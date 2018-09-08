 Лондон обещает схватить подозреваемых в отравлении Скрипалей, как только они покинут РФ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.09.2018

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Мир

Лондон обещает схватить подозреваемых в отравлении Скрипалей, как только они покинут РФ

По утверждению Великобритании, пока подозреваемые в использования "Новичка" в Солсбери находятся на территории России, задержать их невозможно.

Один из подозреваемых в покушении на Скрипалей

Один из подозреваемых в покушении на Сергея и Юлию Скрипалей

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заверил, что двое подозреваемых в использовании нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери будут немедленно задержаны после того, как покинут Россию. Министр отметил в воскресенье, 9 сентября, что "сотрудники ГРУ получают приказы от представителей самого высокого уровня российской власти". Осознавая, что в России эти подозреваемые будут недоступны для британского законодательства, Джавид заявил BBC, что "если они когда-либо покинут территорию Российской Федерации, Британия и ее союзники задержат их и представят к наказанию". 

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Британские власти назвали подозреваемых в отравлении Скрипалей 5 сентября. В Лондоне полагают, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. По данным британских спецслужб, они оба являются офицерами ГРУ.

Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии на одной из скамеек в Солсбери в начале марта 2018 года. Полиция заявила, что они были отравлены ядовитым веществом типа "Новичок". После длительного лечения оба покинули больницу, а их нынешнее место пребывания держится в тайне. В организации покушения на Скрипалей Великобритания обвиняет Россию. Москва категорически отвергает эти обвинения.
В конце июня в британском городе Эймсбери были госпитализированы Чарли Роули и его гражданская жена Дон Стёрджес, которая скончалась 8 июля. Как позднее установили эксперты, они были отравлены тем же веществом, что и Скрипали.

  • Инфокарта Места, связанные с отравлением Скрипалей

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Где нашли следы "Новичка"

    В день отравления, 4 марта 2018 года, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были в баре The Mills в центре Солсбери и обедали в итальянском ресторане Zizzi. Около 16 часов по местному времени их нашли без сознания на скамейке рядом с торговым центром The Maltings. Полиция обнаружила в баре и ресторане следы "Новичка". Самой высокой концентрация яда оказалась на ручке входной двери дома Скрипаля.

  • Инфокарта Где находится лаборатория Портно-Даун

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Между Солсбери и Эймсбери

    Военная научно-техническая лаборатория "Портон-Даун", где было установлено, что яд, которым отравили Скрипалей, - это "Новичок", находится почти ровно посередине между Солсбери и Эймсбери. В Эймсбери живет еще один пострадавший от отравления этим ядом - Чарли Роули.

  • Инфокарта Поездка Роули и Cтерджес в Солсбери 29 июня

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Еще двое пострадавших от "Новичка"

    В "Портон-Даун" установили, что Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес, которая скончалась от отравления, тоже подверглись воздействию "Новичка". За день до того, как им стало плохо, Роули и Стерджес были в Солсбери. Они побывали в садах королевы Елизаветы в десяти минутах ходьбы от скамейки, где нашли Скрипалей, и в приюте для бездомных. где жила Стерджес. Вечером пара уехала в Эймсбери.

  • Инфокарта Где Роули и Стерджес былипосле отравления

    По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

    Как развивались события в Эймсбери

    Утром 30 июня "скорая" увезла Дон Стерджес из дома Роули в Эймсбери. В тот же день госпитализировали и ее друга. Перед тем, как ему стало плохо, Роули был в аптеке Boots и баптистской церкви в Эймсбери. Жителям города, посещавшим эти места, было рекомендовано принять меры предосторожности. Позднее в доме Роули полиция нашла флакон с веществом, идентифицированным как "Новичок".

    Автор: Ирина Филатова


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Британские власти считают, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль ядом "Новичок" причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Этим же ядом была отравлена умершая британка Дон Стерджес. (10.07.2018)  

По местам отравления Скрипалей и пары из Эймсбери

Галерея DW о главных местах в Солсбери и Эймсбери, связанных с отравлением ядом "Новичок".  

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Британская прокуратура о подозреваемых в отравлении Скрипалей  

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