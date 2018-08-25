 Лондон не продлил лицензию сервиса такси Uber | Новости из Германии о Европе | DW | 25.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Лондон не продлил лицензию сервиса такси Uber

По данным оператора системы общественного транспорта в Лондоне, через Uber в городе было заказано не менее 14 тысяч поездок, которые совершили шоферы, не имеющие на это права.

Приложение Uber в мобильном телефоне

Приложение Uber в мобильном телефоне

Сервис по заказу такси Uber потеряет возможность предлагать свои услуги в Лондоне. Оператор системы общественного транспорта Transport for London (TfL) сообщает в понедельник, 25 ноября, что не будет продлевать лицензию Uber, которая была выдана в сентябре сроком на два месяца. В качестве причин указывается, что сервис допустил ошибки, которые поставили под угрозу безопасность пассажиров.

В частности, через Uber в Лондоне было заказано не менее 14 тысяч поездок, которые совершили шоферы, использовавшие без разрешения профили уже зарегистрированных таксистов. Эти шоферы на самом деле не имели права перевозить людей, так как не были застрахованы и в ряде случаев даже не обладали водительскими правами, сообщает далее TfL.

Контекст

ФРГ - один из мировых лидеров во многих сферах. Но когда речь заходит о Wi-Fi, бесконтактной оплате или Uber, ставших обыденностью в России, ситуация совсем иная. Почему - объясняет DW. (25.08.2018)

Громкая сделка: Яндекс.Такси и Uber объединяют усилия в России и странах СНГ. Возможно ли будет воспользоваться услугами нового СП в Германии? (14.07.2017)

Несмотря на то, что в системе Uber в последнее время произошли позитивные изменения, у транспортного оператора нет уверенности, что его ошибки не повторятся в будущем.

В Лондоне Uber пользуются 3,5 млн человек

Uber может оспорить решение TfL в течение 21 дня. На протяжении этого срока сервис может продолжить работу в британской столице, одной крупнейших площадок в Европе для таксистов. Здесь приложением Uber пользуются около 3,5 млн человек, а 40 тысяч человек зарегистрированы в качестве водителей.  

Смотрите также:

  • Yellow cab в Нью-Йорке

    Вокруг света на такси

    Культовые кэбы

    Всемирно известные yellow cabs - желтые такси Нью-Йорка - прекратили выпускать в 1980-х годах. Эти крепкие и просторные автомобили стали настоящей легендой. Последний из них был продан на аукционе в 1999 году - за 134,5 тысячи долларов! На дорогах их можно встретить и сегодня, но в качестве такси они уже отслужили свое: машины расходуют слишком много бензина.

  • Такси только для женщин

    Вокруг света на такси

    В розовых тонах

    В больших городах Мексики небезопасно, особенно для представительниц слабого пола. Поэтому несколько городов, среди которых Мехико и Пуэбла, выделили деньги на проект Pink Сabs. Эти ярко-розовые такси предназначены только для женщин и женщин с детьми. В салоне автомобиля всегда есть три важные вещи: система навигации GPS, кнопка экстренного вызова и косметический набор.

  • Такси на Кубе

    Вокруг света на такси

    Назад в прошлое

    На Кубе можно увидеть большое количество американских автомобилей 1950-1960-х годов. Олдтаймеры способны проехать более 100 тысяч километров и до сих используются в качестве такси. Для туристов поездка на такой машине - целое событие. Зачастую такси приходится делить с несколькими пассажирами, которых водитель собирает по пути. Контакт с местными жителями в таком случае обеспечен.

  • Такси в Киншасе

    Вокруг света на такси

    Места хватит всем

    Любопытный факт из города Киншасы, столицы Конго. Здесь, несмотря на неудобства, в такси допускается неограниченное число пассажиров. Пока машина едет, каждый желающий может запрыгнуть в кузов. Такую картину можно увидеть не только в Африке, но и во многих азиатских странах. Для их жителей такси - единственный способ поездки на большие расстояния.

  • Водное такси в Дубае

    Вокруг света на такси

    Водное такси

    Дубай-Крик длиной в 14 километров разделяет город-миллионник в Персидском заливе на две части. Число мостов невелико, поэтому водное такси пользуется большим спросом. В бухте ходят исключительно традиционные деревянные лодки. Маленькая абра способна перевезти до 20 человек. Услугами пользуются и рабочие, и менеджеры, и туристы. Одна такая поездка стоит около 22 центов.

