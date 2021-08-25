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Лорелей

ARCHIV - 19.05.2019, Rheinland-Pfalz, St. Goar: Die Luftaufnahme mit einer Drohne zeigt Burg Rheinfels. Im Rechtsstreit um die Burg Rheinfels mit dem Chef des Hauses Hohenzollern will das Landgericht Koblenz am 25.06.2019 seine Entscheidung verkünden. Georg Friedrich Prinz von Preußen fordert den einstigen Familienbesitz hoch über St. Goar am Rhein zurück. (zu dpa «Entscheidung im Prozess um Burg Rheinfels erwartet») Foto: Thomas Frey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Замок Райнфельс 25.08.2021

Живописные развалины этого замка возвышаются над Рейном недалеко от всемирно известной скалы Лорелей.
Burg Rheinfels, Sankt Goar, Mittelrheintal, Weltkulturerbe der UNESCO, Rheinland-Pfalz, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer..

Замок Райнфельс - живописные руины на Рейне (фотогалерея) 25.08.2021

Развалины этого старинного замка возвышаются над Рейном недалеко от всемирно известной скалы Лорелей.
Am Felsrutsch, der die Bahnstrecke im Mittelrheintal bei Kestert versperrt, werden die letzten Vorbereitungen für die Sprengung getroffen. (Luftaufnahme mit einer Drohne)

Как идут аварийные работы на месте обвала скалы около Лорелей (фото) 23.03.2021

Обвал горной породы на Среднем Рейне произошел 15 марта. Никто не пострадал, но движение поездов пока не возобновили.
11.04.2019, Rheinland-Pfalz, St.Goarshausen: Die Luftaufnahme mit einer Drohne zeigt das neu gestaltete Plateau hinter dem Loreleyfelsen. Der Inbegriff der Rheinromantik, das Herz des Welterbes Oberes Mittelrheintal, der Hotspot des Tagestourismus hat nach dem ersten Spatenstich 2016 ein neues Antlitz bekommen. Foto: Thomas Frey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Скала, русалочка и легенда: на Рейне модернизировали Лорелей (фото) 18.04.2019

На рейнской скале Лорелей после трехлетней реконструкции открывается новый посетительский центр.
27.03.2017 Berliner Unterwelten e. V. präsentiert im Rahmen der neuen Tour A 'Der AEG-Versuchstunnel' den ersten U-Bahntunnel Deutschlands, der in diesem Jahr 120 Jahre alt wird. Die lange Zeit nicht öffentlich zugängliche Anlage liegt in bis zu 6,5 Metern Tiefe unter dem ehemaligen Werksgelände der Allgemeinen Electricitäts-Gesellschaft (AEG) an der Voltastraße. Berlin, 27.03.2017 | Verwendung weltweit

Зловещие места Германии 17.08.2018

Так называется новая книга, в которой идет речь о подземельях, замках, непроходимых чащобах, нацистских бункерах, старинных легендах и тайнах новейшей истории.
Heinrich Heine,Portraet/Gemaelde Oppenheim Heine, Heinrich Dichter Duesseldorf 13.12.1797 - Paris 17.2.1856. - Portraet. - Gemaelde von Moritz Daniel Oppenheim, 1831. Oel auf Papier, auf Leinwand aufgezogen, 43 x 34 cm. Inv.Nr. 1162 Hamburg, Kunsthalle. E: Heinrich Heine / Portrait / Oppenheim Heine, Heinrich Poet Duesseldorf 13.12.1797 - Paris 17.2.1856. - Portrait. - Painting by Moritz Daniel Oppenheim, 1831. Oil on paper, transferred to canvas, 43 x 34cm. Inv.Nr. 1162 Hamburg, Kunsthalle. picture alliance/akg-images

Русский Гейне: контрабандная классика 13.12.2017

Исполнилось 220 лет со дня рождения Генриха Гейне. Нигде за пределами Германии выдающийся немецкий поэт не пользуется такой известностью, как в России.
Euromaxx Mythos Rhein Copyright: DW

