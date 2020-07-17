 Лукашенко утверждает, что бессимптомно перенес коронавирус | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 28.07.2020

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Беларусь

Лукашенко утверждает, что бессимптомно перенес коронавирус

По словам президента Беларуси, медики сделали заключение, что он перенес коронавирус, не заболев нетипичной пневмонией. "Слава богу, что мне удалось попасть в когорту бессимптомных", - заявил Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко (фото из архива)

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что перенес на ногах коронавирус. Об этом он рассказал во вторник, 28 июля, во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД.

"Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус", - цитирует слова президента Беларуси государственное информагентство БелТА. По словам Лукашенко, заключение о том, что он бессимптомно перенес коронавирус, врачи сделали накануне.

"Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных", - отметил глава государства, добавив, что он таким образом "попал в золотой фонд Беларуси", перенеся вирус SARS-CoV-2.

В отличие от многих других стран мира, власти Беларуси не принимали комплексных мер в борьбе против коронавируса, таких как локдаун или соблюдение социальной дистанции. В стране зарегистрировано более 67 000 подтвержденных случаев инфицирования и 543 случая смерти.

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  • Анатолий Михайлов

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Академик Анатолий Михайлов (Литва)

    Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

  • Андрей Вардомацкий

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)

    Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

  • Алесь Зарембюк

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)

    Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

  • Алесь Михалевич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)

    То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

  • Владимир Кобец

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)

    Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

  • Кирилл Атаманчик

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)

    Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

  • Павел Маринич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Бизнесмен Павел Маринич (Литва)

    Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.

    Автор: Галина Петровская


Смотреть видео 13:54

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