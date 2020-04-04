Лукашенко заявил, что катастрофы с коронавирусом в Беларуси нет

В Беларуси, по данным на вторник, 7 апреля, количество пациентов с подтвержденным диагнозом коронавируса SARS-CoV-2, достигло 794 человек. 31 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Суточный прирост, с 6 по 7 апреля, составил в стране 160 пациентов. Тем не менее президент Беларуси Александр Лукашенко, комментируя эту статистику, заявил, что "катастрофы абсолютно нет".

"Да, прирост у нас наблюдается. Слава Богу, что не лавинообразный. И это надо удержать", - цитирует главу белорусского государства информагентство БелТА. При этом Лукашенко отметил, что "видит узкие места" в системе здравоохранения Беларуси, но собирается "спросить" с чиновников, "когда этот психоз закончится и когда уйдут эти болезни".

В то же время президент отметил, что при необходимости и сам готов подключиться к борьбе с COVID-19. "Если что-то могу для вас сделать, пожалуйста, скажите. Я уже министру говорил: надо, Владимир Степанович (глава Минздрава РБ Владимир Караник. - Ред.), значит, с тобой пойдем лечить людей. Я уже говорил ему. Он говорит: пока не надо", - сказал Лукашенко 7 апреля, заслушав доклад по готовности системы здравоохранения Беларуси противодействовать угрозам распространения коронавируса.

Лукашенко грозит правительству отставкой

В то же время президент поручил Минздраву принять меры по защите врачей от коронавируса, а Комитету государственного контроля - разобраться с проблемой роста цен на лекарства и средства медицинской защиты.

"И не надо мне говорить, что цены поднялись на имбирь и лимон, на чеснок и цыбулю. Слушайте, лука у нас хватает! Разбирайтесь", - дал указания президент.

В то же время Александр Лукашенко заявил, что отправит правительство в отставку, если в условиях пандемии COVID-19 у белорусских медиков не будет хватать средств индивидуальной защиты. "Я премьер-министра и правительство предупредил: если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает в аптеках, магазинах или больницах, особенно для защиты врачей, - правительства не будет. Будут работать другие", - цитирует главу государства информагентство БелТА.

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