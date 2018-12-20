 Лондон и Варшава усилят борьбу с российской дезинформацией | Новости из Германии о Европе | DW | 20.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Лондон и Варшава усилят борьбу с российской дезинформацией

Стороны договорились о создании нового подразделения по противодействию "враждебной деятельности России". Ежегодные консультации по данной теме начнутся уже в январе.

Курсор компьютерной мыши над опцией пожаловаться на твит

Великобритания и Польша создадут новое совместное подразделение для "противодействия российской дезинформации" и  собираются проводить ежегодные консультации по поводу "враждебной деятельности Москвы". Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции по итогам переговоров с польским коллегой Тадеушем Моравецким в четверг, 20 декабря, в Лондоне.

Контекст

Члены одного из комитетов британской Палаты общин выпустили доклад о фейковых новостях. Значительная часть текста посвящена России. DW - о важнейших деталях. (30.07.2018)

​​​​​​​За год до выборов в Европарламент Еврокомиссия представила ряд мер по борьбе с дезинформацией в Сети. Речь не идет о новых правилах, онлайн-ресурсы сами должны решить проблему. (26.04.2018)

"Мы полны решимости защищать наши демократии посредством ежегодных консультаций, посвященных враждебной деятельности России, и более близкого сотрудничества между нашими оборонными и разведывательными ведомствами. Обсуждения начнутся в начале следующего года, - сказала Мэй. - Мы также будем делиться нашими знаниями, чтобы создать в Польше новое подразделение, которое будет напрямую противодействовать российской дезинформации и гарантирует быстрое выявление враждебной деятельности против государства или коммерческих объектов".

В ходе пресс-конференции, Мэй упомянула об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери и попытке кибервзлома базы ОЗХО в Гааге, в которых ряд стран обвиняют Россию, назвав подобные действия "неприемлемыми". Со своей стороны Моравецкий подчеркнул важность сохранения сильного Североатлантического альянса, "особенно, на фоне угроз со стороны наших восточных соседей".

В декабре 2017 года Лондон и Варшава подписали новый договор о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности.

Смотрите также:

  • кариткатура Елкина о российских хакерах

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Российские "мишки"

    За последние годы новости о хакерах и кибератаках стали уже обыденностью. Зачастую авторство взломов приписывается нескольким группам хакеров - Cozy Bear (дословно "уютный медведь", известна еще как APT29), Fancy Bear ("модный медведь", APT28) и Energetic Bear ("энерегетический медведь"), которые связывают с российскими спецслужбами. Улики косвенные, но с каждым разом их становится все больше.

  • сервер с проводами

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Атаки на энергосети США и Германии

    Летом 2018 года стало известно об атаках хакерской группировки Energetic Bear на энергосети США и Германии. По оценкам америкаснких спецслужб, в США взломщики даже дошли до этапа, когда могли включать и выключать электричество и вывели из строя потоки энергии. В ФРГ же хакерам удалось проникнуть в сети лишь нескольких компаний до того, как немецкие спецслужбы взяли ситуацию под контроль.

  • здание Минюста США в Вашингтоне

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    США обвинили ГРУшников в кибератаках

    13 июля 2018 года Минюст США (на фото - офис ведомства в Вашингтоне) обвинил 12 граждан РФ в попытке вмешаться в выборы американского президента в 2016 году. По версии следствия, сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба вооруженных сил России участвовали во взломе компьютерных систем Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

  • Symbolfoto Hacker Hackerangriff (Imago/T. Trutschel)

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    США и Великобритания обвинили РФ в масштабной кибератаке

    ФБР, министерство внутренней безопасности США и британский Центр национальной компьютерной безопасности 16 апреля 2018 года заявили, что российские хакеры атаковали госструктуры и частные компании в попытке завладеть интеллектуальной собственностью и получить доступ к сетям своих жертв. Аналогичные обвинения в тот же день озвучила министр обороны Австралии Мариз Пейн.

  • Computer mit Binärcode (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Bad Rabbit поразил Россию и Украину

    Новый вирус Bad Rabbit поразил 24 октября серверы нескольких российских СМИ. Кроме того, хакеры атаковали несколько государственных учреждений на Украине, а также системы киевского метрополитена, министерства инфраструктуры и аэропорта Одессы. Ранее атаки Bad Rabbit были зафиксированы в Турции и Германии. Эксперты считают, что вирус распространяется методом, схожим с ExPetr (он же Petya).

  • Компьютерное окно с требованием хакеров о выкупе поверх табло с расписанием поездов в Германии

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Кибератака века

    12 мая 2017 года стало известно, что десятки тысяч компьютеров в 74 странах подверглись кибератаке небывалого масштаба. Вирус WannaCry шифрует данные на компьютерах, хакеры обещают снять блокировку за выкуп в 300 долларов в биткоинах. Особо пострадали медучреждения Великобритании, компания Deutsche Bahn в ФРГ, компьютеры МВД РФ, Следственного комитета и РЖД, а также Испания, Индия и другие страны.

