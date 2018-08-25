Лондон не продлил лицензию сервиса такси Uber

Сервис по заказу такси Uber потеряет возможность предлагать свои услуги в Лондоне. Оператор системы общественного транспорта Transport for London (TfL) сообщает в понедельник, 25 ноября, что не будет продлевать лицензию Uber, которая была выдана в сентябре сроком на два месяца. В качестве причин указывается, что сервис допустил ошибки, которые поставили под угрозу безопасность пассажиров.

В частности, через Uber в Лондоне было заказано не менее 14 тысяч поездок, которые совершили шоферы, использовавшие без разрешения профили уже зарегистрированных таксистов. Эти шоферы на самом деле не имели права перевозить людей, так как не были застрахованы и в ряде случаев даже не обладали водительскими правами, сообщает далее TfL.

Несмотря на то, что в системе Uber в последнее время произошли позитивные изменения, у транспортного оператора нет уверенности, что его ошибки не повторятся в будущем.

В Лондоне Uber пользуются 3,5 млн человек

Uber может оспорить решение TfL в течение 21 дня. На протяжении этого срока сервис может продолжить работу в британской столице, одной крупнейших площадок в Европе для таксистов. Здесь приложением Uber пользуются около 3,5 млн человек, а 40 тысяч человек зарегистрированы в качестве водителей.

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