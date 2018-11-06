 Луценко подал в отставку с поста генпрокурора Украины | Новости из Германии об Украине | DW | 06.11.2018

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Украина

Луценко подал в отставку с поста генпрокурора Украины

Юрий Луценко заявил о "пропагандистской кампании", развернутой вокруг убийства активистки Екатерины Гандзюк. Президент Порошенко пока не отреагировал на прошение Луценко об отставке.

Юрий Луценко

Юрий Луценко

Юрий Луценко подал заявление об отставке с должности генерального прокурора Украины. Это решение он связал с обвинениями в недобросовестном расследовании дела об убийстве советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк, заявив о "пропагандистской кампании". "Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не держится, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос", - отметил он во вторник, 6 ноября, выступая в Верховной раде.

Одновременно Луценко назвал "пиаром на крови" заявления, в которых вина за убийство Гандзюк возлагалась на представителей властей. Попытка распространить в СМИ лишь одну версию убийства также негативно сказалась на ходе расследования, подчеркнул он.

"Я свою работу выполнял и буду выполнять. Но терпеть обвинения, когда следствие работает, я не намерен. Пусть журналист Мустафа Найем занимается расследованием, а я ухожу", - сообщил Луценко.

Президент страны Порошенко пока не отреагировал на прошение Луценко об отставке.

Правящая коалиция не поддерживает отставку Луценко

В свою очередь первый заместитель председателя Рады Ирина Геращенко указала, что правящая коалиция не поддерживает отставку Луценко. "Я обращаюсь сейчас к председателю парламента поставить (этот вопрос) на голосование, и мы увидим, что коалиция не дает на это голоса", - заявила она.

Контекст

Накануне депутат Рады из фракции БПП, журналист Мустафа Найем сообщил о требовании нескольких парламентариев создать комиссию для расследования нападений на общественных активистов за последние два года.

Гандзюк скончалась после нападения в июле

Советница мэра Херсона и общественный деятель Екатерина Гандзюк 4 ноября скончалась в киевской больнице от последствий нападения, произошедшего три месяца назад. 31 июля в Херсоне неизвестный облил ее серной кислотой. Женщина получила химический ожог более 30 процентов поверхности тела.

Национальная полиция Украины переквалифицировала нападение на Гандзюк с покушения на умышленное убийство. Расследование проводит Служба безопасности Украины. Сама Гандзюк считала заказчиками нападения сотрудников правоохранительных органов. Активистка обвиняла в коррупции местных полицейских и чиновников, а также конфликтовала с пророссийскими политиками.

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