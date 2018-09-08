Лондон обещает схватить подозреваемых в отравлении Скрипалей, как только они покинут РФ

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заверил, что двое подозреваемых в использовании нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери будут немедленно задержаны после того, как покинут Россию. Министр отметил в воскресенье, 9 сентября, что "сотрудники ГРУ получают приказы от представителей самого высокого уровня российской власти". Осознавая, что в России эти подозреваемые будут недоступны для британского законодательства, Джавид заявил BBC, что "если они когда-либо покинут территорию Российской Федерации, Британия и ее союзники задержат их и представят к наказанию".

Британские власти назвали подозреваемых в отравлении Скрипалей 5 сентября. В Лондоне полагают, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. По данным британских спецслужб, они оба являются офицерами ГРУ.

Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии на одной из скамеек в Солсбери в начале марта 2018 года. Полиция заявила, что они были отравлены ядовитым веществом типа "Новичок". После длительного лечения оба покинули больницу, а их нынешнее место пребывания держится в тайне. В организации покушения на Скрипалей Великобритания обвиняет Россию. Москва категорически отвергает эти обвинения.

В конце июня в британском городе Эймсбери были госпитализированы Чарли Роули и его гражданская жена Дон Стёрджес, которая скончалась 8 июля. Как позднее установили эксперты, они были отравлены тем же веществом, что и Скрипали.

По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери Где нашли следы "Новичка" В день отравления, 4 марта 2018 года, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были в баре The Mills в центре Солсбери и обедали в итальянском ресторане Zizzi. Около 16 часов по местному времени их нашли без сознания на скамейке рядом с торговым центром The Maltings. Полиция обнаружила в баре и ресторане следы "Новичка". Самой высокой концентрация яда оказалась на ручке входной двери дома Скрипаля.

По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери Между Солсбери и Эймсбери Военная научно-техническая лаборатория "Портон-Даун", где было установлено, что яд, которым отравили Скрипалей, - это "Новичок", находится почти ровно посередине между Солсбери и Эймсбери. В Эймсбери живет еще один пострадавший от отравления этим ядом - Чарли Роули.

По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери Еще двое пострадавших от "Новичка" В "Портон-Даун" установили, что Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая скончалась от отравления, тоже подверглись воздействию "Новичка". За день до того, как им стало плохо, Роули и Стерджес были в Солсбери. Они побывали в садах королевы Елизаветы в десяти минутах ходьбы от скамейки, где нашли Скрипалей, и в приюте для бездомных. где жила Стерджес. Вечером пара уехала в Эймсбери.

По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери Как развивались события в Эймсбери Утром 30 июня "скорая" увезла Дон Стерджес из дома Роули в Эймсбери. В тот же день госпитализировали и ее друга. Перед тем, как ему стало плохо, Роули был в аптеке Boots и баптистской церкви в Эймсбери. Жителям города, посещавшим эти места, было рекомендовано принять меры предосторожности. Позднее в доме Роули полиция нашла флакон с веществом, идентифицированным как "Новичок". Автор: Ирина Филатова