  • Wiesbaden BKA Vorstellung Lagebericht Cybercrime 2015 PETYA (DW/M. von Hein)

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Вирус Petya

    В июне 2017 года по всему миру были зафиксированы атаки мощного вируса Petya.A. Он парализовал работу серверов правительства Украины, национальной почты, метрополитена Киева. Вирус также затронул ряд компаний в РФ. Зараженными оказались компьютеры в ФРГ, Великобритании, Дании, Нидерландах, США. Данных о том, кто стоял за распространением вируса, нет.

  • ноутбук на фоне зала заседаний бундестага

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Атака на бундестаг

    В мае 2015 года обнаружилось, что взломщики проникли во внутреннюю компьютерную сеть бундестага с помощью вредоносной программы ("трояна"). IT-эксперты обнаружили в этой атаке следы группы APT28. В пользу российского происхождения хакеров свидетельствовали, среди прочего, русскоязычные настройки вирусной программы и время проводимых ими операций, совпадавшее с московскими офисными часами работы.

  • Хиллари Клинтон

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Против Хиллари

    В ходе предвыборной гонки за пост президента США хакеры дважды получали доступ к серверам Демократической партии кандидата Хиллари Клинтон. Американские спецслужбы и IT-компании установили, что летом 2015 года действовали представители Cozy Bear, а весной 2016-го - Fancy Bear. По мнению разведслужб США, кибератаки были санкционированы высокопоставленными российскими чиновниками.

  • экраны компьютеров

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Партия Меркель под прицелом

    В мае 2016 года стало известно о том, что штаб-квартира партии Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель подверглась хакерской атаке. IT-специалисты утверждали, что это взломщики из Cozy Bear пытались получить доступ к базам данных ХДС с помощью фишинга (рассылка писем со ссылками на сайты, не отличимые от настоящих), но попытки не увенчались успехом.

  • пробирки с допинг-пробами под замком

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    Допинговый взлом

    В сентябре 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о взломе своей базы данных. Группа Fancy Bear выложила в Сеть документы со списком атлетов, которым WADA разрешило использовать в связи с лечением заболеваний препараты из списка запрещенных (терапевтические исключения). Среди них были американские теннисистки Серена и Винус Уильямс и гимнастка Симона Байлз.

  • логотип Yahoo

    Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

    500 млн аккаунтов Yahoo

    В феврале 2017 года Минюст США выдвинул обвинения в краже данных более 500 млн аккаунтов в Yahoo против двух офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина. Кибератака произошла в конце 2014 года. По версии обвинения, сотрудники ФСБ наняли для этого двух хакеров. Среди жертв взлома оказались российские журналисты, правительственные чиновники из России и США и многие другие.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 02:03
Now live
02:03 мин

Facebook и Twitter открыли сезон охоты на российских ботов (19.10.2018)

 

Контекст

Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

В последние годы то и дело появляются новости о взломах и хакерах, которым приписывают связи со спецслужбами России. Фотогалерея DW - о самых резонансных случаях хакерской активности. (24.03.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Facebook и Twitter открыли сезон охоты на российских ботов (19.10.2018)  

Фейковые новости - инструкция по разоблачению  

Как в Европарламенте спорили о пропаганде и влиянии России на ЕС  

Также по теме

Russland TV Putin zur Situation in der Ukraine

Лондон намерен усилить альянс против России 04.05.2018

Великобритания планирует воспользоваться четырьмя саммитами в этом году, чтобы усилить давление на Россию. Планы включают противодействие дезинформации и санкции против путинских олигархов, сообщает газета The Guardan.

Russland Botschafter Laurie Bristow verlässt das rusische Aussenministerium

Великобритания обвинила РФ в дезинформации по делу Скрипалей 08.09.2018

Россия уводит в сторону от фактов, заявили в посольстве Великобритании в РФ. С марта Москва представила уже 37 вымышленных версий произошедшего со Скрипалями.

Belgien EU Gipfel in Brüssel | Donald Tusk

После Гааги и Солсбери: ЕС видит необходимость в санкциях за кибератаки 18.10.2018

В ответ на кибератаку на ОЗХО в Гааге Евросоюз на саммите в Брюсселе принял решение о необходимости разработки нового режима санкций.. Лидеры ЕС также ожидают первых санкций за применение химического оружия.

Реклама

Самые читаемые

Специалистам из России и Украины станет проще найти работу в Германии  

Бурный рост сельского хозяйства в РФ оказался ошибкой статистики  

"Крым: хронология репрессий" - что известно правозащитникам  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно