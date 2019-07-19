 Лондон отказывается от обмена танкерами с Ираном | Новости из Германии о Европе | DW | 29.07.2019

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Европа

Лондон отказывается от обмена танкерами с Ираном

Глава британского МИДа Доминик Рааб заявил, что ситуация с Ираном должна быть разрешена не по принципу "услуга за услугу", а на основе правил международной правовой системы.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб

Лондон отклоняет возможность обмена задержанного Ираном британского танкера Stena Impero на иранский танкер Grace1, арестованный в Гибралтаре. Об этом заявил в понедельник, 29 июля, министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб. По его словам, ситуация не может быть разрешена по принципу "услуга за услугу". Он указал, что речь идет не о бартере, а о соблюдении международного права и правил международной правовой системы, и именно на этом будет настаивать Великобритания. С предложением об обмене выступил несколько дней назад президент Ирана Хасан Роухани.

Контекст

Власти Ирана заявили, что танкер столкнулся с рыболовным судном и проигнорировал его сигнал бедствия. Stena Impero находится в Бендер-Аббасе. Экипаж останется на борту до окончания расследования. (20.07.2019)

Власти Гибралтара считают, что супертанкер Grace 1 вез нефть на завод в Сирию в нарушение санкций Евросоюза. (04.07.2019)

Рааб заявил, иранцы незаконно захватили судно под британским флагом. И если они действительно хотят добиться того, чтобы их признали ответственными членами международного сообщества, то им необходимо придерживаться международной системы, основанной на правилах, и освободить экипаж Stena Impero, и само судно. Глава британского МИД указал, что, в отличие от британского судна, танкер Grace 1 был задержан на законных основаниях, поскольку вез нефть в Сирию в нарушение санкций ЕС.

Разные причины задержания танкеров

Танкер Grace1 был задержан 4 июля властями Гибралтара - заморской территории Великобритании. Его команду подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС.

19 июля Иран задержал британский танкер Stena Impero  в Ормузском проливе. Танкер нарушал международные правила судоходства, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

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    Автор: Наталья Позднякова


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