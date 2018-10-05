 Лукашенко намерен сформировать новое правительство до выборов | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 25.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Беларусь

Лукашенко намерен сформировать новое правительство до выборов

По словам президента Беларуси, новое правительство в стране будет сформировано до президентских выборов, которые намечены на 9 августа, "чтобы люди видели, с кем мы будем работать".

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 25 мая, объявил о намерении сформировать новое правительство до президентских выборов. Они должны состояться в Беларуси 9 августа 2020 года.

"Мы всегда после регистрации действующего президента в кандидаты в президенты объявляли новый состав правительства до выборов", - указал Александр Лукашенко. Объявление нового состава кабинета министров он назвал принципиальным вопросом - "чтобы люди видели, с кем мы будем работать". 

"А то что? Выборы прошли, люди за тебя проголосовали... А ты не то родственников, не то любимых, не то родных и прочих в это правительство тянешь", - заявил президент Беларуси. Члены нынешнего правительства Беларуси занимают свои должности с 18 августа 2018 года. Перед этим Лукашенко отправил в отставку кабинет Андрея Кобякова за невыполнение президентских указаний.

Смотрите также:

  • Анатолий Михайлов

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Академик Анатолий Михайлов (Литва)

    Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

  • Андрей Вардомацкий

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)

    Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

  • Алесь Зарембюк

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)

    Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

  • Алесь Михалевич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)

    То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

  • Владимир Кобец

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)

    Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

  • Кирилл Атаманчик

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)

    Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

  • Павел Маринич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Бизнесмен Павел Маринич (Литва)

    Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.

    Автор: Галина Петровская


Смотреть видео 14:40

Блогер против Лукашенко: за что в Беларуси задерживают накануне выборов. DW Новости

Аудио- и видеофайлы по теме

Лукашенко о коронавирусе, психозе и Боге, или Кто помогает медикам в Беларуси. DW Новости  

Беларусь: субботник во время коронавируса  

Также по теме

Weißrussland: Minsk, Belarus: Ministerpräsident Siarhiej Rumas

Чего ожидать от нового белорусского премьера Румаса 05.10.2018

Палата представителей Беларуси 5 октября дала согласие на назначение премьер-министром Сергея Румаса, который еще 18 августа занял эту должность. Стоит ли ждать изменений в стране?

Реклама

Самые читаемые

Задержан второй администратор паблика "Омбудсмен полиции"  

Пекин: закон о Гонконге должен вступить в силу немедленно  

Хроника пандемии: Берлин готов лечить пациентов c COVID-19 из Москвы  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно