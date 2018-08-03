 Лучше всех немецким владеет школьница из Украины | Учеба | DW | 06.08.2018

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Учеба

Лучше всех немецким владеет школьница из Украины

Диана Паневская из Черновцов победила в Германии на самой главной в мире олимпиаде для тех, кто изучает немецкий язык как иностранный. Она рассказала DW, как ей это удалось.

Диана Паневская - победительница международной олимпиады по немецкому языку 2018 года

Диане Паневской 17 лет. Она с первого класса изучает немецкий язык в гимназии № 1 города Черновцы. Девушка три раза занимала первое место на областных олимпиадах по немецкому языку. А в 2018 году она стала лауреатом всеукраинского конкурса и получила право принять участие в финале международной олимпиады (Internationale Deutscholympiade) в немецком Фрайбурге. Украина в финале оказалась впервые. В конце июля Диана Паневская победила среди тех, кто владеет немецким на продвинутом уровне (B2).

DW: Что нужно знать, чтобы попасть в финал международной олимпиады по немецкому языку?

Диана Паневская: Чтобы победить во всеукраинском конкурсе, который дает право принять участие в финале международной олимпиады, нужно очень хорошо уметь писать, читать, говорить и воспринимать на слух немецкий язык. А для финального этапа этого мало. В Германии жюри наблюдало за тем, как мы умеем работать в команде, искать компромиссы, а также насколько мы креативны. Нас оценивали не только как знатоков языка, но и как личностей.

- Как вы готовились к олимпиаде?

В школе у нас было восемь уроков немецкого в неделю. Этого достаточно, чтобы хорошо знать язык. Но, конечно, я училась и в свободное время. Читала журналы и книги, слушала новости. Писала сочинения, отсылала их своей учительнице Романе Фисюк и общалась с ней в школе после уроков - тренировала устную речь.

- Какие задания были на финальном этапе?

- Заданий было три. Первое - индивидуальное: написать сочинение в свободной форме о Фрайбурге и смастерить творческий коллаж - что-то наподобие стенгазеты. Я писала свой текст в форме письма о студенческой жизни в этом городе. Для подготовки нас водили на экскурсии. Я побывала в местном университете, чтобы собрать материал.

Остальные задания мы выполняли в группах из четырех человек. Сначала готовили презентацию на тему спорта и делали устный доклад. Моя группа сделала это в виде ток-шоу. А потом надо было за три минуты сообща сочинить историю и рассказать ее.

Участники Международной олимпиады по немецкому языку во Фрайбурге

Участники Международной олимпиады по немецкому языку во Фрайбурге

- Два задания из трех были командные, хотя на самом деле все участники состязались за себя. Как по-вашему, критерии оценки были прозрачные?

- Нам объяснили вначале, на что обращает внимание жюри. Они наблюдали за нами с первого же занятия: насколько активно все работают, как общаются в команде, способны ли находить общие решения. 50 процентов оценки жюри выставляло за письменную работу, остальное - за групповые задания. Все участники очень хорошо владели немецким, но кому-то не удавалось искать компромиссы с командой, а кто-то растерялся во время презентации и не мог связать двух слов. Это повлияло на результаты. Сначала критерии оценки показались мне странными, но сейчас, проанализировав все, я считаю их достаточно прозрачными.

- Что было самым сложным?

- Режим дня (смеется - Ред.). Сам конкурс показался мне не таким напряженным, как наши будни. Мы вставали в 6:30 и часто целый день не имели свободной минуты. Ходили на занятия, лекции, дискуссии, экскурсии… В то же время на подготовку к каждому заданию у нас было по несколько дней. Неожиданно, ведь на этапах олимпиады в Украине мы за один день выполняем четыре вида заданий.

- Какая была атмосфера? Вы чувствовали жесткую конкуренцию?

- Я ждала конкуренции, ведь во Фрайбург съехались победители со всего мира. Но когда я перезнакомилась почти со всеми 140 участниками, то поняла, что никто не собирался побеждать любой ценой. Все были приветливы. Мы подружились и поддерживали друг друга.

Кроме медалей за первое место на олимпиаде дарят IPad

Кроме медалей за первое место на олимпиаде дарят IPad

- Какие преимущества дает победа на этой олимпиаде? Можно ли поступить без экзамена в немецкий вуз или получить стипендию?

- Таких преимуществ нет. Но если подавать документы для получения стипендии или поступать в немецкий университет, приемная комиссия обратит внимание на победу в олимпиаде. Кстати, сразу после церемонии награждения ко мне подошел депутат бундестага и предложил пройти практику в его офисе. Я очень удивилась и обрадовалась. Надеюсь пройти эту практику, когда стану студенткой.

Контекст

Учеба или работа - сегодня без знаний иностранного языка далеко не уйдешь. А вот отправляться для этого за границу вовсе не обязательно. Достаточно интернета!

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- С какой страной вы связываете свое будущее: Украиной или Германией?

- С Украиной. Я хочу изучать политическую экономику в Германии, но потом с удовольствием вернусь. Считаю, что у моей страны есть большой экономический потенциал, чтобы когда-то быть не хуже Германии.

- Ваш совет тем, кто изучает немецкий язык?

- Используйте новые слова как можно чаще сразу после того, как их выучили. Ведь они быстро забываются. Я делаю так: учу и пишу сочинение, в котором использую все новое, что узнала. А еще пользуйтесь немецкими СМИ. Читайте, смотрите, слушайте то, что вас увлекает. Когда учиться интересно, то есть мотивация заниматься этим постоянно.

- С чем вы ассоциируете Германию?

- С велосипедами. В каждом немецком городе меня поражает количество велосипедистов. Во Фрайбурге их, кажется, больше, чем пешеходов. Меня шокировало, что пешеходы там должны пропускать велосипедистов. Но за две недели я к этому почти привыкла. А еще я считаю немцев приветливыми. Так приятно, когда идешь по улице и тебе улыбаются даже незнакомые люди. Ну и, конечно, пунктуальность. На олимпиаде я это почувствовала: режим дня был расписан поминутно.

Международную олимпиаду по немецкому языку раз в два года проводят Гёте-Институт совместно с Международным союзом учителей немецкого языка. Впервые она была организована в 2008 году. В конкурсе принимают участие ученики, которые изучают немецкий язык как иностранный. Они состязаются в трех категориях соответственно уровню владения языком: А2, В1, В2. Победителям в каждой категории вручают золотую, серебряную и бронзовую медали. Дополнительно присуждают Fairnesspreis - премию за социальную активность. В 2018 году в финале IDO приняли участие более чем 140 молодых людей из 74 стран мира. Им всем от 14 до 17 лет.

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    Автор: Ксения Сафронова


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О международной олимпиаде по немецкому языку на сайте Гёте-Института

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