Рейн: новый взгляд на могучую реку (видео) 28.09.2016

Рейн - это не просто река. Он давно стал мотивом для художников и фотографов. В Германии проходят сразу две выставки, посвященные Рейну.
#57786759 - Pfalzgrafenstein 01 © LianeM

Средний Рейн - романтическая долина Всемирного наследия 19.04.2016

"Не знаю, о чем я тоскую"… Эти знаменитые строки Генриха Гейне посвящены одной из достопримечательностей этой долины, внесенной в список ЮНЕСКО.
ARCHIV - Das Luftbild vom 26.06.2008 zeigt den Loreleyfelsen bei St. Goar (Rheinland-Pfalz) inmitten des UNESCO-Weltkulturerbegebiets Mittelrheintal. Foto: Thomas Frey/dpa (zu lrs Warten auf Sieger des Wettbewerbs zur Loreley-Umgestaltung vom 11.12.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Скала Лорелей на Рейне - место, воспетое Гейне (фото) 12.04.2016

Согласно преданию, сидевшая на ней русалочка становилась причиной гибели кораблей.
ARCHIV - Die Aufnahme zeigt den Loreleyfelsen am Rhein bei St. Goarshausen (Archivfoto vom 30.08.2003). Am 27. Juni 2002 ernannte die Kulturorganisation der Vereinten Nationen (UNESCO) das Obere Mittelrheintal zwischen Koblenz und Bingen zum Weltkulturerbe. Seitdem sind viele Projekte in dem romantischen strukturschwachen Tal in die Wege geleitet worden. Doch trotzdem klagen viele Orte nördlich und südlich des berühmten Loreley-Felsens weiterhin über sinkende Einwohnerzahlen. Auch ist der erhoffte Boom der Gäste-und Übernachtungszahlen unterm Strich bislang ausgeblieben. Foto: Thomas Frey dpa/lrs (zu lrs-Themenpaket: Weltkulturerbe vom 16.06.2007)

Лорелею готовят к 21-му веку 16.01.2015

В Кобленце представлены результаты конкурса эскизов для новой планировки туристического комплекса на "самой романтической скале Германии".
Statue der Loreley des italienischen Bildhauers Mariano Pinton aus dem Jahre 1979, Sankt Goarshausen, Mittelrheintal, Weltkulturerbe der UNESCO, Rheinland-Pfalz, Deutschland, Europa

Нимфа с золотыми волосами: триумфальная история колдуньи Лорелей 25.09.2013

Одно из самых известных стихотворений не только немецкой, но и мировой литературы - баллада Генриха Гейне о Лорелей. Интересно, что не он первым рассказал о губительной красавице.
Loreleifelsen / nach Koehler Lorelei bei Sankt Goarshausen am Rhein (Schieferfelsen, Hoehe 132 m, Schau- platz der Lorelei-Sage). - 'Loreley'. - Farblithographie nach Aquarell von Carl Philipp Christian Koehler (1827- 1890). Aus: Der Rhein, Aquarelle von C.P.C.Koehler, Darmstadt (C.Koehler's Ver- lag) o.J. (1873).

Всемирное наследие: Средний Рейн 18.04.2009

Средний Рейн - уникальный культурно-исторический ландшафт и популярный туристический регион Германии.
Mittelrhein, Marienthal, Heiligenfigur, Hand. Copyright: DW / Maksim Nelioubin. DEMASTERNEU106

700 лет паломничества в Мариенталь и первая в мире монастырская типография 08.04.2009

Эта обитель расположена в одном из самых старых мест паломничества в Германии. Кроме того, именно здесь находилась первая в мире монастырская типография.
#32775898 - Rüdesheim am Rhein (Mai 2011)© Kristan Autor KristanPortfolio ansehen Bildnummer 32775898 Land Deutschland

Средний Рейн: 67 километров Всемирного наследия 06.04.2009

Средний Рейн ежегодно посещают миллионы туристов, но весной он кажется покинутым и забытым. Воспользуемся моментом, чтобы неспешно прогуляться по пустым улицам.