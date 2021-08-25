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Живописные развалины этого замка возвышаются над Рейном недалеко от всемирно известной скалы Лорелей.
Развалины этого старинного замка возвышаются над Рейном недалеко от всемирно известной скалы Лорелей.
Обвал горной породы на Среднем Рейне произошел 15 марта. Никто не пострадал, но движение поездов пока не возобновили.
На рейнской скале Лорелей после трехлетней реконструкции открывается новый посетительский центр.
Так называется новая книга, в которой идет речь о подземельях, замках, непроходимых чащобах, нацистских бункерах, старинных легендах и тайнах новейшей истории.
Исполнилось 220 лет со дня рождения Генриха Гейне. Нигде за пределами Германии выдающийся немецкий поэт не пользуется такой известностью, как в России.
Рейн - это не просто река. Он давно стал мотивом для художников и фотографов. В Германии проходят сразу две выставки, посвященные Рейну.
"Не знаю, о чем я тоскую"… Эти знаменитые строки Генриха Гейне посвящены одной из достопримечательностей этой долины, внесенной в список ЮНЕСКО.
Согласно преданию, сидевшая на ней русалочка становилась причиной гибели кораблей.
В Кобленце представлены результаты конкурса эскизов для новой планировки туристического комплекса на "самой романтической скале Германии".
Одно из самых известных стихотворений не только немецкой, но и мировой литературы - баллада Генриха Гейне о Лорелей. Интересно, что не он первым рассказал о губительной красавице.
Средний Рейн - уникальный культурно-исторический ландшафт и популярный туристический регион Германии.
Эта обитель расположена в одном из самых старых мест паломничества в Германии. Кроме того, именно здесь находилась первая в мире монастырская типография.
Средний Рейн ежегодно посещают миллионы туристов, но весной он кажется покинутым и забытым. Воспользуемся моментом, чтобы неспешно прогуляться по пустым улицам.
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