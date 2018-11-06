 Луценко направил Порошенко заявление об отставке с поста генпрокурора | Новости из Германии об Украине | DW | 07.11.2018

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Украина

Луценко направил Порошенко заявление об отставке с поста генпрокурора

Юрий Луценко попросил президента Украины уволить его по собственному желанию. Накануне в Раде прошло голосование по отставке Луценко, но большинство депутатов высказались против его ухода.

Юрий Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко передал заявление о своей отставке президенту страны Петру Порошенко. Об этом в среду, 7 ноября, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. "Да, он передал заявление", - цитируют ее слова украинские СМИ.

Контекст

За возможную отставку Юрия Луценко проголосовали 38 парламентариев, против - 116. Президент Порошенко пока не отреагировал на прошение Луценко об отставке. (06.11.2018)

Смерть украинской активистки Екатерины Гандзюк потрясла украинскую общественность. Представители гражданского общества считают неэффективным расследование дела о нападении на Гандзюк. (05.11.2018)

Луценко 6 ноября на заседании Верховной рады Украины заявил, что еще до конца дня напишет заявление об отставке и передаст его Порошенко. Он также попросил, чтобы депутаты рассмотрели это заявление на текущей неделе. Луценко сказал, что он подает в отставку, поскольку более не желает терпеть вмешательства в работу правоохранительных органов на фоне скандала, вызванного ходом расследования убийства гражданской активистки Екатерины Гандзюк.

После этого в Раде прошло рейтинговое голосование по отставке Юрия Луценко, однако в поддержку смещения генпрокурора высказались  лишь 38 депутатов, 116 выступили против.

В адрес правоохранительных органов Украины уже неоднократно звучали обвинения в затягивании расследования нападений на общественных активистов. Особенно большой резонанс вызвала смерть сотрудницы Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк, которая была известна своей активной позицией по разоблачению преступных и коррупционных схем представителей местной власти и силовых структур. В конце июля в Херсоне неизвестный облил ее серной кислотой. Гандзюк получила ожоги около 40 процентов тела, перенесла множество операций, но в воскресенье, 4 ноября, скончалась.

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    Автор: Сергей Елкин


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