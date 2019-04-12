Лукашенко анонсировал изменения в конституции Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "навластвовался" и хочет оставить своему преемнику конституцию, в которой будут перераспределены полномочия между ветвями власти. Об этом он сообщил в пятницу, 19 апреля, в своем ежегодно послании к народу и парламенту. "Надо нагружать властными полномочиями другие структуры и ветви власти", - в частности, подчеркнул он.

Лукашенко заявил, что изменения в конституции не будут служит цели сохранить его власть после ухода с поста президента. "Этого в стране не будет, я вам точно обещаю. Я думаю о будущем страны, а не о своей личной власти. Я уже навластвовался", - отметил он. По словам президента, будущий глава государства должен "не так много мотаться по полям и фермам", а вместо этого обязан "подтянуть политические партии, чтобы они генерировали нам нормальных руководителей".

В то же время проект конституционной реформы далек от завершения, сообщил Лукашенко. "Мы еще не выработали даже концепцию этой конституции. Эта концепция появится только тогда, когда я получу окончательные предложения от разных слоев нашего общества", - заверил он. Кроме того Лукашенко анонсировал проведение в этом году досрочных парламентских выборов и предложил дату их проведения - 7-го ноября. По конституции Беларуси, именно президент назначает парламентские выборы.

Канцлер Австрии похвалил внешнеполитический курс Беларуси

Фигура Лукашенко долгие годы воспринималась в Евросоюзе крайне спорно. В отношении Беларуси с 1997 по 2016 годы действовали различные санкции ЕС. Большая их часть была отменена в 2016 году, в том числе запрет на въезд в Евросоюз около 170 белорусских граждан, включая Лукашенко. Это было сделано в ответ на посредничество Лукашенко в конфликте на востоке Украины, а также на освобождение из заключения ряда политзаключенных в Беларуси.

В марте австрийский канцлер Себастиан Курц похвалил "позитивный курс" Беларуси, "направленный на сближение с Евросоюзом, не отказываясь от хороших отношений с Россией". Этот "успешный подход" может послужить моделью выстраивания отношений "для других стран региона", сказал Курц, приглашая Лукашенко в Австрию.

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