  • Рикша в Калькутте

    Вокруг света на такси

    Тяжелый труд

    Этим японским изобретением пользуются в разных странах мира - правда, теперь в виде вело- или моторикши. Традиционные повозки, "запряженные" людьми, почти исчезли с улиц городов. Но их еще можно нередко увидеть в индийской Калькутте. Однако и здесь немало противников этого старомодного и негуманного вида транспорта.

  • Такси в Тайланде

    Вокруг света на такси

    На особом счету

    Поездка на такси в Тайланде может стать настоящим приключением. Пассажир, предпочитающий тук-тук - трехколесный крытый мотороллер, должен обладать стальными нервами. Куда комфортнее обычный автомобиль. Совет туристам: перед тем, как сесть в такси, следует оговорить цену, чтобы потом не кусать себе локти. Монахи же здесь на особом счету: они имеют право на бесплатный проезд.

  • Такси в Камбодже

    Вокруг света на такси

    Дешево и сердито

    В Камбодже множество видов общественного транспорта: от рикши до микроавтобусов. Проезд в пикапе - один из самых дешевых вариантов. Тот, кто не придает большого значения комфорту, может разместиться в кузове. В этом случае пассажиру придется смириться с тем, что он будет делить место с животными.

  • Такси в Китае

    Вокруг света на такси

    Трудности перевода

    В Китае такси считается самым удобным средством передвижения. Только в одном Пекине работают около 70 тысяч такси. Многие китайские таксисты не говорят по-английски, поэтому туристам нужно иметь наготове листок с написанным по-китайски адресом. Не стоит удивляться и наличию зеленого чая в салоне: без него таксист не отправится в путь.

  • На улицах Лондона

    Вокруг света на такси

    Экологичная альтернатива

    Картина, типичная для Лондона: черные такси и красные двухэтажные автобусы. Впрочем, вскоре она изменится, так как старые black cabs потребляют много бензина. Мэр города активно выступает за охрану окружающей среды, поэтому намерен запретить использование этих автомобилей в городе. Им на смену появятся более экономичные и экологичные машины, которые к тому же будут радовать глаз яркостью цветов.

  • Такси в Берлине

    Вокруг света на такси

    Прямые и приветливые

    В Берлине насчитывается около восьми тысяч такси. Уже по прилете в аэропорт Тегель пассажиров встречают выстроенные в стройные ряды машины. И в центре города с такси не будет проблем. А берлинские таксисты считаются самыми приветливыми в Германии - несмотря на их прямоту.

  • Гондолы

    Вокруг света на такси

    Венецианская роскошь

    Конечно, по каналам итальянской Венеции курсируют и мототакси. Однако специально для романтиков существует возможность прокатиться на гондоле, еще лучше - с поющим гондольером. Это настоящий символ венецианской жизни. Туристы, будьте готовы раскошелиться: 40-минутная поездка может обойтись в 150 евро!

    Автор: Сильке Вюнш, Малика Шайкенова


Смотреть видео 01:19

В США начали расследование против компании Uber

Контекст

Вокруг света на такси

Будь то перегруженный пикап, велорикша или роскошная гондола - в любой стране поездка на такси гарантирует тесное знакомство с местной культурой. (26.08.2014)  

Ссылки в интернете

Оператор системы общественного транспорта Transport for London - о решении не продлевать лицензию сервису Uber

Аудио- и видеофайлы по теме

В США начали расследование против компании Uber  

Uber умер? или Почему таксисты вздохнули с облегчением  

Популярное такси-приложение Uber под запретом  

Также по теме

Deutschland App Uber - Smartphone neben Taxis

От Wi-Fi до Uber: в чем Германия отстает от России и других стран 25.08.2018

ФРГ - один из мировых лидеров во многих сферах. Но когда речь заходит о Wi-Fi, бесконтактной оплате или Uber, ставших обыденностью в России, ситуация совсем иная. Почему - объясняет DW.

Реклама

Самые читаемые

Необычная терапия: почему европейцы едут лечиться в Грузию  

Бавария не войдет в немецкий Совет по вопросам образования  

Из-за оправданного "морского котика" ушел в отставку министр ВМС США  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно