосовую информация о нем. За этим режимом идут "знания", "песни", "игры" плюс викторины для закрепления полученных знаний.

Россия - самый большой рынок сбыта в Восточной Европе

По словам Кордулы Шнидер, интерес к игровой продукции равенсбургского издательства со стороны россиян растет с каждым годом. "Большим спросом в России пользуются детские книги о животном мире, включая "Энциклопедию животных", о музыке, как например, "В мире музыки". Эта интерактивная книга наполнена большим количеством звуков - от бьющегося стекла и грозы до мелодий Бетховена", - рассказала в интервью DW Кордула Шнидер.

Российский рынок немецкое издательство осваивает через дистрибьюторов или напрямую через онлайн-магазин издательства. Здесь, кроме самой ручки Tiptoi, можно заказать книгИ на русском языке. При этом ручки Tiptoi универсальны: они работают на многих языках. Для русского нужно только скачать файл с соответствующей версией.

Большим спросом в России пользуются такие игры, как "Монополи", "Активити" и семейная игра с пазлами "Сумасшедший лабиринт". Среди детских игр в тренде "Твистер" (Twister) - напольная трехмерная игра и "Пирог в лицо" (Pie Face). Но хитом последних лет стала игра "Выдерни морковку " (Lotti Karotti). Она рассчитана на детей от четырех лет. Суть игры коротко в следующем: четыре команды разноцветных зайцев движутся к гигантской морковке, а на их пути коварные ямы-ловушки. Выигрывает команда, которая придет к финишу первой и чьих зайцев доберется больше.

Кордула Шнидер подчеркивает, что в России, как и во многих других странах, давно полюбились пазлы из Равенсбурга. Сегодня существует очень много разных видов и модификаций пазлов . Самый большой, который был представлен Ravensburger в 2016 году, состоит из 40320 элементов. Это коллаж из десяти знаменитых экранизаций Уолта Диснея - от "Питера Пэна" до "Книги джунглей". Размер пазла - 6,80 х 1,92 м.

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