Лукашенко заявил, что революций в Беларуси быть не может

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен в том, что революций в республике быть не может. Об этом глава белорусского государства заявил в пятницу, 26 июня, выступая перед сотрудниками предприятия "Беларуськалий" в Солигорске.

"Власть будет делать все, чтобы не допустить в стране майданов, а революций в Беларуси быть не может", - заявил Лукашенко. По словам президента Беларуси, "лимит революций" в стране исчерпали. "Более того - у нас революционеров нет, а вот "майданутых" у нас хватает", - подчеркнул он.

Выступая перед работниками "Беларуськалия", Лукашенко указал, что не просит их кого-то поддержать. "Как хотите, так и поступайте", - заявил он. "Но помните главное: нами не должны управлять из-за границы, мы должны жить собственным умом. Если вы за, тогда будем защищать свою страну и наших детей, если против, то ищите другого президента", - заявил Лукашенко.

Лукашенко намерен провести референдум по изменению конституции Беларуси

Ранее в тот же день президент Беларуси сообщил, что в стране будет проведен референдум по изменению конституции. При этом Лукашенко пояснил, что категорически против возвращения к Основному закону образца 1994 года, как это предлагает претендент на пост главы государства Виктор Бабарико.

"Она (новая редакция конституции - Ред.) будет приниматься на референдуме, мы должны четко определить, каким путем будем идти. Или мы пойдем путем, как предлагают сегодня мои "альтернативщики", через приватизацию, реформы и так далее - это не со мной, я не пойду на слом социального уклада нашей страны", - цитирует Александра Лукашенко государственное информагентство БелТА.

Вечером 19 июня референдум по вопросу изменения Конституции Беларуси предложил провести Виктор Бабарико. Об этом банкир, претендующий на президентское кресло, заявил в видеообращении, записанном незадолго до того, как его задержали сотрудники КГБ. Оно было опубликовано на канале Бабарико в YouTube.

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